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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Karaciğeri yenilemenin üç yolu

24 Eylül 2017

Sağlıksız yeme alışkanlıklarından alkol tüketimine, hormonlardan ve hazımsızlık kaynaklı hasarlara kadar, karaciğer vücudu toksik süreçlerden korumak için çok çalışır. Neyse ki kendini yenileyebiliyor. Özellikle de ona destek olursanız...

NASIL ÇALIŞIR?

Karaciğerin birçok fonksiyonu bulunuyor. Bunlardan biri de toksin atımı. Zararlı ve toksik olabilecek maddeleri, safra veya böbreklerin filtreleme sistemiyle vücuttan dışarı atılabilecek forma dönüştürür.

YENİLEMEYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Kek, pasta, alkol gibi şekerli gıdalardan fazlaca tüketiyorsanız veya obezite, diyabet gibi hastalıklarınız varsa karaciğerinizde yağ dolaşmaya başlar. Bu enflamasyon evresi, karaciğerin artık toksik maddeleri vücuttan atma görevini yerine getiremeyeceği ve zararlı maddelerin de vücuttan atılamadığı anlamına gelir. Bu duruma ‘karaciğer yağlanması’ denir ve genellikle herhangi bir semptom göstermez. İleri seviyelerinde karaciğerin şişmesi, ağrı veya karında şişlik, sarılık gibi belirtiler görülebilir.

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirin ve düzenli egzersiz yapın. Aşırı kilolu olmak, ‘alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması’ riskini artırabilir.

NE YEDİĞİNİZİ ÖNEMSEYİN

Dengeli ve sağlıklı beslenmek, vücudun toksinlerden arınma süreci için çok önemlidir. Karaciğeri yağlı yiyecekler ve alkolden uzak tutarak; yeşillik, sağlıklı protein ve sebze bakımından zengin beslenmeye çalışın.

Karaciğeri yenilemenin üç yolu

KAHVE İÇİN

Doğru duydunuz! Kahve, karaciğerinizin maruz kaldığı günlük oksidatif stres dozunu azaltmaya yardımcı olacak antioksidanlar içerir. Ayrıca karaciğerde siroz meydana gelmesini de engelleyebilir.

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