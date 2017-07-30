Gözlerinize iyi gelecek besinler

Araştırmalar doğru beslenmenin; katarakt ve yaşlanmaya bağlı ‘maküler dejenerasyon’ gibi belirli göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltabileceğini gösteriyor. İşte göz sağlığınız için gerekli vitaminler ve bu vitaminlerin bulunduğu besinler...

A VİTAMİNİ: Korneayı korur

A vitamini zengini havuç, göz sağlığını desteklemede en meşhur besinlerden biridir. Bu vitamin, hem iyi bir görüş için önem taşır hem de korneayı korur. Kornea bakteri ve virüsler için bir bariyerdir. A vitamininin gece körlüğü, glokom, katarakt ve yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’ etkilerini azaltıcı özelliği vardır. Ispanak, dolmalık biber, tatlı patates ve yumurta da A vitamini zenginidir.

C VİTAMİNİ: Katarakt riskini düşürür

Bu vitamin katarakt riskinizi düşürebilir ve gözlerdeki damar sağlığını korumaya yardımcı olur. C vitamini biber, koyu yeşil yapraklı sebze, çilek ve portakalda bolca bulunur.

E VİTAMİNİ: Kuruyemişte bulunur

E vitamini, yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’ ve katarakt riskini azaltır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, biber, kuruyemiş ve bitkisel yağlarda bulunur.

LUTEİN: ‘Göz vitamini’ olarak bilinir

Lutein bir ışık filtresi görevi görür ve gözlerinizi güneşten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına ve yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’a karşı korur. İnsan vücudu bu ‘karotenoid’i tek başına üretemediğinden beslenmenize kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri dahil etmeniz büyük önem taşır. ‘Göz vitamini’ olarak da bilinen lutein, avokadoda da bolca bulunur. Bu besin maddesinin emilimi için yağa ihtiyaç vardır, bu yüzden birkaç damla zeytinyağıyla beraber tüketin.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ: Göz kuruluğunu hafifletir

Omega-3 yağ asitleri, göz kuruluğu semptomlarını hafifleterek göz sağlığınızı destekler. Somon gibi soğuk su balıkları, keten tohumu ve ceviz, Omega-3 zenginidir.

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