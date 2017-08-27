Daha fazla D vitamini yiyin!

D vitamini beslenmenin önemli bir parçasıdır. Kemik oluşumunda önemli rol oynar; çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde, özellikle de kadınlarda kemik erimesi yani osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Üstelik sadece güneş ışığıyla değil beslenme yoluyla da ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Nasıl mı?

Her gün 10-15 dakika güneş ışığı alırsanız cildiniz yeteri kadar D vitamini üretir. Ne yazık ki kışın yeteri kadar

güneş ışığı alamayabiliyoruz. Ayrıca daha koyu ten rengine sahip kişiler de yeteri kadar D vitamini alabilmek için altı kat daha fazla güneşe ihtiyaç duyabiliyor. İyi haber şu: Günlük D vitamini dozunuzu beslenme yoluyla da alabilirsiniz. İşte yardımcılarınız...

Süt ve yoğurt

Bu ikili doğal D vitamini kaynağıdır. D vitamininin yağda çözünür olduğunu unutmayın, bu yüzden sağlıklı yağlarla beraber tüketin.

Ton balığı, somon ve uskumru

Bu yağlı balıkları sık yiyin. 85 gr pişmiş somon günlük ihtiyacı karşılar. Güne vitaminle başlamak için kahvaltınızı, bir dilim ekmeğin üzerine doğal tereyağı ve füme somon koyarak hazırlayabilirsiniz.

Mantar

Bu listede gördüğünüz için şaşırabilirsiniz ancak mantar güneş ışığına maruz kaldığında D vitamini üretir. Aynı insanlar gibi! Portobello mantarı harika bir kaynaktır. 85 gramında 400 IU D vitamini vardır. Ayrıca mantarlar toplandıktan sonra da bu vitamini üretmeye devam eder! Mantarınızı marketten aldıktan sonra biraz güneş ışığına tutun.

Yumurta

Bir adet serbest dolaşan tavuk yumurtasında 26.5 IU D vitamini bulunur. Ancak D vitamini, yumurtanın sarısında yoğunlaşır yani bu yüzden sadece beyazını değil, bütün yumurtayı yemeniz gerekir. Yumurta sarısının kolesterol için kısıtlanması gerektiği önerilerinin kaldırıldığını da söyleyelim. Yumurta her gün tükettiğiniz bir besin olabilir. Özellikle de et gibi yüksek kolesterol içeren

gıdaların alternatifini ararken...