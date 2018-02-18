Cildinize zarar veren yedi gıda

Bol su içerek, taze meyve-sebze tüketip uyku düzeninize özen göstererek ve spor yaparak parlayan bir cilde sahip olabilirsiniz. Ama bu yiyecek ve içeceklerden de uzak durmalısınız...





1- Latte

Orta boy tarçınlı karamelli ‘latte’yle güne başlamak kulağa hoş geliyor değil mi? İçinde 40 gram şeker olduğunu öğrenince bu fikri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir alışkanlık günlük rutininize dahilse bu ‘ileri glikasyon son ürünleri’ (AGE’ler) oluşumuna yol açabilir. Bu da gençlikle bağlantılı kolajen ve elastin lifleri gibi proteinlerle çapraz bağlar yaparak hasara yol açabilir. AGE’ler normal bir metabolizmanın ürünleri olsa da aşırı şeker alımı olduğunda problemli hale gelebilir. Bu noktada zararlı oksidanlar (serbest radikaller) koruyucu antioksidanlarımıza geçmiş olur. Bu süreç de daha fazla AGE oluşumuna yol açar.

2- Çorba ve soslar

Bir ürünün tadının şekerli olmaması içinde şeker olmadığı anlamına gelmiyor. Ne yazık ki şeker reyonundaki abur cuburları kesmek problemin yalnızca yarısını çözüyor. Her şişe, konserve veya kutudaki şekere bakmalısınız. Çünkü fazla şeker tüketiminin daha yaşlı görünmenize yol açtığı düşünülüyor.

3- Kırmızı et

Yüksek yağlı hayvansal ürünler zararlı AGE kaynağıdır. Eğer eti yağda ızgara yapıyor veya kızartıyorsanız bu da ekstra AGE oluşumuna sebep olur. Limon, sirke gibi asidik çözeltilerle eti marine etmek olumsuz etkileri azaltabilir.

4-Paketli gıdalar

Kraker, cips ve bisküvi gibi ürünlerde kullanılan margarin, yağ ve/veya peynirler ve sonra bu ürünlerin kuru ısı sterilizasyon sürecinden geçmesi de aşırı miktarda AGE oluşumuna sebep oluyor. Trans yağ, yüksek şeker, kolesterol ve tuz; bunlar zarardan başka bir şey değil.

5-Alkol

Alkol vücudumuzda işlendiğinde çeşitli yerlerde serbest radikal üretimi artış gösterir. Bu da cildimizde oksidatif hasara yol açabilir. Ne yazık ki ciltte daha az antioksidan olması da cildin UV ışınlarına karşı daha az koruma sağlaması anlamına gelir.

6-Margarin

Her şeyin içine margarin koymadan önce yüksek miktarda doymuş yağ almanın kırışıklıkları artırmasıyla bağdaştırıldığını hatırlayın. Margarin gibi yağlar diğer besin gruplarına oranla daha fazla AGE içerir.

7-Kızarmış yiyecekler

Kızarmış gıdalar trans yağ nedeniyle parlak bir cilt yolunda büyük bir engeldir. Trans yağ asitleri kırmızı et, süt, hayvansal yağ ve margarin gibi endüstriyel sertleştirilmiş yağlarda bulunur. İşlenmiş yiyecekler ve hidrojene pişirme yağları kullanımı da trans yağ alımını artırıyor.