Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet ÖZ>Her yol sağlıklı seyahate çıkıyor
"Mehmet Öz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Öz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Her yol sağlıklı seyahate çıkıyor

11 Ağustos 2019

Uçak yolculuğu zevkli olduğu kadar kimi zaman sıkıntılı da olabiliyor. Neyse ki bir sonraki seyahatinizin sağlığınızı olumsuz etkilememesi için alabileceğiniz önlemler var. İşte kolayca uygulayabileceğiniz tüyolar..

Koridor yerine cam kenarı

Uçaklar bakteri üreme merkezidir ve havadayken mikrop kapma riskiniz yerdekine göre daha fazladır. Mikroplar elbette kaçınılmazdır ancak onlara maruz kalmanızı azaltabilecek önlemler alabilirsiniz. Koridor tarafında veya ortada bir koltuk yerine cam kenarı seçebilirsiniz. Yapılan çalışmalar, cam kenarındaki koltukların havadan gelen bakteri ve virüslere karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Uçağa binecekseniz yanınızda antibakteriyel mendil getirerek kendi koltuğunuzun kolçağını ve katlanabilir masasını temizleyebilirsiniz.

 Probiyotik şart

Yolculuk sindirim sisteminizi de etkiler. Bazı araştırmalar, uçaktaki düşük oksijen seviyesini sindirim problemlerine yoruyor. Önlemek için seyahat ederken probiyotik alın.  Ayrıca mide rahatsızlığını rahatlatmak için nane yağı koklamayı veya gidermek azaltmak için bir fincan zencefil çayı içmeyi deneyebilirsiniz.

Melatonin takviyesi

Uzun yolculuklar, özellikle de farklı zaman dilimine yolculuğu içeriyorsa yorgunluk ve uyku bölünmelerine sebep olabilir. Yolculuk sırasındaki yetersiz uyku tüm seyahatinizi mahvedebilir. Reçetesiz satılan melatonin takviyeleri kullanın. Gideceğiniz yere vardıktan sonra akşam erken saatlerde bunu almak jet lag etkisini hafifletebilir ve biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle geceleri mavi ışık yayan cihazların kullanımını azaltmaya çalışın. Mavi ışık yayan cihazlar uyku kalitesini etkiler.Yeme alışkanlığını değiştirmek de jet lag etkilerini azaltabilir. Uçuştan 4 gün önce aralıklı oruç metodunu uygulayabilirsiniz. Bir gün normal yiyip sonraki gün aralıklı oruç yapabilirsiniz.

 Nane çayı tüketin

Evinizde bir şeyler hazırlayarak yemeğinizi yanınızda taşıyın. Uçakta çok alkol tüketmeyin. Düşük basınç ve dehidrasyon ihtimali alkolün etkilerini çok daha hızlı hissetmenize sebep olabilir. Nane ve papatya gibi kafein içermeyen bitki çayları tüketebilirsiniz. Bu çaylar daha hızlı uykuya dalmanıza böylece yolculuğunuzun daha kısa geçmesine de yardımcı olabilirler.

 

X
Mehmet ÖZ Mehmet ÖZTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
O meşhur popoyu nasıl yaptığını sordum. “Çalış senin de olur” dediAyşe ARMANO meşhur popoyu nasıl yaptığını sordum. “Çalış senin de olur!” dedi11.08.2019
1423 Sokakın sonundaki o karakol ve o komiserErtuğrul ÖZKÖK1423 Sokak'ın sonundaki o karakol ve o komiser11.08.2019
Muhayerin golü, Avcının golüKenan BAŞARANMuhayer'in golü, Avcı'nın golü11.08.2019
RTÜK dünyaca ünlü olabilirOnur BAŞTÜRKRTÜK dünyaca ünlü olabilir11.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.