Kendinize iyi bakmanın 7 farklı yolu

İyi bir yaşam sürmek için kendinize iyi bakmayı öğrenmelisiniz. Aşağıdaki önerilerle bu gerekliliğe yeni bir bakış açısı getirin.

Kişisel kâsenizi hazırlayın

Bir kâse veya kavanozu size iyi gelecek önerilerin yazdığı kâğıtlarla doldurun. Bu fikirler 20 dakika veya daha kısa sürmeli ve keyif, huzur sağlamalı. Kaygılı, stresli hissettiğinizde bir kâğıt çekip yazılanı yapın.

Biraz müzik ve dans iyi gelir

En sevdiğiniz şarkı veya müzik türlerinde bir liste açın. Müzik zihninizi rahatlatmaya yardımcıdır. Dans sakinleşmek için harika bir aktivitedir.

Sevdiğiniz birini arayın

Günde bir dakika ayırıp ailenizden birini, bir arkadaşınızı arayarak sohbet edin. Bu size stresinizi unutturur, eğer bir probleminiz varsa telefonun diğer ucundaki kişi size yardımcı olabilir.

Bir şeyler pişirip ikram edin

Yeni bir tarif bulun veya sevdiğiniz kurabiyeleri pişirin. Sonra onları aile, arkadaş veya komşularınıza ikram ederek “Sevgi paylaştıkça çoğalır” sözünü deneyimleyin.

Şekerleme yapın

Uykunuzu almak ve vücudunuzu yeniden şarj etmek kendiniz için yapabileceğiniz iyi bir aktivitedir. Birçok kişi buna ihtiyacı olmadığını sanır fakat 20 dakikalık kestirme faydalı olabilir. Günün geri kalanını enerjik geçirebilmek için iyice dinlenin, kendinizi tazeleyin.

Yürüyüşe çıkın

Vücudunuzun rahatlaması için ihtiyaç duyduğu şey biraz temiz hava almak olabilir. Yerinizden kalkın ve biraz yürüyüşe çıkın. Etrafınızdaki manzaranın keyfini çıkarın ve bu vakti düşüncelerinize odaklanmaya ayırın.

Kendinize çiçek alın

Mutfağınız veya odanızın görüntüsüne renk katmak için kendinize çiçek alın veya toplayın. Hayattaki küçük şeylerden keyif almanıza yardımcı olur.

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