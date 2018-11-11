Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkabilmeniz için 10 öneri

Klinik psikolog Jordan Peterson’ın ‘12 Rules for Life’ (‘Hayat için 12 Kural’) kitabından esinlenerek hazırladığım bu listedeki maddeler; ilişkilerinizi geliştirmenize, mutluluğu keşfetmenize ve hem içeriden hem dışarıdan tatmin duygusunu hissetmenize yardımcı olacak. Hayatınızı en iyi versiyonuyla yaşayabilmek için bu önerileri her gün hayata geçirin.
1. Hayat hep kolay değildir, kabullenin
Yaşanan acılar gücü ve karakteri besleyebilir. Kötü günleri kabullenin. Belki de onlardan bir şeyler öğrenirsiniz.
2. Çevrenizdekilerle bağ kurun
İster komşularınızı tanımak için vakit ayırın, ister bir kurumda gönüllü çalışın... Ama mutlaka evinizden çıkın ve etrafınızdakilere ulaşın.
3. Hayat önünüzden geçip gitmesin
Asla bir başkasının hikâyesinde kendinize büyük bir rol biçmeyin. Kendi hikâyenizin yıldızı olun. O iş teklifini kabul edin,
görüşme teklifine evet deyin ve yeteneğinize bir şans verin.
4. Bir çocuk gibi meraklı olun
Her şeyi merak eden çocuklara bir bakın. Doğru yapıyorlar. Bu merakı kaybetmemek için çaba sarf edin. Her zaman soru sorun. Asla öğrenci olmayı bırakmayın.
5. Bir işe kendinizi tam olarak verin
Evliliğiniz, arkadaşlık ilişkileriniz, kariyeriniz... Her zaman kendinizi yüzde 100 verin. Bu alanlara kendinizi tamamen vermek sadece ilişkilerinizi kuvvetlendirmekle kalmayacak aynı zamanda kendinizi geliştirmenize yardımcı da olacak.
6. Arkadaşlarınızı akıllıca seçin.
Arkadaş çevreniz, nasıl kararlar verdiğinizi yansıtır.Sizin için en iyisini isteyen insanlarla arkadaş olun, hedef ve hayallerinizi paylaşın.
7. Yargılamadan önce bir durup bekleyin
Jordan Peterson’ın dediği gibi “Başkalarını yargılayacaksanız önce kendi evinizi toplayın”. Çevrenizdekileri eleştirmek çok cezbedici gelebilir ancak hepimizin hataları ve zayıflıkları vardır. Biri hakkında olumsuz konuşmadan önce iki kere düşünün.
8. Yeteneğinizi
takip edin
Hangi konuda iyi olduğunuzu bulun ve bu işi gözünüz
kapalı yapabilene kadar üzerinde çalışın. Işığınız veya tutkunuz zamanla değişebilir ancak doğuştan sahip olduğunuz yetenek her zaman oradadır. Sadece orada sizi beklemektedir.
9. Sağlıklı bir ‘hasta’ olun
Doktorunuz size düzenli spor yapıp yapmadığınızı, yediklerinize dikkat edip etmediğinizi sorduğunda gururla “Evet” demelisiniz. Rutinlerinizde ufak değişiklikler yaparak (yakınsa işe yürüyerek gitmek, gazlı içecekler yerine su içmek, sabahları meditasyon yapmak gibi) sağlığınızı koruyun ve doktorunuzun işini kolaylaştırın.
10. Önceliğiniz dürüstlük olsun
Doğruyu söylemenin pratik faydalarının yanı sıra dürüst davranmak insana kendini çok iyi hissettirir.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci kanalda yayımlanmaktadır.
Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkabilmeniz için 10 öneri
Klinik psikolog Jordan Peterson’ın ‘12 Rules for Life’ (‘Hayat için 12 Kural’) kitabından esinlenerek hazırladığım bu listedeki maddeler; ilişkilerinizi geliştirmenize, mutluluğu keşfetmenize ve hem içeriden hem dışarıdan tatmin duygusunu hissetmenize yardımcı olacak. Hayatınızı en iyi versiyonuyla yaşayabilmek için bu önerileri her gün hayata geçirin.
1. Hayat hep kolay değildir, kabullenin
Yaşanan acılar gücü ve karakteri besleyebilir. Kötü günleri kabullenin. Belki de onlardan bir şeyler öğrenirsiniz.
2. Çevrenizdekilerle bağ kurun
İster komşularınızı tanımak için vakit ayırın, ister bir kurumda gönüllü çalışın... Ama mutlaka evinizden çıkın ve etrafınızdakilere ulaşın.
3. Hayat önünüzden geçip gitmesin
Asla bir başkasının hikâyesinde kendinize büyük bir rol biçmeyin. Kendi hikâyenizin yıldızı olun. O iş teklifini kabul edin,
görüşme teklifine evet deyin ve yeteneğinize bir şans verin.
4. Bir çocuk gibi meraklı olun
Her şeyi merak eden çocuklara bir bakın. Doğru yapıyorlar. Bu merakı kaybetmemek için çaba sarf edin. Her zaman soru sorun. Asla öğrenci olmayı bırakmayın.
5. Bir işe kendinizi tam olarak verin
Evliliğiniz, arkadaşlık ilişkileriniz, kariyeriniz... Her zaman kendinizi yüzde 100 verin. Bu alanlara kendinizi tamamen vermek sadece ilişkilerinizi kuvvetlendirmekle kalmayacak aynı zamanda kendinizi geliştirmenize yardımcı da olacak.
6. Arkadaşlarınızı akıllıca seçin.
Arkadaş çevreniz, nasıl kararlar verdiğinizi yansıtır.Sizin için en iyisini isteyen insanlarla arkadaş olun, hedef ve hayallerinizi paylaşın.
7. Yargılamadan önce bir durup bekleyin
Jordan Peterson’ın dediği gibi “Başkalarını yargılayacaksanız önce kendi evinizi toplayın”. Çevrenizdekileri eleştirmek çok cezbedici gelebilir ancak hepimizin hataları ve zayıflıkları vardır. Biri hakkında olumsuz konuşmadan önce iki kere düşünün.
8. Yeteneğinizi
takip edin
Hangi konuda iyi olduğunuzu bulun ve bu işi gözünüz
kapalı yapabilene kadar üzerinde çalışın. Işığınız veya tutkunuz zamanla değişebilir ancak doğuştan sahip olduğunuz yetenek her zaman oradadır. Sadece orada sizi beklemektedir.
9. Sağlıklı bir ‘hasta’ olun
Doktorunuz size düzenli spor yapıp yapmadığınızı, yediklerinize dikkat edip etmediğinizi sorduğunda gururla “Evet” demelisiniz. Rutinlerinizde ufak değişiklikler yaparak (yakınsa işe yürüyerek gitmek, gazlı içecekler yerine su içmek, sabahları meditasyon yapmak gibi) sağlığınızı koruyun ve doktorunuzun işini kolaylaştırın.
10. Önceliğiniz dürüstlük olsun
Doğruyu söylemenin pratik faydalarının yanı sıra dürüst davranmak insana kendini çok iyi hissettirir.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci kanalda yayımlanmaktadır.