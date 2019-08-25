Hayatınızda yapmaya çalıştığınız her türlü olumlu değişiklik uykuyla başlar. Uyku, bedeninizin kendini onarabildiği zaman dilimidir. Yeterince uyumayan kişiler kalp-damar hastalığı, diyabet ve obeziteye karşı risk taşır. İşte gece rahat uyumanızı kolaylaştıracak birkaç basit adım...
Daha iyi bir uyku için 8 öneri
Hayatınızda yapmaya çalıştığınız her türlü olumlu değişiklik uykuyla başlar. Uyku, bedeninizin kendini onarabildiği zaman dilimidir. Yeterince uyumayan kişiler kalp-damar hastalığı, diyabet ve obeziteye karşı risk taşır. İşte gece rahat uyumanızı kolaylaştıracak birkaç basit adım...