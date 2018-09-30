Hamilelik efsaneleri açığa çıkıyor

Genler her şeyi belirler mi? Gerçekten iki kişilik yiyebilir misiniz? Bebeğin cinsiyetini belirlemek elinizde mi? Efsanelerin arkasındaki gerçekleri öğrenin.
EFSANE 1: GENLER HER ŞEYDİR!
Bildiklerimiz:
Göz rengi ve saç dökülmesi gibi bazı özellikler DNA’dan kaynaklanıyor ama bel ölçüsü veya zekâ gibi özellikler böyle değil. Bilimde yeni bir alan olan epigenetik, bunları inceliyor. Vücudunuzun planı olan DNA, gelişim sırasında açılır ve kopyalanır. Bu kopyalama işlemi sırasında yaşadıklarınız (yedikleriniz, maruz kaldığınız toksinler gibi), bu fotokopi makinesinin düzgün çalışmasını durdurabilir. Çocuklarımıza hangi genleri aktardığımızı değil ama hangi genlerin açılıp kapandığını kontrol edebiliriz.
Ne yapabilirsiniz:
Hamilelikte sağlıklı olmanız, çocuğunuzun genlerinin hayatı boyunca nasıl işleyeceğini önemli ölçüde etkileyebilir. Ne yazık ki hamileliklerin yüzde 50’si planlanmamış olduğundan çoğu kadın embriyonal ve fetal dönemin ilk haftalarında sağlıklı aşama sağlama fırsatını kaybeder. Planınız yoksa bile basit adımlarla sağlığınızı düzeltebilir, böylece hamile kaldığınızda çocuğunuza en iyi başlangıcı sağlayabilirsiniz.
EFSANE 2: GEBELİKTE İKİ KİŞİ YERİNE YENİR!
Bildiklerimiz:
Özellikle hamileliğe kilolu başlayan kadınların gebelik süresince çok kilo alması, anne adaylarına gebelik diyabeti gibi gelişmekte olan fetüsün sağlığını tehdit edebilecek zorluklar getirir.
Ne yapabilirsiniz:
Normalden biraz daha fazla kalori, önemli vitamin ve mineral sağlayan, dengeli bir program uygulayın. İlk üç ayda normal beslenme programınıza fazladan günlük 100 kalori ekleyin. İkinci üç aylık dönemde bunu 250 kaloriye kadar çıkarabilirsiniz. Son üç aylık devrenizde ise fazladan 300 kalori alabilirsiniz. Ayrıca hem folik asit hem de demir içeren multivitamin kullanın. D vitamini hamileyken hastalıklarla savaşmada önemli yer tutar. Yeterli miktarda Omega-3 almak da gelişen bebeğinize yardımcı olmak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir.
EFSANE 3: CİNSEL POZİSYONLAR BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİNİ BELİRLEYEBİLİR!
Bildiklerimiz:
Kadın sperminin daha yavaş ilerlediği ve daha uzun yaşadığı, erkek spermininse daha canlı fakat kısa ömürlü olduğu doğrudur ancak bebeğin kız mı erkek mi olacağını belirleyen kanıtlanmış bir cinsel ilişki şekli yok.
Ne yapabilirsiniz:
Doğum uzmanları cinsel ilişki sonrası alınan şu pozisyonun hamile kalmaya yardımcı olabileceğini söylüyor: Kalçayı 30 dakikalığına yükselterek, yerçekiminin rahme ulaştırabildiği kadar çok sperm ulaştırmasını sağlamak.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanal) yayımlanıyor.
Hamilelik efsaneleri açığa çıkıyor
Genler her şeyi belirler mi? Gerçekten iki kişilik yiyebilir misiniz? Bebeğin cinsiyetini belirlemek elinizde mi? Efsanelerin arkasındaki gerçekleri öğrenin.
EFSANE 1: GENLER HER ŞEYDİR!
Bildiklerimiz:
Göz rengi ve saç dökülmesi gibi bazı özellikler DNA’dan kaynaklanıyor ama bel ölçüsü veya zekâ gibi özellikler böyle değil. Bilimde yeni bir alan olan epigenetik, bunları inceliyor. Vücudunuzun planı olan DNA, gelişim sırasında açılır ve kopyalanır. Bu kopyalama işlemi sırasında yaşadıklarınız (yedikleriniz, maruz kaldığınız toksinler gibi), bu fotokopi makinesinin düzgün çalışmasını durdurabilir. Çocuklarımıza hangi genleri aktardığımızı değil ama hangi genlerin açılıp kapandığını kontrol edebiliriz.
Ne yapabilirsiniz:
Hamilelikte sağlıklı olmanız, çocuğunuzun genlerinin hayatı boyunca nasıl işleyeceğini önemli ölçüde etkileyebilir. Ne yazık ki hamileliklerin yüzde 50’si planlanmamış olduğundan çoğu kadın embriyonal ve fetal dönemin ilk haftalarında sağlıklı aşama sağlama fırsatını kaybeder. Planınız yoksa bile basit adımlarla sağlığınızı düzeltebilir, böylece hamile kaldığınızda çocuğunuza en iyi başlangıcı sağlayabilirsiniz.
EFSANE 2: GEBELİKTE İKİ KİŞİ YERİNE YENİR!
Bildiklerimiz:
Özellikle hamileliğe kilolu başlayan kadınların gebelik süresince çok kilo alması, anne adaylarına gebelik diyabeti gibi gelişmekte olan fetüsün sağlığını tehdit edebilecek zorluklar getirir.
Ne yapabilirsiniz:
Normalden biraz daha fazla kalori, önemli vitamin ve mineral sağlayan, dengeli bir program uygulayın. İlk üç ayda normal beslenme programınıza fazladan günlük 100 kalori ekleyin. İkinci üç aylık dönemde bunu 250 kaloriye kadar çıkarabilirsiniz. Son üç aylık devrenizde ise fazladan 300 kalori alabilirsiniz. Ayrıca hem folik asit hem de demir içeren multivitamin kullanın. D vitamini hamileyken hastalıklarla savaşmada önemli yer tutar. Yeterli miktarda Omega-3 almak da gelişen bebeğinize yardımcı olmak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir.
EFSANE 3: CİNSEL POZİSYONLAR BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİNİ BELİRLEYEBİLİR!
Bildiklerimiz:
Kadın sperminin daha yavaş ilerlediği ve daha uzun yaşadığı, erkek spermininse daha canlı fakat kısa ömürlü olduğu doğrudur ancak bebeğin kız mı erkek mi olacağını belirleyen kanıtlanmış bir cinsel ilişki şekli yok.
Ne yapabilirsiniz:
Doğum uzmanları cinsel ilişki sonrası alınan şu pozisyonun hamile kalmaya yardımcı olabileceğini söylüyor: Kalçayı 30 dakikalığına yükselterek, yerçekiminin rahme ulaştırabildiği kadar çok sperm ulaştırmasını sağlamak.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanal) yayımlanıyor.