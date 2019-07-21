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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Kadınlar, bu dört hastalığa dikkat!

21 Temmuz 2019

Eskiden kadınlar tıbbi araştırmalara dahil edilmezmiş. Sonuç olarak doktorlar kadın sağlığı konusunda daha az bilgi sahibi. Yaygın hastalıklar hakkındaki sinyalleri siz de öğrenin, ne de olsa vücudunuzu herkesten iyi tanıyorsunuz.

Kalp krizi
Kadınlarda vakitsiz ölüm sebeplerinin ilk sırasında. Genelde kadınlar göğüs ağrısıyla yere yığılmalı o sinematik görüntüyü pek yaşamıyor. Onun yerine mide bulantısı, kusma, sersemlik, terleme, boyunda rahatsızlık, çene ve omuzlarda ağrı, aşırı yorgunluk, hazımsızlık, hatta içlerinde kötü şeyler olacağına dair bir his olması gibi semptomlar bildiriyorlar. Bu nedenle belirtileri hatalı nitelendirme ve yardım istememe ihtimali yükseliyor. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre kriz geçiren kadınlar yardım çağırmak için erkeklere oranla ortalama 37 dakika daha uzun bekliyor. Aşırı kiloluysanız veya ailenizde kalp hastalığı varsa en ufak belirtide yardım isteyin.

Felç
Kadınların ani uyuşma ya da vücudun/suratın tek tarafında kuvvetsizlik gibi tipik belirtiler yaşama oranı daha düşük. Genel yorgunluk, kuvvetsizlik, rota dışı hareket, ateş ve hatta hıçkırık gibi semptomlar bildiriyorlar. Hormonlu doğum kontrol hapı kullananlarda risk daha fazla. Daha yaşlı, sigara içen, yüksek tansiyonu veya diyabeti olanlarda da... Bir belirti söz konusuysa hemen hastaneye gidin çünkü zaman çok önemli. Felçte en etkili tıbbi müdahaleler ilk semptomlardan sonra ilk üç saat içinde gerçekleştirildiğinde etkili oluyor.
Prediyabet (Diyabet öncesi)
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diyabet Türkiye’de kadınların yaklaşık yüzde 15’inde görülüyor. Yüzde 60’sa aşırı kilolu ve bu durum, hastalığın en büyük risk faktörlerinden. Prediyabeti anlamanın tek yolu, kan şekeri seviyenizi ölçtürmek. En kolay görüntüleme testi ‘A1C’. 6.5 veya üstü seviye diyabetiniz olduğunu gösterir, 5.7 altıysa normal kabul edilir. Yaşam alışkanlıklarınızı değiştirerek diyabet hastalığını erteleyebilir veya önleyebilirsiniz.

Uyku apnesi
Uyku sırasında nefes almanın tekrar tekrar durduğu veya kesildiği bu hastalık, kadınlar arasında hayli yaygın. Ancak her horlama uyku apnesi değil. Diğer semptomlar arasında fazla uykulu olma, dalma veya uykuda kalmada güçlük, yorgun uyanma, ağrı, asabiyet, anksiyete ve beyin sisi gibi belirtiler var. Araştırmalar polikistik over sendromu ve fibromiyalji gibi tanı konması güç hastalıklarla da uyku apnesi arasında bir bağlantı keşfetti.

 

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