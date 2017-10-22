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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

İyice sindir, derdini dindir

22 Ekim 2017

Sindirim sistemi düzgün çalışmazsa tüm vücut etkilenir, haliyle onu kontrol altında tutmak şart. Peki sindirim problemlerinizin nedeni yeme alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız olabilir mi?

Yoksa çok mu hızlı yiyorsunuz?

Acıktığınız zaman bir an önce doymak için bir lokmada önünüzdekileri mideye indirmeye kalkışıyor olabilirsiniz. Ancak yemeğinizi yeteri kadar çiğnemediğinizde sindiriminiz yavaşlar. Midedeki enzimler büyük lokmaları o kadar hızlı parçalayamaz ve bu da hem sindirim sürecini azaltır hem de yediğinizden aldığınız besin değerini düşürür.

Yavaş ve sakin yemek neden önemli?

Yemek yerken yavaş olmak hem siz hem de sindiriminiz için faydalıdır. Yemeğe yalnızca yemek için değil, tadını çıkarmak için de vakit ayırın. Lokmanızı 25-50 defa çiğnemek sindiriminize yardımcı olabilir çünkü çok çiğnediğiniz zaman lokmanız iyice küçük parçalara ayrılır ve mideniz tarafından çok daha kolay emilir.

Devamlı şişkinlik ve gaz probleminiz mi var?

Bazen şişkinliğiniz ne yaparsanız geçmiyormuş gibi görünebilir. Bu problem günlük hayatınızı etkilemeye ve yavaşlatmaya başlayabilir. Bu ‘hava dolu’ olma hissi beslenmenizi değiştirmeniz veya bir sindirim enziminden ufak bir yardım almanız gerektiğinin işareti olabilir. Yeteri kadar lif almaya ve su içmeye özen gösterin.

Probiyotiklerin bilinmeyen faydaları

Sağlıklı bağırsak ve sindirim sistemi için çok önem taşıyan probiyotiklerin genel sağlık üzerinde de büyük etkisi var. 2016’da ve bu yıl yayımlanan çalışmalar, probiyotiğin beyin, böbrek, kalp hastalıklarında etkili olabileceğine dair sinyaller verdi. Ayrıca ruh hali ve cilt rahatsızlıklarında da olumlu faydaları yoğun biçimde araştırılıyor.

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