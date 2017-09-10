Kalp yetmezliği hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Batı ülkelerine kıyasla Türkiye’deki kalp yetmezliği oranı çok daha yüksek... Ancak yaygınlığına rağmen kalp yetmezliği semptomları çoğunlukla fark edilmiyor.

1- Kalp yetmezliği nedir?

Kalp kasının zayıflayıp vücudun ihtiyacı olan kan ve oksijeni karşılayacak kadar kan pompalayamadığında oluşan kronik ve tehlikeli bir hastalıktır. Kalbinizin durduğu veya artık çalışmayacağı anlamına gelmez. Bu durum yalnızca kanın pompalanması gerektiği gibi pompalanmadığı anlamına gelir.

2- Kalp krizi farklı şeyler mi?

Kalp yetmezliği ve kalp krizi, kardiyovasküler hastalık çatısı altındaki ciddi hastalıklar olarak yer alsa da aslında birbirlerinden çok farklı. Kalp krizi, kalbe giden kan akışı durarak kalbin bir kısmını oksijensiz bıraktığında gerçekleşir. Kalp yetmezliğiyse kendini fark ettirmeden sessizce gelebilir. Kalp kası artık gerektiği şekilde kan pompalayamayana kadar gittikçe zayıflar.

3- Kontrol altına almak için yaşam tarzımda ne gibi değişiklikler yapabilirim?

Kalp yetmezliği, düzenli fiziksel aktivite, sigara bırakma, sağlıklı beslenme ve ilaç yardımıyla kontrol altına alınabilir. İlerlemiş vakalar çoğunlukla ameliyat gerektirir. İyi haber şu ki önerilen tedavi alternatifleri yenilendi ve hastalar artık doktorlarıyla mevcut tedavilerinin onlar için hâlâ en iyisi olup olmadığına karar verebiliyor.

En yaygın görüldüğü kişiler

4. 65 yaş ve üzeri kişiler...

5. Sigara içmek, tuzlu, yağlı ve yüksek kolesterollü besinler tüketmek, yeteri kadar fiziksel aktivitede bulunmamak gibi alışkanlıklara sahip olanlar...

6. Koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve/veya kalp krizi geçirmiş olan kişiler...

Semptomlarını nasıl anlarım?

Kalp yetmezliğinin uyarıcı işaret ve semptomları ani kilo alımı gibi açıkça

fark edilir olabilir. Ancak bazen o kadar kolay fark edilmeyebilir. Bu semptomlardan biri veya birkaçını yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız.

7. Köpeği yürüyüşe çıkarmak veya merdiven çıkmak gibi günlük, sıradan aktivitelerde nefes yetmezliği yaşıyorsanız...

8. Bacaklar, ayaklar ve bileklerde şişlik varsa.... Bu his çok sıkı çorap veya ayakkabı giymişsiniz hissiyatına benzeyebilir...

9. Düz yatıldığında uykuya dalmada güçlük; bir yastıktan fazlasına ihtiyaç duymak...

10. Günde 1.5 veya haftada 2.5 - 3 kilo ve fazlası gibi hızlı kilo alımı...