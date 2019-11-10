İlaç kullanmadan ağrıyı dindirmenin 5 yolu

Hayatı daha ağır yaşamanıza neden olan ağrı ve acılarınızı, reçetesiz satılan ilaçlara gerek kalmadan da rahatlatabilirsiniz.
Kapsaisin kremi sürün
Bazı araştırmalara göre sinir hasarı kaynaklı ağrıları, eklem ve sırt ağrılarını azaltabilen bu krem, kırmızıbibere acılığını veren maddeyle aynı içeriğe sahip. Bu nedenle sürdüğünüzde hafif bir yanma hissedebilirsiniz. Kronik ağrıyı dindirmek için kremi iki hafta boyunca günde üç kez boyun ve sırt kaslarınız üzerine uygulayın.
‘R.I.C.E yöntemi’ni deneyin
Bu terimin açılımı şu: Dinlenmek (rest), buz (ice), kompres (compress) ve yükseltme (elevation). Bu ağrı dindirme metodu sızlayan ayak bilekleri ve eklemler içindir ve hepsi kendi başınıza yapabileceğiniz kadar kolaydır. Dinlenmek, normal aktivitelerinize ara vermek demek. Sonra bir buz torbası alın (dondurulmuş bir bezelye paketi bile olur) ve günde birkaç kez 20 dakika boyunca ağrıyan bölgeye uygulayın. Şişliği azaltmak için sargı bezini sararak kompres yapın. Son olarak oturur pozisyonda olduğunuz her an, şişliği azaltmaya yardımcı olması için ağrılı bölgeyi olabildiğince yüksekte tutun.
Meditasyon yapın
Bir araştırmaya göre farkındalık meditasyonu (konsantre olmak ve kontrollü nefes alıp vermeyi bir araya getiren bir zihin-beden kombinasyonu) ağrı hissiyatı farkındalığını azaltabilir. Araştırmacılar ağrısı olan kişilerin hem meditasyon sırasındaki hem de normal zamandaki beyin taramaları üzerinde çalıştılar. Meditasyon esnasında ağrı şiddetinde neredeyse yüzde 40 azalma gözlemlediler. Ayrıca rahatlamak için efektif bir yol olan meditasyon, ağrıyla başa çıkmayı da kolaylaştırabilir.
Kızılötesi saunayı deneyin
Araştırmalara göre 50-60 derece sıcaklığa ulaşabilen bir odada 20-30 dakika kadar bulunmak kireçlenme, fibromiyalji ve romatizmal eklem iltihabı gibi kas-iskelet sistemi ağrılarını hafifletiyor. Bilhassa kızılötesi saunalar, kan akışını hızlandırmak için kan damarlarını açarak deriye nüfuz etmesi ve kaslarla eklemleri ısıtması için ısı dalgalarını kullanır. Daha fazla kan akışı, iyileşme için uygun koşulları yaratan daha fazla konsantre oksijen demektir. Saunanın yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri, vücuttaki kronik ağrıya sebep iki faktör olan şişlikleri ve iltihabı azaltır.
Tetik noktası masajı uygulayın
Kasınızda tüm ağrınızın kaynağıymış gibi görünen bir yumru varsa bu masaj çare olabilir. Kasınızda en çok acıyan hassas noktayı bulun. Bu bölgeye baskı uygulamak için işaretparmağınızı kullanın. Bölgeyi rahatlatmak için eşzamanlı olarak derin nefesler alın. Ne zaman kaslarınızı rahatlatmanız ve ağrıyı biraz azaltmanız gerektiğini hissederseniz 3-5 dakika kadar masajı tekrar edin.
İlaç kullanmadan ağrıyı dindirmenin 5 yolu
Hayatı daha ağır yaşamanıza neden olan ağrı ve acılarınızı, reçetesiz satılan ilaçlara gerek kalmadan da rahatlatabilirsiniz.
Kapsaisin kremi sürün
Bazı araştırmalara göre sinir hasarı kaynaklı ağrıları, eklem ve sırt ağrılarını azaltabilen bu krem, kırmızıbibere acılığını veren maddeyle aynı içeriğe sahip. Bu nedenle sürdüğünüzde hafif bir yanma hissedebilirsiniz. Kronik ağrıyı dindirmek için kremi iki hafta boyunca günde üç kez boyun ve sırt kaslarınız üzerine uygulayın.
‘R.I.C.E yöntemi’ni deneyin
Bu terimin açılımı şu: Dinlenmek (rest), buz (ice), kompres (compress) ve yükseltme (elevation). Bu ağrı dindirme metodu sızlayan ayak bilekleri ve eklemler içindir ve hepsi kendi başınıza yapabileceğiniz kadar kolaydır. Dinlenmek, normal aktivitelerinize ara vermek demek. Sonra bir buz torbası alın (dondurulmuş bir bezelye paketi bile olur) ve günde birkaç kez 20 dakika boyunca ağrıyan bölgeye uygulayın. Şişliği azaltmak için sargı bezini sararak kompres yapın. Son olarak oturur pozisyonda olduğunuz her an, şişliği azaltmaya yardımcı olması için ağrılı bölgeyi olabildiğince yüksekte tutun.
Meditasyon yapın
Bir araştırmaya göre farkındalık meditasyonu (konsantre olmak ve kontrollü nefes alıp vermeyi bir araya getiren bir zihin-beden kombinasyonu) ağrı hissiyatı farkındalığını azaltabilir. Araştırmacılar ağrısı olan kişilerin hem meditasyon sırasındaki hem de normal zamandaki beyin taramaları üzerinde çalıştılar. Meditasyon esnasında ağrı şiddetinde neredeyse yüzde 40 azalma gözlemlediler. Ayrıca rahatlamak için efektif bir yol olan meditasyon, ağrıyla başa çıkmayı da kolaylaştırabilir.
Kızılötesi saunayı deneyin
Araştırmalara göre 50-60 derece sıcaklığa ulaşabilen bir odada 20-30 dakika kadar bulunmak kireçlenme, fibromiyalji ve romatizmal eklem iltihabı gibi kas-iskelet sistemi ağrılarını hafifletiyor. Bilhassa kızılötesi saunalar, kan akışını hızlandırmak için kan damarlarını açarak deriye nüfuz etmesi ve kaslarla eklemleri ısıtması için ısı dalgalarını kullanır. Daha fazla kan akışı, iyileşme için uygun koşulları yaratan daha fazla konsantre oksijen demektir. Saunanın yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri, vücuttaki kronik ağrıya sebep iki faktör olan şişlikleri ve iltihabı azaltır.
Tetik noktası masajı uygulayın
Kasınızda tüm ağrınızın kaynağıymış gibi görünen bir yumru varsa bu masaj çare olabilir. Kasınızda en çok acıyan hassas noktayı bulun. Bu bölgeye baskı uygulamak için işaretparmağınızı kullanın. Bölgeyi rahatlatmak için eşzamanlı olarak derin nefesler alın. Ne zaman kaslarınızı rahatlatmanız ve ağrıyı biraz azaltmanız gerektiğini hissederseniz 3-5 dakika kadar masajı tekrar edin.