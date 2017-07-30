MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Mehmet ÖZ>Gözlerinize iyi gelecek besinler
"Mehmet Öz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Öz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Gözlerinize iyi gelecek besinler

30 Temmuz 2017

Araştırmalar doğru beslenmenin; katarakt ve yaşlanmaya bağlı ‘maküler dejenerasyon’ gibi belirli göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltabileceğini gösteriyor. İşte göz sağlığınız için gerekli vitaminler ve bu vitaminlerin bulunduğu besinler...

Gözlerinize iyi gelecek besinler

A VİTAMİNİ: Korneayı korur
A vitamini zengini havuç, göz sağlığını desteklemede en meşhur besinlerden biridir. Bu vitamin, hem iyi bir görüş için önem taşır hem de korneayı korur. Kornea bakteri ve virüsler için bir bariyerdir. A vitamininin gece körlüğü, glokom, katarakt ve yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’ etkilerini azaltıcı özelliği vardır. Ispanak, dolmalık biber, tatlı patates ve yumurta da A vitamini zenginidir.

Gözlerinize iyi gelecek besinler

C VİTAMİNİ: Katarakt riskini düşürür
Bu vitamin katarakt riskinizi düşürebilir ve gözlerdeki damar sağlığını korumaya yardımcı olur. C vitamini biber, koyu yeşil yapraklı sebze, çilek ve portakalda bolca bulunur.

Gözlerinize iyi gelecek besinler

E VİTAMİNİ: Kuruyemişte bulunur
E vitamini, yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’ ve katarakt riskini azaltır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, biber, kuruyemiş ve bitkisel yağlarda bulunur.

Gözlerinize iyi gelecek besinler

LUTEİN: ‘Göz vitamini’ olarak bilinir
Lutein bir ışık filtresi görevi görür ve gözlerinizi güneşten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına ve yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’a karşı korur. İnsan vücudu bu ‘karotenoid’i tek başına üretemediğinden beslenmenize kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri dahil etmeniz büyük önem taşır. ‘Göz vitamini’ olarak da bilinen lutein, avokadoda da bolca bulunur. Bu besin maddesinin emilimi için yağa ihtiyaç vardır, bu yüzden birkaç damla zeytinyağıyla beraber tüketin.

Gözlerinize iyi gelecek besinler

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ: Göz kuruluğunu hafifletir
Omega-3 yağ asitleri, göz kuruluğu semptomlarını hafifleterek göz sağlığınızı destekler. Somon gibi soğuk su balıkları, keten tohumu ve ceviz, Omega-3 zenginidir.

‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 19.30’da D-Smart 20’nci Kanal Max Smart Premium HD’de yayınlanıyor.

X
﻿
Mehmet ÖZ Mehmet ÖZTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri