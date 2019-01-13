Gripten korunmanın 10 yolu

Etrafınızdaki herkes hasta mı oluyor? İmkânsız gibi görünse de en kötü koşullarda bile sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak birkaç önerim var.
Ellerinizi yıkayın
Bu bildiğimiz bir kural olsa da es geçilmeyecek kadar önemli... Çoğu insan ellerini yıkaması gerektiğini bilse de yapılan araştırmalar insanların zamanın yüzde 97’sinde ellerini doğru yıkamadığını söylüyor. Enfeksiyonu önlemek için bilinen en iyi yöntem budur. Grip aşısı olun Grip aşısı hakkında çok fazla şey duymuş olabilirsiniz ama bu aşı gerçekten işe yarıyor. Her zaman kusursuz bir şekilde işlemese de çoğu zaman hastalığın etkisini yumuşatmaya yardımcı oluyor. İyi uyuyun Yetersiz uyku çoğu zaman hastalığa yol açar. Eğer yedi saatten az uyuyorsanız vücudunuzun hastalıklarla savaşmasını önleyerek hasta olma riskinizi artırıyorsunuz. Susuz kalmayın
Mide ve bağırsaklarınız koruyucu tabaka üretir, bunun için sulu bir çözelti kullanır. Bu tabaka, vücuda girmeye çalışan istilacıları engeller. Az su tüketince enfeksiyona daha yatkın olursunuz. Doğru beslenin Yapılan araştırmalar bol meyve ve sebze tüketmenin grip ve nezle gibi enfeksiyonlara karşı bağışıklığınızı güçlendirdiğini gösteriyor. Birçok kişi vitamin ve mineral alımını artırmak için multivitamin tercih etse de en iyi ve doğal yol taze sebzeler. Tabağınızda farklı renklerde sebze-meyve bulundurun ve bu karışıma biraz da çiğ kuruyemiş eklemeyi deneyin. Etrafınızı dezenfekte edin
Evde ve ortak alanlardaki yüzeylerin çoğu her tür yaygın virüse ev sahipliği yapıyor. Cep telefonu ekranı ve klavye gibi sık kullandığınız yüzeylerle kapı kolu ve alet tutacakları gibi ortak temas edilen yerleri düzenli olarak dezenfekte etmeyi alışkanlık haline getirin. Soğuk da olsa spordan vazgeçmeyin Havalar soğuyunca dışarı çıkıp spor yapmak zor geliyor. Ancak yapılan birçok araştırma fiziksel olarak aktif insanların daha az hasta olduklarını gösteriyor. Genel kanının aksine soğuk hava sizi hasta etmez. Tırnaklarınızı kesin Kir ve mikroplar genellikle tırnakların altında toplanır ve gün içinde ellerinizi kullanarak yaptığınız işlerde yayılır. Tırnaklarınızı kısa tutmak bu kaçak mikropları taşımanızı önler. Ayrıca tırnaklarınızı yemeyin çünkü bu, bakterilerin doğrudan ağzınıza geçmesine neden olur. Stresten uzak durmaya çalışın
Stres kısa vadede zararlı olmasa da uzun vadede bağışıklık sisteminize baskı uygulayarak vücudunuzun enfeksiyonla etkili bir şekilde savaşmasını engeller. Deşarj olma yolları bulmanız, hastalıklardan uzak durmanız için çok önemli. Ortak kullanılan yüzeylere dokunmayın Ortak kullanılan yüzeyler çok kirlidir. Başkalarının elle dokunduğu yüzeylere dikkat edin. Kapı açıp kapatırken kıyafetiniz veya kolunuzla ya da kâğıt havluyla dokunun. Restoranlarda tepsi gibi servis gereçlerini tutarken peçete kullanın. Başkalarının dokunduğu yüzeylere dokunmaktan ne kadar uzak durursanız hastalıklardan da o kadar uzak kalırsınız. ‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digitürk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci Kanal’da) yayımlanıyor.
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Gripten korunmanın 10 yolu
Etrafınızdaki herkes hasta mı oluyor? İmkânsız gibi görünse de en kötü koşullarda bile sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak birkaç önerim var.
Ellerinizi yıkayın
Bu bildiğimiz bir kural olsa da es geçilmeyecek kadar önemli... Çoğu insan ellerini yıkaması gerektiğini bilse de yapılan araştırmalar insanların zamanın yüzde 97’sinde ellerini doğru yıkamadığını söylüyor. Enfeksiyonu önlemek için bilinen en iyi yöntem budur.
Grip aşısı olun
Grip aşısı hakkında çok fazla şey duymuş olabilirsiniz ama bu aşı gerçekten işe yarıyor. Her zaman kusursuz bir şekilde işlemese de çoğu zaman hastalığın etkisini yumuşatmaya yardımcı oluyor.
İyi uyuyun
Yetersiz uyku çoğu zaman hastalığa yol açar. Eğer yedi saatten az uyuyorsanız vücudunuzun hastalıklarla savaşmasını önleyerek hasta olma riskinizi artırıyorsunuz.
Susuz kalmayın
Mide ve bağırsaklarınız koruyucu tabaka üretir, bunun için sulu bir çözelti kullanır. Bu tabaka, vücuda girmeye çalışan istilacıları engeller. Az su tüketince enfeksiyona daha yatkın olursunuz.
Doğru beslenin
Yapılan araştırmalar bol meyve ve sebze tüketmenin grip ve nezle gibi enfeksiyonlara karşı bağışıklığınızı güçlendirdiğini gösteriyor. Birçok kişi vitamin ve mineral alımını artırmak için multivitamin tercih etse de en iyi ve doğal yol taze sebzeler. Tabağınızda farklı renklerde sebze-meyve bulundurun ve bu karışıma biraz da çiğ kuruyemiş eklemeyi deneyin.
Etrafınızı dezenfekte edin
Evde ve ortak alanlardaki yüzeylerin çoğu her tür yaygın virüse ev sahipliği yapıyor.
Cep telefonu ekranı ve klavye gibi sık kullandığınız yüzeylerle kapı kolu ve alet tutacakları gibi ortak temas edilen yerleri düzenli olarak dezenfekte etmeyi alışkanlık haline getirin.
Soğuk da olsa spordan vazgeçmeyin
Havalar soğuyunca dışarı çıkıp spor yapmak zor geliyor. Ancak yapılan birçok araştırma fiziksel olarak aktif insanların daha az hasta olduklarını gösteriyor. Genel kanının aksine soğuk hava sizi hasta etmez.
Tırnaklarınızı kesin
Kir ve mikroplar genellikle tırnakların altında toplanır ve gün içinde ellerinizi kullanarak yaptığınız işlerde yayılır. Tırnaklarınızı kısa tutmak bu kaçak mikropları taşımanızı önler. Ayrıca tırnaklarınızı yemeyin çünkü bu, bakterilerin doğrudan ağzınıza geçmesine neden olur.
Stresten uzak durmaya çalışın
Stres kısa vadede zararlı olmasa da uzun vadede bağışıklık sisteminize baskı uygulayarak vücudunuzun enfeksiyonla etkili bir şekilde savaşmasını engeller. Deşarj olma yolları bulmanız, hastalıklardan uzak durmanız için çok önemli.
Ortak kullanılan
yüzeylere dokunmayın
Ortak kullanılan yüzeyler çok kirlidir. Başkalarının elle dokunduğu yüzeylere dikkat edin. Kapı açıp kapatırken kıyafetiniz veya kolunuzla ya da kâğıt havluyla dokunun. Restoranlarda tepsi gibi servis gereçlerini tutarken peçete kullanın. Başkalarının dokunduğu yüzeylere dokunmaktan ne kadar uzak durursanız hastalıklardan da o kadar uzak kalırsınız.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digitürk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci Kanal’da) yayımlanıyor.