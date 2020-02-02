Bütün diyetleri unutun, ‘System 20’ ile yaşam tarzımızı değiştiriyoruz!

“Kahvaltıyı yasaklıyorum” dedim; ABD’de de Türkiye’de de bir anda ‘trend topic’ oldum. Sosyal medyada, TV programlarında, gazete haberlerinde konu hâlâ gündemde. Aslında kastettiğim, kahvaltının atlanması değil, sadece ilk yemeğin saat 11.00’den önce yenmemesi gerektiğiydi.
Yemek yemeyi çok seviyorum ve işim gereği yıllar içinde sağlıklı beslenmeyle ilgili birçok şey öğrendim. Konu uzun ve sağlıklı bir ömür sürmekse zamanlama artık yediğiniz şeyin ne olduğundan da miktarından da daha önemli. Üstelik sıkı durun, diyet yapmak da artık tarih oluyor. Sağlık için yeni önerim, bir diyet ve beslenme planı uygulamaktansa yaşam tarzı değişikliği yapmak. Sürekli diyet yapmak mümkün değil, üstelik çok da sıkıcı! Kendim de uyguladığım beslenme düzenini ‘zaman planlı beslenme’ olarak tanımlıyorum, aralıklı oruç düzeninin tekrarlanması olarak da düşünülebilir. Bu düzen aynı zamanda yeni yaşam tarzı planım olan System 20’nin de büyük bir parçası.
Kemirgenlerden ilham alan sistem
Uygulamak düşünüldüğünden çok daha kolay. System 20, kilo kaybından ziyade genel bir yaşam tarzı değişikliğine odaklanıyor. Bu sayede 2020’de 10 kilo vererek kalp krizi, diyabet ve inme gibi sağlık risklerinizi de yüzde 20 azaltabilirsiniz.
Gün içinde yemek yenilen saatleri kısıtlama fikri ilk olarak 1930’larda bir araştırmacının, az kalori alan kemirgenlerin daha uzun yaşadıklarını keşfetmesiyle ortaya atıldı. Aralıklı oruç yönteminin dayandığı anafikir, belirli bir zaman aralığında yemek yemek ve oruç tutmak üzerine kurulu.
Yağ yerine enerji
Bu yöntem metabolizmanızı düzenliyor ve yağ yerine enerji toplamasını sağlıyor. Aslında mantık basit çünkü vücudunuz sabah saatlerinde karbonhidrat ve gece saatlerinde de yağ yakıyor. Yanda verdiğim örnek yaşam ve beslenme düzeninizi meditasyon veya esneme hareketleriyle, özellikle sabahları kardiyovasküler egzersizle, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek gibi stres azaltan alışkanlıklarla bir arada uygulayın. Unutmayın ki yaşam tarzınızda olumlu değişiklikler yapmak yalnızca yemekle ya da yediklerinizin miktarıyla ilgili değil. Önemli olan sizi bir sonraki 10 yıla taşıyacak daha iyi alışkanlıklar geliştirmek!
Diyabetliler İÇİN De faydalı
Araştırmalara göre öğünler arasında zaman bırakmak, kişinin kilo almasını engelliyor ve uyku düzenini destekliyor. Diyabetli kişilerde kan şekerinin düzenlenmesini sağlıyor. Hayvanlardaysa uzun ömürle doğrudan bağlantılı olduğu artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.
ÖRNEK YAŞAM PLANI
◊ Gün içinde alacağınız kalorinin yüzde 80’ini tercihen saat 15.00’ten önce almalısınız. Bu nedenle öğle yemeğiniz en zengin ve akşam yemeğiniz en hafif öğününüz olmalı.
◊ Gece saatleri itibariyle yemeyi bırakıyoruz. Özetle bir önceki öğününüzle ertesi günkü ilk öğününüz arasında en az 12 saatlik (tercihen 16 saatlik) bir boşluk bırakmalısınız.
◊ KAHVALTI: Kendi adıma zaman aralığımı 16 saatte tutabilmek için kahvaltıyı genellikle es geçmeyi tercih ediyorum. Uyandıktan sonra yemektense, saat 11.00’i bekliyorum ve güne sağlıklı atıştırmalıklarla başlıyorum. Bir avuç badem veya küçük bir
kâse yabanmersini eklenmiş süzme yoğurt
gibi şeyler favorilerim arasında.
◊ ÖĞLE YEMEĞİ: Günümün en zengin öğünü. Bunun için, balık veya tavuk gibi yağsız protein ve yanında sebzeler veya fasulye, nohut gibi sağlıklı bitkisel proteinleri tercih ediyorum.
◊ ATIŞTIRMALIKLAR: Program çekimimden sonra eğer aç hissediyorsam beni akşam yemeğine kadar tok tutacak hafif bir atıştırmalık tercih ediyorum. Turşu, zeytin, kuruyemiş veya bir kaşık fındık ezmesiyle birlikte küçük bir elma gibi seçenekler düşünebilirsiniz.
◊ AKŞAM YEMEĞİ: Akşam 18.00 gibi veya olabildiğince erken bir saatte hafif bir akşam yemeğini tercih ediyorum. Genellikle biraz protein eklenmiş hafif bir salata yiyorum.
Bütün diyetleri unutun, ‘System 20’ ile yaşam tarzımızı değiştiriyoruz!
“Kahvaltıyı yasaklıyorum” dedim; ABD’de de Türkiye’de de bir anda ‘trend topic’ oldum. Sosyal medyada, TV programlarında, gazete haberlerinde konu hâlâ gündemde. Aslında kastettiğim, kahvaltının atlanması değil, sadece ilk yemeğin saat 11.00’den önce yenmemesi gerektiğiydi.
Yemek yemeyi çok seviyorum ve işim gereği yıllar içinde sağlıklı beslenmeyle ilgili birçok şey öğrendim. Konu uzun ve sağlıklı bir ömür sürmekse zamanlama artık yediğiniz şeyin ne olduğundan da miktarından da daha önemli. Üstelik sıkı durun, diyet yapmak da artık tarih oluyor. Sağlık için yeni önerim, bir diyet ve beslenme planı uygulamaktansa yaşam tarzı değişikliği yapmak. Sürekli diyet yapmak mümkün değil, üstelik çok da sıkıcı! Kendim de uyguladığım beslenme düzenini ‘zaman planlı beslenme’ olarak tanımlıyorum, aralıklı oruç düzeninin tekrarlanması olarak da düşünülebilir. Bu düzen aynı zamanda yeni yaşam tarzı planım olan System 20’nin de büyük bir parçası.
Kemirgenlerden ilham alan sistem
Uygulamak düşünüldüğünden çok daha kolay. System 20, kilo kaybından ziyade genel bir yaşam tarzı değişikliğine odaklanıyor. Bu sayede 2020’de 10 kilo vererek kalp krizi, diyabet ve inme gibi sağlık risklerinizi de yüzde 20 azaltabilirsiniz.
Gün içinde yemek yenilen saatleri kısıtlama fikri ilk olarak 1930’larda bir araştırmacının, az kalori alan kemirgenlerin daha uzun yaşadıklarını keşfetmesiyle ortaya atıldı. Aralıklı oruç yönteminin dayandığı anafikir, belirli bir zaman aralığında yemek yemek ve oruç tutmak üzerine kurulu.
Yağ yerine enerji
Bu yöntem metabolizmanızı düzenliyor ve yağ yerine enerji toplamasını sağlıyor. Aslında mantık basit çünkü vücudunuz sabah saatlerinde karbonhidrat ve gece saatlerinde de yağ yakıyor. Yanda verdiğim örnek yaşam ve beslenme düzeninizi meditasyon veya esneme hareketleriyle, özellikle sabahları kardiyovasküler egzersizle, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek gibi stres azaltan alışkanlıklarla bir arada uygulayın. Unutmayın ki yaşam tarzınızda olumlu değişiklikler yapmak yalnızca yemekle ya da yediklerinizin miktarıyla ilgili değil. Önemli olan sizi bir sonraki 10 yıla taşıyacak daha iyi alışkanlıklar geliştirmek!
Diyabetliler İÇİN De faydalı
Araştırmalara göre öğünler arasında zaman bırakmak, kişinin kilo almasını engelliyor ve uyku düzenini destekliyor. Diyabetli kişilerde kan şekerinin düzenlenmesini sağlıyor. Hayvanlardaysa uzun ömürle doğrudan bağlantılı olduğu artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.
ÖRNEK YAŞAM PLANI
◊ Gün içinde alacağınız kalorinin yüzde 80’ini tercihen saat 15.00’ten önce almalısınız. Bu nedenle öğle yemeğiniz en zengin ve akşam yemeğiniz en hafif öğününüz olmalı.
◊ Gece saatleri itibariyle yemeyi bırakıyoruz. Özetle bir önceki öğününüzle ertesi günkü ilk öğününüz arasında en az 12 saatlik (tercihen 16 saatlik) bir boşluk bırakmalısınız.
◊ KAHVALTI: Kendi adıma zaman aralığımı 16 saatte tutabilmek için kahvaltıyı genellikle es geçmeyi tercih ediyorum. Uyandıktan sonra yemektense, saat 11.00’i bekliyorum ve güne sağlıklı atıştırmalıklarla başlıyorum. Bir avuç badem veya küçük bir
kâse yabanmersini eklenmiş süzme yoğurt
gibi şeyler favorilerim arasında.
◊ ÖĞLE YEMEĞİ: Günümün en zengin öğünü. Bunun için, balık veya tavuk gibi yağsız protein ve yanında sebzeler veya fasulye, nohut gibi sağlıklı bitkisel proteinleri tercih ediyorum.
◊ ATIŞTIRMALIKLAR: Program çekimimden sonra eğer aç hissediyorsam beni akşam yemeğine kadar tok tutacak hafif bir atıştırmalık tercih ediyorum. Turşu, zeytin, kuruyemiş veya bir kaşık fındık ezmesiyle birlikte küçük bir elma gibi seçenekler düşünebilirsiniz.
◊ AKŞAM YEMEĞİ: Akşam 18.00 gibi veya olabildiğince erken bir saatte hafif bir akşam yemeğini tercih ediyorum. Genellikle biraz protein eklenmiş hafif bir salata yiyorum.