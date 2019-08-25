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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Daha iyi bir uyku için 8 öneri

25 Ağustos 2019

Hayatınızda yapmaya çalıştığınız her türlü olumlu değişiklik uykuyla başlar. Uyku, bedeninizin kendini onarabildiği zaman dilimidir. Yeterince uyumayan kişiler kalp-damar hastalığı, diyabet ve obeziteye karşı risk taşır. İşte gece rahat uyumanızı kolaylaştıracak birkaç basit adım...

  • Bir gece rutini oluşturun: Uykudan en az iki saat önce akıllı telefon ve bilgisayar kullanmayı bırakın. Işıklarınızı kısmaya başlayın. Yatağı sadece uyku ve cinsel ilişki için kullanın. Rahatlamanıza yardımcı olan aktiviteler bulun; kitap okumak, ılık bir duş almak veya güzel bir bitki çayı içmek gibi...
  • Uyku hapı kullanımını azaltın: Reçetesiz satılan uyku destekleyici haplar o kadar da güvenli veya etkili değiller. Zamanla, onları almadığınızda uyumanın çok daha zor hale geldiğini görebilirsiniz. Kafa karışıklığına, koordinasyon yetersizliğine, baş dönmesine veya bayılmalara sebep olabilirler. Alkolle alındığında gerçekten tehlikelidirler.
  • Alkol, şeker ve kafeini bırakın: Merkezi sinir sisteminizi etkileyen yiyecek ve içecekler de uykunuzu bozar. Alkol, şeker veya kafein içeren her şeyi gün içinde sınırlandırmayı ve akşam saatleri tamamen kaçınmayı denemelisiniz.
  • Serinleyin: En iyi uyku daha serin odalarda uyunuyor. Bu yüzden gece yatmadan önce odanızı 18 dereceye ayarlayın. Biraz serin olduğunu hissetmeniz çok normal, yanınızda ekstra bir pike veya battaniye bulundurmanız yeterli.
  • Kendinize bir uyku müziği bulun: Bazı kişiler için komple sessizlik rahatsız edici olabiliyor. İşte ‘beyaz gürültü’ dediğimiz şey burada devreye giriyor. Cihazlardan gelen bip sesi gibi birçok sesin devamlı olduğu bir hastanede yapılan bir çalışma, beyaz gürültü eşliğinde uyuyan hastaların daha kaliteli bir uyku deneyimlediğini gösterdi. Beyaz gürültü oluşturan telefon uygulamaları bulabilir veya şifonyerinizin üzerine koyacağınız bir beyaz gürültü cihazı edinebilirsiniz. Bir diğer seçenekse uyumadan önce pervane gibi bir şey açmak.
  • Melatonini deneyin: Melatonin, biyolojik saatinizi düzene sokan, bağımlılık yapmayan, doğal bir hormon takviyesidir. Uyku konusunda size yardımcı olabilir. Uyumadan 90 dakika önce 0.3-1 miligram arasında bir doz melatonin alabilirsiniz. Eğer uykunuzun etkilenmesinin altında anksiyete, depresyon veya uyku apnesi gibi sebepler yatıyorsa melatonin işe yaramayabilir. Eğer 1 miligramdan daha fazla melatonine ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorsanız melatonin sizde işe yaramıyor olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.
  • Gün içinde güneş ışığı arayın: Uyuma-uyanma döngünüz ışığa maruz kalma durumunda etkilenir. Yani gün içinde ışık görüp akşam ışığı azaltmak önem taşır. Gün içinde dışarıda yürüyüşe çıkın. Ayrıca doğal ışığı taklit eden bir yapay ışık kullanan güneş lambalarından da arayabilirsiniz.
  • Doktora danışın: Tüm çabanıza rağmen hâlâ uyuyamıyorsanız artık yardım alma zamanı gelmiş demektir. Uzun bir gece uykusundan sonra (en az sekiz saat) devamlı uyku sersemi veya yorgun hissediyorsanız, doktorunuza danışın. Bazen yetersiz uyku, uyku apnesi, alerji ve kalple ilgili problemler, depresyon, anksiyete gibi tıbbi durumlardan kaynaklanır.

 

 

 

 

 

 

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