Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir

Göğüs bölgenizde bir rahatsızlık hissedince endişelenmeniz normal. Aklınıza hemen kalp krizi ihtimalinin gelmesi de... Ancak neden her zaman bu olmayabilir. Aynı semptoma yol açabilecek başka sorunlar da var.
Göğüs ağrısı genellikle kardiyak ve kardiyak olmayan başlıklarıyla ikiye ayrılır. Kardiyak göğüs ağrısı, kalp krizi demektir. Diğeriyse genellikle zararsızdır veya tedavi edilebilir. İşte bu endişe verici semptoma sebep olabilecek diğer rahatsızlıklar...
Mide ekşimesi (reflü)
Bir araştırmaya göre kardiyak olmayan göğüs ağrısından mustarip kişilerin yüzde 60’ının reflüsü var. İnsanlar reflü ağrısını kalp ağrısına benzetir çünkü yemek borusu ve kalp, göğüs kafesinin içinde birbirine çok yakındır. Reflü yiyecekleri sindirme esnasında midedeki asidin yemek borusuna geri gelmesidir. Bu durumda kalp yanması (göğüs bölgesinde yanma hissi) yaşayabilirsiniz. Ağzınızda ekşi bir tat varsa, yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız veya kusma ihtiyacı duyuyorsanız gastroözofajeal veya asit reflünüz olabilir.
*** Anksiyete ve stres
Bu iki durum panik atağa, bu ataklar da genellikle göğüs ağrısına neden olur. Kişinin panik atağı varsa hiperventilasyon (nefes alıp vermede hızlanma) yaşanır. Bu durum göğüs duvarını oluşturan kaslarda kasılma ve spazmlara neden olabilir. Bu ağrı ve baskı da genellikle kardiyak kökenli göğüs ağrısıyla karıştırılır. Araştırmalara göre göğüs ağrısı şikâyeti olan kişilerin yüzde 30’unun anksiyetesi var. Anksiyete bozukluğu olan tahmini 40 milyon yetişkinin üçte ikisiniyse kadınlar oluşturuyor.
*** Enflamasyon (iltihaplanma)
Göğüs zarının iki katmanı arasında bir sıvı bulunur. Bu katmanlar sıvıyla beraber akciğerleri, kaburgalar ve göğüs kafesiyle sürtünmekten korur. Bazen, zatürre gibi bakteriyel bir enfeksiyon sebebiyle bu göğüs zarı iltihaplanır ve bu bölgede bir rahatsızlık hissi yaşayabilirsiniz. Bu tip ağrı genellikle keskindir; nefes alıp verdikçe veya öksürürken kötüleşir. Paniğe kapılmadan önce bu ağrının sebebi olabilecek bir mevsimsel hastalıkla savaşıp savaşmadığınızı düşünün.
*** Kas gerginliği (kasılma)
Bazen kaburgalara bağlı kaslar zorlanır ve nefes alıp verme esnasında keskin bir acıya sebep olur. Yakın zamanda aktif olarak bu kaslarınızı zorlayabilecek göğüs ya da omuz egzersizi yapıp yapmadığınızı veya ağır kaldırıp kaldırmadığınızı düşünün. Soğuk ve sıcak kompresle ağrıyı hafifletmeyi deneyebilirsiniz.
Kalp krizi geçirdiğinizi nasıl anlarsınız?
* Rahatsızlık verici bir baskı, sıkışma, doluluk, yanma, daralma veya göğsün tam ortasında ağrı
* Tek kolunuzda veya her ikisinde, sırtınızda, boynunuzda, çenenizde veya midenizde (göbek üzerinde kalan bölüm) rahatsızlık hissi veren ağrı, uyuşma, sıkışma veya karıncalanma
* Kesik nefes alıp verme
* Ani mide bulantısı veya kusma
* Denge kaybı veya baş dönmesi
* Normal olmayan bitkinlik hissi
* Sıcak veya soğuk terleme
Bu belirtileri yaşıyor ve göğüs ağrınızın kalp krizi olduğundan şüpheleniyorsanız hastaneye gitmek için bir dakika bile beklemeyin. Pişman olmaktansa güvende olmak her zaman daha iyidir. Türkiye’de ölümlerin başlıca sebebi kalp krizidir ve bu nedenle göğüs ağrınızı ciddiye almanız gerekir.
Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir
Göğüs bölgenizde bir rahatsızlık hissedince endişelenmeniz normal. Aklınıza hemen kalp krizi ihtimalinin gelmesi de... Ancak neden her zaman bu olmayabilir. Aynı semptoma yol açabilecek başka sorunlar da var.
Göğüs ağrısı genellikle kardiyak ve kardiyak olmayan başlıklarıyla ikiye ayrılır. Kardiyak göğüs ağrısı, kalp krizi demektir. Diğeriyse genellikle zararsızdır veya tedavi edilebilir. İşte bu endişe verici semptoma sebep olabilecek diğer rahatsızlıklar...
Mide ekşimesi (reflü)
Bir araştırmaya göre kardiyak olmayan göğüs ağrısından mustarip kişilerin yüzde 60’ının reflüsü var. İnsanlar reflü ağrısını kalp ağrısına benzetir çünkü yemek borusu ve kalp, göğüs kafesinin içinde birbirine çok yakındır. Reflü yiyecekleri sindirme esnasında midedeki asidin yemek borusuna geri gelmesidir. Bu durumda kalp yanması (göğüs bölgesinde yanma hissi) yaşayabilirsiniz. Ağzınızda ekşi bir tat varsa, yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız veya kusma ihtiyacı duyuyorsanız gastroözofajeal veya asit reflünüz olabilir.
*** Anksiyete ve stres
Bu iki durum panik atağa, bu ataklar da genellikle göğüs ağrısına neden olur. Kişinin panik atağı varsa hiperventilasyon (nefes alıp vermede hızlanma) yaşanır. Bu durum göğüs duvarını oluşturan kaslarda kasılma ve spazmlara neden olabilir. Bu ağrı ve baskı da genellikle kardiyak kökenli göğüs ağrısıyla karıştırılır. Araştırmalara göre göğüs ağrısı şikâyeti olan kişilerin yüzde 30’unun anksiyetesi var. Anksiyete bozukluğu olan tahmini 40 milyon yetişkinin üçte ikisiniyse kadınlar oluşturuyor.
*** Enflamasyon (iltihaplanma)
Göğüs zarının iki katmanı arasında bir sıvı bulunur. Bu katmanlar sıvıyla beraber akciğerleri, kaburgalar ve göğüs kafesiyle sürtünmekten korur. Bazen, zatürre gibi bakteriyel bir enfeksiyon sebebiyle bu göğüs zarı iltihaplanır ve bu bölgede bir rahatsızlık hissi yaşayabilirsiniz. Bu tip ağrı genellikle keskindir; nefes alıp verdikçe veya öksürürken kötüleşir. Paniğe kapılmadan önce bu ağrının sebebi olabilecek bir mevsimsel hastalıkla savaşıp savaşmadığınızı düşünün.
*** Kas gerginliği (kasılma)
Bazen kaburgalara bağlı kaslar zorlanır ve nefes alıp verme esnasında keskin bir acıya sebep olur. Yakın zamanda aktif olarak bu kaslarınızı zorlayabilecek göğüs ya da omuz egzersizi yapıp yapmadığınızı veya ağır kaldırıp kaldırmadığınızı düşünün. Soğuk ve sıcak kompresle ağrıyı hafifletmeyi deneyebilirsiniz.
Kalp krizi geçirdiğinizi nasıl anlarsınız?
* Rahatsızlık verici bir baskı, sıkışma, doluluk, yanma, daralma veya göğsün tam ortasında ağrı
* Tek kolunuzda veya her ikisinde, sırtınızda, boynunuzda, çenenizde veya midenizde (göbek üzerinde kalan bölüm) rahatsızlık hissi veren ağrı, uyuşma, sıkışma veya karıncalanma
* Kesik nefes alıp verme
* Ani mide bulantısı veya kusma
* Denge kaybı veya baş dönmesi
* Normal olmayan bitkinlik hissi
* Sıcak veya soğuk terleme
Bu belirtileri yaşıyor ve göğüs ağrınızın kalp krizi olduğundan şüpheleniyorsanız hastaneye gitmek için bir dakika bile beklemeyin. Pişman olmaktansa güvende olmak her zaman daha iyidir. Türkiye’de ölümlerin başlıca sebebi kalp krizidir ve bu nedenle göğüs ağrınızı ciddiye almanız gerekir.