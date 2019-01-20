Düşük karbonhidrat için bilmeniz gereken 5 hile

Eğer düşük karbonhidrat diyeti uyguluyorsanız yorgun ve aç hissedebilir, dengesiz bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Oysa karbonhidratlar sağlıklı beslenmede en yanlış anlaşılan grup. İşte düşük karbonhidratlı beslenmenize yardımcı olacak ufak oyunlar…
Kompleks karbonhidratları tercih edin
Karbonhidratları tamamen bırakmak sizi halsizleştirebilir ve sonradan daha fazla yemenize yol açabilir. Bunun yerine kompleks karbonhidratları tüketin. Tam tahıllar, tatlı patates, fasulye çeşitleri ve yulaf gibi besinler... Bu besinler lif bakımından zengin, uzun süre tok tutar ve sindirime yardımcı. Kan şekerinizi birden yükseltmediği için sonra halsizleşmenize neden vermeden enerjinizi korur. Günlük kalorinizin yüzde 40’ını kompleks karbonhidratlardan almaya çalışın.
Yağ oranı düşük besinleri bırakın
Yağ oranı düşük yiyecek modasından uzak durun çünkü bu yiyeceklerin kalorisi genelde şekerden. Somon, avokado, zeytinyağı ve çiğ kuruyemiş gibi yağ zengini yiyecekler hem besleyici hem de sizi tok tutar. Bu gıdalar da kalorili evet; ama sağlıklı yağların sizi tok tutarak daha sonra yüzlerce kalori almanızı engellediğini de unutmayın.
Sıvı karbonhidratlardan uzak durun
Klasik asitli içeceklerin yerine, doğal aromalı maden sularını tercih edin. Ambalajlı hazır meyve sularından uzak durun çünkü bu ürünlerin çoğunda ilave şeker var yani ekstra karbonhidrat... Eğer doğal meyve suyu istiyorsanız istediğiniz meyveleri blender’dan geçirip kendi içeceğinizi hazırlayın. Süzme yoğurt gibi ekstra protein kaynağı besinler ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz. İçtiğiniz kokteyllere de dikkat! Birada ve kokteyllerde hızla sindirilen karbonhidratlar bulunur.
Ekmeği daha erken tüketin
Karbonhidrat tüketecekseniz gün içinde erken yiyin çünkü vücut daha fazla yakıt harcar. Kahvaltıda, ezilmemiş yulaf, şekersiz veya az şekerli çok tahıllı kahvaltılık gevrek ve hatta biraz meyve tüketebilirsiniz. Eğer sabahları karbonhidrat alıyorsanız akşamları yağsız proteinle beraber iki porsiyon sebze tüketmeyi ihmal etmeyin.
Kendinize kabaktan makarna yapmayı denediniz mi hiç? Lezzeti sizi çok şaşırtacak.
Spiral doğrayıcıyı deneyin
Spiral doğrayıcı, kabak ve havuç gibi sebzeleri spagetti şeklinde doğrayarak onları düşük karbonhidratlı makarna haline getirmenizi sağlar. Bu kabak makarnayı bir deneyin. Taze sebzelerden aldığınız çok daha sağlıklı olan karbonhidratlar, işlenmiş karbonhidratlara göre çok daha az kalorilidir. Doğru yapıldığında bu kabak makarna normal makarnayla aynı kıvamda olur. İçine kıyma ve sebzeli sos ekleyerek ekstra protein alabilirsiniz.
Bu yöntem tat reseptörlerinizi, lezzetten ödün vermeden sağlıklı şekilde tatmin etmenizi sağlar.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci Kanal’da yayımlanıyor.
Düşük karbonhidrat için bilmeniz gereken 5 hile
Eğer düşük karbonhidrat diyeti uyguluyorsanız yorgun ve aç hissedebilir, dengesiz bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Oysa karbonhidratlar sağlıklı beslenmede en yanlış anlaşılan grup. İşte düşük karbonhidratlı beslenmenize yardımcı olacak ufak oyunlar…
Kompleks karbonhidratları tercih edin
Karbonhidratları tamamen bırakmak sizi halsizleştirebilir ve sonradan daha fazla yemenize yol açabilir. Bunun yerine kompleks karbonhidratları tüketin. Tam tahıllar, tatlı patates, fasulye çeşitleri ve yulaf gibi besinler... Bu besinler lif bakımından zengin, uzun süre tok tutar ve sindirime yardımcı. Kan şekerinizi birden yükseltmediği için sonra halsizleşmenize neden vermeden enerjinizi korur. Günlük kalorinizin yüzde 40’ını kompleks karbonhidratlardan almaya çalışın.
Yağ oranı düşük besinleri bırakın
Yağ oranı düşük yiyecek modasından uzak durun çünkü bu yiyeceklerin kalorisi genelde şekerden. Somon, avokado, zeytinyağı ve çiğ kuruyemiş gibi yağ zengini yiyecekler hem besleyici hem de sizi tok tutar. Bu gıdalar da kalorili evet; ama sağlıklı yağların sizi tok tutarak daha sonra yüzlerce kalori almanızı engellediğini de unutmayın.
Sıvı karbonhidratlardan uzak durun
Klasik asitli içeceklerin yerine, doğal aromalı maden sularını tercih edin. Ambalajlı hazır meyve sularından uzak durun çünkü bu ürünlerin çoğunda ilave şeker var yani ekstra karbonhidrat... Eğer doğal meyve suyu istiyorsanız istediğiniz meyveleri blender’dan geçirip kendi içeceğinizi hazırlayın. Süzme yoğurt gibi ekstra protein kaynağı besinler ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz. İçtiğiniz kokteyllere de dikkat! Birada ve kokteyllerde hızla sindirilen karbonhidratlar bulunur.
Ekmeği daha erken tüketin
Karbonhidrat tüketecekseniz gün içinde erken yiyin çünkü vücut daha fazla yakıt harcar. Kahvaltıda, ezilmemiş yulaf, şekersiz veya az şekerli çok tahıllı kahvaltılık gevrek ve hatta biraz meyve tüketebilirsiniz. Eğer sabahları karbonhidrat alıyorsanız akşamları yağsız proteinle beraber iki porsiyon sebze tüketmeyi ihmal etmeyin.
Kendinize kabaktan makarna yapmayı denediniz mi hiç? Lezzeti sizi çok şaşırtacak.
Spiral doğrayıcıyı deneyin
Spiral doğrayıcı, kabak ve havuç gibi sebzeleri spagetti şeklinde doğrayarak onları düşük karbonhidratlı makarna haline getirmenizi sağlar. Bu kabak makarnayı bir deneyin. Taze sebzelerden aldığınız çok daha sağlıklı olan karbonhidratlar, işlenmiş karbonhidratlara göre çok daha az kalorilidir. Doğru yapıldığında bu kabak makarna normal makarnayla aynı kıvamda olur. İçine kıyma ve sebzeli sos ekleyerek ekstra protein alabilirsiniz.
Bu yöntem tat reseptörlerinizi, lezzetten ödün vermeden sağlıklı şekilde tatmin etmenizi sağlar.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci Kanal’da yayımlanıyor.