Huzursuz bağırsak sendromu en yaygın işe gidememe sebeplerinden biri. Belirtileri karın ağrısı, kabızlık, ishal ama bu hastalığa neyin yol açtığı bilinmiyor ve tam olarak tedavi edilemiyor.
◊ Kimler risk altında: Herkeste gelişebilir ama 50 yaş altında ve kadınsanız daha yüksek risk altındasınız. Hele de anksiyete, depresyon gibi durumlar veya başka travmalarınız varsa...
◊ Yol açan faktörler: Neyin yol açtığı tam bilinmiyor ancak birçok teori mevcut. Bağırsaklardaki kas hareketleri, kasılma ve büzülmeler, enflamasyon veya sinir sistemindeki bozukluklar bu hastalığa yol açan faktörler arasında olabilir.
◊ Belirtileri neler: Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve ishal.
◊ Nasıl teşhis konur: Günümüzde doktorlar iki ana kritere bakıyor: Bunlardan ilki, Roma 3. Bu kriteri karşılıyor olmanız için son üç aydır ayda en az üç gün sürekli tekrar eden karın ağrısı yaşamanız, dışkı sıklığında ve görüntüsünde değişiklik gerek. İkinci kriter, Manning tanı. Bunun için de şunları yaşıyor olmanız lazım: Şişkinlik, dışkı yapmayla rahatlayan ağrı, mukuslu ishal, tuvalete çıkmanıza rağmen tam bitmemiş olma hissi.
◊ Nasıl korunulur: Bol lifli beslenmek çok faydalı. Ayrıca beslenmenize daha fazla tahıl, meyve, sebze ve fasulye çeşitleri ekleyin. Size iyi gelen besinleri ve diğer detayları not tutarak ona göre beslenmeye özen gösterin.
Baş etmenin 3 yolu
◊ Beslenme ve yaşam tarzında değişiklik:
Yani tetikleyen besinlerden uzak durmak, bol lif tüketmek, yeterli uyku ve spor.
◊ Rahatlatan ilaçlar: Laksatifler, ağrı kesiciler, antikolinerjik ve antidepresanlar.
◊ Bu hastalığa özel ilaçlar: Hangisinin size iyi geleceğini danışmak için doktorunuza başvurmalısınız.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digitürk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci Kanal’da yayımlanıyor.
En yaygın işe gidememe sebebi
Huzursuz bağırsak sendromu en yaygın işe gidememe sebeplerinden biri. Belirtileri karın ağrısı, kabızlık, ishal ama bu hastalığa neyin yol açtığı bilinmiyor ve tam olarak tedavi edilemiyor.
◊ Kimler risk altında: Herkeste gelişebilir ama 50 yaş altında ve kadınsanız daha yüksek risk altındasınız. Hele de anksiyete, depresyon gibi durumlar veya başka travmalarınız varsa...
◊ Yol açan faktörler: Neyin yol açtığı tam bilinmiyor ancak birçok teori mevcut. Bağırsaklardaki kas hareketleri, kasılma ve büzülmeler, enflamasyon veya sinir sistemindeki bozukluklar bu hastalığa yol açan faktörler arasında olabilir.
◊ Belirtileri neler: Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve ishal.
◊ Nasıl teşhis konur: Günümüzde doktorlar iki ana kritere bakıyor: Bunlardan ilki, Roma 3. Bu kriteri karşılıyor olmanız için son üç aydır ayda en az üç gün sürekli tekrar eden karın ağrısı yaşamanız, dışkı sıklığında ve görüntüsünde değişiklik gerek. İkinci kriter, Manning tanı. Bunun için de şunları yaşıyor olmanız lazım: Şişkinlik, dışkı yapmayla rahatlayan ağrı, mukuslu ishal, tuvalete çıkmanıza rağmen tam bitmemiş olma hissi.
◊ Nasıl korunulur: Bol lifli beslenmek çok faydalı. Ayrıca beslenmenize daha fazla tahıl, meyve, sebze ve fasulye çeşitleri ekleyin. Size iyi gelen besinleri ve diğer detayları not tutarak ona göre beslenmeye özen gösterin.
Baş etmenin 3 yolu
◊ Beslenme ve yaşam tarzında değişiklik:
Yani tetikleyen besinlerden uzak durmak, bol lif tüketmek, yeterli uyku ve spor.
◊ Rahatlatan ilaçlar: Laksatifler, ağrı kesiciler, antikolinerjik ve antidepresanlar.
◊ Bu hastalığa özel ilaçlar: Hangisinin size iyi geleceğini danışmak için doktorunuza başvurmalısınız.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digitürk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci Kanal’da yayımlanıyor.