Her yol sağlıklı seyahate çıkıyor

Uçak yolculuğu zevkli olduğu kadar kimi zaman sıkıntılı da olabiliyor. Neyse ki bir sonraki seyahatinizin sağlığınızı olumsuz etkilememesi için alabileceğiniz önlemler var. İşte kolayca uygulayabileceğiniz tüyolar..
Koridor yerine cam kenarı
Uçaklar bakteri üreme merkezidir ve havadayken mikrop kapma riskiniz yerdekine göre daha fazladır. Mikroplar elbette kaçınılmazdır ancak onlara maruz kalmanızı azaltabilecek önlemler alabilirsiniz. Koridor tarafında veya ortada bir koltuk yerine cam kenarı seçebilirsiniz. Yapılan çalışmalar, cam kenarındaki koltukların havadan gelen bakteri ve virüslere karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Uçağa binecekseniz yanınızda antibakteriyel mendil getirerek kendi koltuğunuzun kolçağını ve katlanabilir masasını temizleyebilirsiniz.
Probiyotik şart
Yolculuk sindirim sisteminizi de etkiler. Bazı araştırmalar, uçaktaki düşük oksijen seviyesini sindirim problemlerine yoruyor. Önlemek için seyahat ederken probiyotik alın. Ayrıca mide rahatsızlığını rahatlatmak için nane yağı koklamayı veya gidermek azaltmak için bir fincan zencefil çayı içmeyi deneyebilirsiniz.
Melatonin takviyesi
Uzun yolculuklar, özellikle de farklı zaman dilimine yolculuğu içeriyorsa yorgunluk ve uyku bölünmelerine sebep olabilir. Yolculuk sırasındaki yetersiz uyku tüm seyahatinizi mahvedebilir. Reçetesiz satılan melatonin takviyeleri kullanın. Gideceğiniz yere vardıktan sonra akşam erken saatlerde bunu almak jet lag etkisini hafifletebilir ve biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle geceleri mavi ışık yayan cihazların kullanımını azaltmaya çalışın. Mavi ışık yayan cihazlar uyku kalitesini etkiler.Yeme alışkanlığını değiştirmek de jet lag etkilerini azaltabilir. Uçuştan 4 gün önce aralıklı oruç metodunu uygulayabilirsiniz. Bir gün normal yiyip sonraki gün aralıklı oruç yapabilirsiniz.
Nane çayı tüketin
Evinizde bir şeyler hazırlayarak yemeğinizi yanınızda taşıyın. Uçakta çok alkol tüketmeyin. Düşük basınç ve dehidrasyon ihtimali alkolün etkilerini çok daha hızlı hissetmenize sebep olabilir. Nane ve papatya gibi kafein içermeyen bitki çayları tüketebilirsiniz. Bu çaylar daha hızlı uykuya dalmanıza böylece yolculuğunuzun daha kısa geçmesine de yardımcı olabilirler.
Her yol sağlıklı seyahate çıkıyor
Uçak yolculuğu zevkli olduğu kadar kimi zaman sıkıntılı da olabiliyor. Neyse ki bir sonraki seyahatinizin sağlığınızı olumsuz etkilememesi için alabileceğiniz önlemler var. İşte kolayca uygulayabileceğiniz tüyolar..
Koridor yerine cam kenarı
Uçaklar bakteri üreme merkezidir ve havadayken mikrop kapma riskiniz yerdekine göre daha fazladır. Mikroplar elbette kaçınılmazdır ancak onlara maruz kalmanızı azaltabilecek önlemler alabilirsiniz. Koridor tarafında veya ortada bir koltuk yerine cam kenarı seçebilirsiniz. Yapılan çalışmalar, cam kenarındaki koltukların havadan gelen bakteri ve virüslere karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Uçağa binecekseniz yanınızda antibakteriyel mendil getirerek kendi koltuğunuzun kolçağını ve katlanabilir masasını temizleyebilirsiniz.
Probiyotik şart
Yolculuk sindirim sisteminizi de etkiler. Bazı araştırmalar, uçaktaki düşük oksijen seviyesini sindirim problemlerine yoruyor. Önlemek için seyahat ederken probiyotik alın. Ayrıca mide rahatsızlığını rahatlatmak için nane yağı koklamayı veya gidermek azaltmak için bir fincan zencefil çayı içmeyi deneyebilirsiniz.
Melatonin takviyesi
Uzun yolculuklar, özellikle de farklı zaman dilimine yolculuğu içeriyorsa yorgunluk ve uyku bölünmelerine sebep olabilir. Yolculuk sırasındaki yetersiz uyku tüm seyahatinizi mahvedebilir. Reçetesiz satılan melatonin takviyeleri kullanın. Gideceğiniz yere vardıktan sonra akşam erken saatlerde bunu almak jet lag etkisini hafifletebilir ve biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle geceleri mavi ışık yayan cihazların kullanımını azaltmaya çalışın. Mavi ışık yayan cihazlar uyku kalitesini etkiler.Yeme alışkanlığını değiştirmek de jet lag etkilerini azaltabilir. Uçuştan 4 gün önce aralıklı oruç metodunu uygulayabilirsiniz. Bir gün normal yiyip sonraki gün aralıklı oruç yapabilirsiniz.
Nane çayı tüketin
Evinizde bir şeyler hazırlayarak yemeğinizi yanınızda taşıyın. Uçakta çok alkol tüketmeyin. Düşük basınç ve dehidrasyon ihtimali alkolün etkilerini çok daha hızlı hissetmenize sebep olabilir. Nane ve papatya gibi kafein içermeyen bitki çayları tüketebilirsiniz. Bu çaylar daha hızlı uykuya dalmanıza böylece yolculuğunuzun daha kısa geçmesine de yardımcı olabilirler.