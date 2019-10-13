Türkiye’de 65 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 43’ü hipertansiyona sahip. Birçok insanda semptom göstermediği için de ‘sessiz katil’ olarak biliniyor.
Normali nedir?
Normal tansiyon 120/80 mm Hg‘nin altındadır. Üst değer (büyük tansiyon) 120 -129 arasındaysa o kişinin kan basıncı (tansiyonu) yükselmiş olarak değerlendirilir.
Sayılar ne anlama geliyor? Tansiyon ölçümünde iki sayı bulunur. İlki, üstte yer alan büyük tansiyon. Kalbinizin her atışında atardamarlarınızdaki basıncı ifade eder. Küçük tansiyonsa her kalp atışınızın arasında kalbiniz gevşemişken atardamarlarınızdaki basıncı ifade eder. Bu sayıların birinde veya her ikisinde olabilecek bir yükselme, hipertansiyon teşhisi koyarken değerlendirilir.
Tansiyon nasıl ölçülür?
Tansiyon, ‘sfigmomanometre’ ile ölçülür. Tansiyonu ölçülecek kişinin en az 5 dakikadır sessiz ve hareketsiz oturuyor olması ve en az 30 dakikadır kafein almamış, tütün kullanmamış ve egzersiz yapmamış olması gerekir.
Evde nasıl takip edilir?
Araştırmalar, evde tansiyon takip etmenin hastanın felç, kalp krizi, kalp veya böbrek yetmezliği risklerini azaltmada hayati önem taşıdığını gösteriyor. İnternetten veya herhangi bir medikal ürün mağazasından şişirilebilir tansiyon aleti edinebilirsiniz.
Yüksek tansiyona
ne sebep olur?
Kilo, fazla tuz, fazla alkol ve yetersiz fiziksel egzersiz... Stresin rolü tam olarak net değil. Kontrol edilemeyen diğer faktörler ise kalıtsaldır.
Hipertansiyon
nasıl tedavi edilir?
Kişinin yaşam tarzındaki değişiklikler tansiyonu önemli ölçüde düşürebilir. Sodyumun azaltılması da önemli. Egzersiz de tansiyonunuzun düşmesine yardımcı. Ama yine de çoğu kişi için ilaç gerekir.
Hipertansiyon hakkında bilmeniz gereken 6 önemli bilgi
Türkiye’de 65 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 43’ü hipertansiyona sahip. Birçok insanda semptom göstermediği için de ‘sessiz katil’ olarak biliniyor.
Normali nedir?
Normal tansiyon 120/80 mm Hg‘nin altındadır. Üst değer (büyük tansiyon) 120 -129 arasındaysa o kişinin kan basıncı (tansiyonu) yükselmiş olarak değerlendirilir.
Sayılar ne anlama geliyor? Tansiyon ölçümünde iki sayı bulunur. İlki, üstte yer alan büyük tansiyon. Kalbinizin her atışında atardamarlarınızdaki basıncı ifade eder. Küçük tansiyonsa her kalp atışınızın arasında kalbiniz gevşemişken atardamarlarınızdaki basıncı ifade eder. Bu sayıların birinde veya her ikisinde olabilecek bir yükselme, hipertansiyon teşhisi koyarken değerlendirilir.
Tansiyon nasıl ölçülür?
Tansiyon, ‘sfigmomanometre’ ile ölçülür. Tansiyonu ölçülecek kişinin en az 5 dakikadır sessiz ve hareketsiz oturuyor olması ve en az 30 dakikadır kafein almamış, tütün kullanmamış ve egzersiz yapmamış olması gerekir.
Evde nasıl takip edilir?
Araştırmalar, evde tansiyon takip etmenin hastanın felç, kalp krizi, kalp veya böbrek yetmezliği risklerini azaltmada hayati önem taşıdığını gösteriyor. İnternetten veya herhangi bir medikal ürün mağazasından şişirilebilir tansiyon aleti edinebilirsiniz.
Yüksek tansiyona
ne sebep olur?
Kilo, fazla tuz, fazla alkol ve yetersiz fiziksel egzersiz... Stresin rolü tam olarak net değil. Kontrol edilemeyen diğer faktörler ise kalıtsaldır.
Hipertansiyon
nasıl tedavi edilir?
Kişinin yaşam tarzındaki değişiklikler tansiyonu önemli ölçüde düşürebilir. Sodyumun azaltılması da önemli. Egzersiz de tansiyonunuzun düşmesine yardımcı. Ama yine de çoğu kişi için ilaç gerekir.