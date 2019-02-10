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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Derdini balla kestim

10 Şubat 2019

Balın ne kadar çok faydası olduğunu öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz. Bu altın sıvı, inatçı öksürükten acı dolu yaralara kadar pek çok şeyi iyileştiriyor.

Peşinen belirtelim: Bahsettiğimiz bal, ham bal. Yani arı kovanından çıktığı haliyle çok az işlem görerek tüketime sunulan doğal bal. Çoğumuzun aldığı geleneksel bal ise daha uzun bir pastörizasyon ve süzme işlemi görerek bazı sağlıklı özelliklerini de kaybedebilen türdür. O yüzden organik ürünler satan marketleri turlayarak, işlem görmemiş balı bulmalısınız. Ama bu uğraşa değer. Sebeplerine gelince...
Derdini balla kestim

· Doğal öksürük şurubu
Eğer bir türlü gitmeyen inatçı bir öksürükten mustaripseniz, iyi haber... Yapılan çalışmalar balın reçetesiz satılan birçok öksürük şurubu kadar veya onlardan daha etkili olabileceğini söylüyor. Balın yoğun kıvamı boğazınızı kavrar ve yumuşatır. Ayrıca eğer gece sizi uyandıran bir öksürükle karşı karşıyaysanız uyumadan önce bir çay kaşığı bal tüketmek de daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.
· Yara ve yanıkları iyileştirir
Küçük bir yara veya hafif bir yanığa nazikçe süreceğiniz ince bir katman ham bal oranın sterilize olmasına ve daha yumuşak şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Bal aynı zamanda yanıkların iyileşmesine ve batma hissinin azalmasına yardımcı olur. Balın anti-bakteriyel özellikleri ayrıca yanığın enfeksiyon kapmasını önlemeye yardımcı olarak daha çabuk bir iyileşme süresi sağlar.
Ancak, bal sadece çok küçük ve hafif kesikler için uygundur. Daha büyük yaralarda antibiyotikli merhem sürmeniz gerekmektedir. Enfeksiyon kapmış gibi görünen derin kesikler veya normal kesiklerin bir tıp uzmanı tarafından görülmesi gerekir.
· Akneyi azaltır
Balın antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri olduğu için cildi tahriş etmeden akneler için doğal bir tedavi yöntemi sunar. Balı hafif ısıtarak yüzünüze sürün ve nazikçe temizlemeden önce 10 dakika bekletin.
· Harika bir antioksidan kaynağı
Bal tüketmek, günlük antioksidan alımı oranınızı artıracaktır. Balda fito besin maddesi olan polifenoller vardır. Polifenoller, kalp kaynaklı hastalıklar ve kanser gibi hastalıklara karşı taşıdığınız riski azaltmasıyla ilişkilendirilir.
Eğer biraz kırgın, halsiz hissediyorsanız bir yemek kaşığı bal ve iki çay kaşığı limon suyunu yarım bardak sıcak ama kaynar olmayan su ile karıştırarak bu özel karışımı deneyin.
The Dr. Oz Show hafta içi her gün saat 12:30’da Sony Channel Digiturk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanıyor.

 

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