Dr. Öz’ün favori yaz yiyecekleri

En taze, en lezzetli, üstelik besin değerleri yüksek. İşte kendinizi iyi hissettirecek basit tarifler…
DOMATES
Yaz domatesi gibisi yoktur. Tek lokmada hem tuzlu hem de tatlı hissi alırsınız. Ayrıca sağlığı koruyan likopen deposudur. Domateste bulunan likopenin güneş yanığına karşı koruma sağlayabileceğini gösteren araştırmalar da var.
Ne hazırlayabilirsiniz? Gazpacho
Domatesten yapılan bu soğuk çorba, salatalık, sarmısak ve zeytinyağı gibi ana malzemelerinden ötürü karoten, C vitamini ve polifenoller içerir. Faydalı olmasının yanı sıra bu çorba hayli lezzetli de...
BAKLA
Bu yaz fasulyesinin 150 gramı yetişkinler için günlük önerilen folik asit miktarının yüzde 40’ından fazlasını sağlar. Folik asit, vücudun kırmızı ve beyaz kan hücreleri yani alyuvar ve akyuvar üretimi için ihtiyaç duyduğu bir besin maddesidir.
Ne hazırlayabilirsiniz? Yeşil sote
Baklayı kabuğuyla birlikte biraz zeytinyağı döktüğünüz tavaya alın. Tuz ve biber ekleyin. Kuşkonmaz ve kabak gibi istediğiniz yeşil yaz sebzelerini ekleyin.
ORMAN MEYVELERİ
Harvard Tıp Okulu tarafından yürütülen bir çalışma, orman meyveleri tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Çünkü yabanmersini ve çilek yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan antosiyanin içerir.
Ne hazırlayabilirsiniz? Yulaflı kahvaltı
Yulaf güne başlamanın harika bir yolu. İçinde kötü kolesterollerin emilimini azaltan lif var. Yulafınıza biraz orman meyveleri katarak hem lezzetli hem de kalp dostu bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.
KARPUZ
Karpuzun yüzde 90’ından fazlası sudan oluşur, bir sürü elektrolit içerir ve 150 gramında yaklaşık 44 kalori vardır. Aynı zamanda harika bir B6, folik asit, potasyum ve çinko kaynağıdır.
Ne hazırlayabilirsiniz? Tuzlu başlangıç
Dilimlenmiş karpuzun üzerine taze nane yaprakları ve beyaz peynir koyarak, biraz da zeytinyağı ve sirkeyle servis etmeyi deneyin.
KİRAZ
İyi bir yaz atıştırmalığı. Ayrıca bu yaz spor yapmayı planlıyorsanız da iyi bir seçenek. Yapılan çalışmaya göre yoğun egzersizlerden sonra daha iyi kas onarımıyla kiraz suyu arasında bağlantı var.
Ne hazırlayabilirsiniz? Izgara meyve
Kiraz, mor erik ve şeftali gibi meyveleri ızgara yapıp barbeküde garnitür olarak servis edebilirsiniz. Dondurulmuş yoğurt üzerine koyarak farklı ve mevsime uygun bir tatlı haline de getirebilirsiniz.
Dr. Öz’ün favori yaz yiyecekleri
En taze, en lezzetli, üstelik besin değerleri yüksek. İşte kendinizi iyi hissettirecek basit tarifler…
DOMATES
Yaz domatesi gibisi yoktur. Tek lokmada hem tuzlu hem de tatlı hissi alırsınız. Ayrıca sağlığı koruyan likopen deposudur. Domateste bulunan likopenin güneş yanığına karşı koruma sağlayabileceğini gösteren araştırmalar da var.
Ne hazırlayabilirsiniz? Gazpacho
Domatesten yapılan bu soğuk çorba, salatalık, sarmısak ve zeytinyağı gibi ana malzemelerinden ötürü karoten, C vitamini ve polifenoller içerir. Faydalı olmasının yanı sıra bu çorba hayli lezzetli de...
BAKLA
Bu yaz fasulyesinin 150 gramı yetişkinler için günlük önerilen folik asit miktarının yüzde 40’ından fazlasını sağlar. Folik asit, vücudun kırmızı ve beyaz kan hücreleri yani alyuvar ve akyuvar üretimi için ihtiyaç duyduğu bir besin maddesidir.
Ne hazırlayabilirsiniz? Yeşil sote
Baklayı kabuğuyla birlikte biraz zeytinyağı döktüğünüz tavaya alın. Tuz ve biber ekleyin. Kuşkonmaz ve kabak gibi istediğiniz yeşil yaz sebzelerini ekleyin.
ORMAN MEYVELERİ
Harvard Tıp Okulu tarafından yürütülen bir çalışma, orman meyveleri tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Çünkü yabanmersini ve çilek yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan antosiyanin içerir.
Ne hazırlayabilirsiniz? Yulaflı kahvaltı
Yulaf güne başlamanın harika bir yolu. İçinde kötü kolesterollerin emilimini azaltan lif var. Yulafınıza biraz orman meyveleri katarak hem lezzetli hem de kalp dostu bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.
KARPUZ
Karpuzun yüzde 90’ından fazlası sudan oluşur, bir sürü elektrolit içerir ve 150 gramında yaklaşık 44 kalori vardır. Aynı zamanda harika bir B6, folik asit, potasyum ve çinko kaynağıdır.
Ne hazırlayabilirsiniz? Tuzlu başlangıç
Dilimlenmiş karpuzun üzerine taze nane yaprakları ve beyaz peynir koyarak, biraz da zeytinyağı ve sirkeyle servis etmeyi deneyin.
KİRAZ
İyi bir yaz atıştırmalığı. Ayrıca bu yaz spor yapmayı planlıyorsanız da iyi bir seçenek. Yapılan çalışmaya göre yoğun egzersizlerden sonra daha iyi kas onarımıyla kiraz suyu arasında bağlantı var.
Ne hazırlayabilirsiniz? Izgara meyve
Kiraz, mor erik ve şeftali gibi meyveleri ızgara yapıp barbeküde garnitür olarak servis edebilirsiniz. Dondurulmuş yoğurt üzerine koyarak farklı ve mevsime uygun bir tatlı haline de getirebilirsiniz.