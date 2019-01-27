Hastalıklardan sarmısakla mı saklansak?

Kokusuna aldırmayın. Mucizevi besin sarmısak sağlığınız için tam bir koruma kalkanı. Sadece gribe karşı değil, Alzheimer’dan diyabete, tansiyondan kansere her türlü hastalığa karşı güçlenmenizi sağlıyor. İşte 7 maddede faydaları...
O bir gripsavar
Yapılan bir çalışmada 120 sağlıklı kişiye nezle veya griplerini takiben 90 gün boyunca yıllandırılmış sarmısak özü takviyesi verildi. Takviye kullanan kişilerde hastalık şiddetlerinde rahatlama, semptomlarında azalma ve hastalığa bağlı okul ya da işe gidememe durumlarında azalma gözlemlendi.
Bağışıklık sistemine
tam destek
Sarmısak tüketmek soğuk algınlığı veya herhangi bir hastalığın süresini azaltabilir. Yapılan araştırmalara göre sarmısak immün hücre fonksiyonlarını geliştirerek bağışıklık sistemini destekliyor.
Tansiyon kontrol altında
Yüksek tansiyon hastaları dikkat! Bir deneyde, hipertansiyonlu kişilere 24 hafta boyunca düşük dozda sarmısak takviyesi verildi. Sonuç: Büyük/küçük tansiyonlarının düştüğü gözlemlendi.
Kanser riskinizi düşürün
Sarmısak, kanseri tetikleyebilecek, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidan deposudur. Sarmısağın doğal antioksidan özelliklerinin tütsülenmiş et gibi besinlerde bulunan nitrozamin üretimini bastırdığı ve kansere yol açabilecek bu mekanizmaları bloke etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Beyin sağlığını korur
Bu besin, merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını destekler. Alzheimer ve parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
Kan şekeri seviyenizi düzenleyin
Sarmısak takviyeleri, açlık kan şekeri seviyesi ile kolesterol ve lipoprotein seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
Cildinizi koruyun
Yapılan araştırmalar sarmısağın sedef, saçkıran ve enfeksiyon gibi cilt problemlerine iyi gelebileceğini ve hatta kesik, sıyrık gibi durumların iyileşme sürelerini hızlandırabileceğini öne sürüyor.
The Dr. Oz Show hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51. Kanal’da ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanıyor.
Hastalıklardan sarmısakla mı saklansak?
Kokusuna aldırmayın. Mucizevi besin sarmısak sağlığınız için tam bir koruma kalkanı. Sadece gribe karşı değil, Alzheimer’dan diyabete, tansiyondan kansere her türlü hastalığa karşı güçlenmenizi sağlıyor. İşte 7 maddede faydaları...
O bir gripsavar
Yapılan bir çalışmada 120 sağlıklı kişiye nezle veya griplerini takiben 90 gün boyunca yıllandırılmış sarmısak özü takviyesi verildi. Takviye kullanan kişilerde hastalık şiddetlerinde rahatlama, semptomlarında azalma ve hastalığa bağlı okul ya da işe gidememe durumlarında azalma gözlemlendi.
Bağışıklık sistemine
tam destek
Sarmısak tüketmek soğuk algınlığı veya herhangi bir hastalığın süresini azaltabilir. Yapılan araştırmalara göre sarmısak immün hücre fonksiyonlarını geliştirerek bağışıklık sistemini destekliyor.
Tansiyon kontrol altında
Yüksek tansiyon hastaları dikkat! Bir deneyde, hipertansiyonlu kişilere 24 hafta boyunca düşük dozda sarmısak takviyesi verildi. Sonuç: Büyük/küçük tansiyonlarının düştüğü gözlemlendi.
Kanser riskinizi düşürün
Sarmısak, kanseri tetikleyebilecek, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidan deposudur. Sarmısağın doğal antioksidan özelliklerinin tütsülenmiş et gibi besinlerde bulunan nitrozamin üretimini bastırdığı ve kansere yol açabilecek bu mekanizmaları bloke etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Beyin sağlığını korur
Bu besin, merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını destekler. Alzheimer ve parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
Kan şekeri seviyenizi düzenleyin
Sarmısak takviyeleri, açlık kan şekeri seviyesi ile kolesterol ve lipoprotein seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
Cildinizi koruyun
Yapılan araştırmalar sarmısağın sedef, saçkıran ve enfeksiyon gibi cilt problemlerine iyi gelebileceğini ve hatta kesik, sıyrık gibi durumların iyileşme sürelerini hızlandırabileceğini öne sürüyor.
The Dr. Oz Show hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51. Kanal’da ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanıyor.