Burcunuz sağlığınız hakkında neler söylüyor?

Burçlar bilime dayanmıyor ama yine de bu alanı merak ediyor ve daha çok şey öğrenmek istiyorum. İşte ilgi çekici bir örnek... “Burçlarımız, sağlık problemlerimiz konusunda bizi uyarıyor olabilir” diyen ve ‘Vücudunuz ve Yıldızlar’ isimli bir kitap yazan astrolog Rebecca Gordon’a kulak verelim.

KOÇ: Baş

Bir Koç, her işe önce başıyla dalar. Eğer koç burcu biri engellendiğini hissederse bu enerji migren, sinüs problemleri veya hatta çenede gerginlik gibi problemlere sebep olabilir.

BOĞA: Boyun

Bir boğa materyalist dünyaya çok takılır veya günlük rutinlere çok maruz kalırsa kendini sıkışmış; bunalmış hissedebilir. Bu da hafif gerginlik ve boyun sertleşmesine sebep olabilir.

İKİZLER: Eller

Gordon’a göre İkizler burcu Vitruvius diyagramında kollar, alt kol ve eller kısmına denk geliyor. Eller ve parmaklarda ağrı veya gerginlik bu burçta sık sık meydana gelebilir.

YENGEÇ: Göğüs

Yengeç burçları çok hassastırlar. Çok koruyucu oldukları veya duygularını çok fazla gizledikleri zaman ödem kist ve düşük enerji gibi problemlerle karşılaşabiliyorlar.

ASLAN: Kalp bölgesi

Aslanlar liderlik özelliklerinin yeterli kullanıldığını hissettiklerinde göğüslerini kabartabilir veya omuzlarını dikleştirebilirler. Bir yandan da tutulma gibi sırt problemleri de yaşayabilirler.

BAŞAK: Karın bölgesi

Sindirim ve sindirim kanalıyla alakalı problemler birçok Başak burcunun ana sağlık problemleri. Midelerinin durumu bir Başak burcunun gerçekliği nasıl algıladığına bir metafordur.

TERAZİ: Bel

Terazi burçları çok fazla vericidir ve bazen başkalarının mutluluğunu daha çok düşünürler. Bu kadar geriye doğru esneme özelliği de bel ağrılarına sebep olabiliyor.

AKREP: Kuyruk sokumu bölgesi

Akrep burçları çok tutkuludur fakat bazen geçmiş deneyim ve ilişkilerini atlatmada güçlük çekerler. Vitruvius diyagramında Akrep burçları yeniden doğuş ve yenilenme bölgesine düşüyorlar.

YAY: Denge

Astrolojide Yay burcu insan başlı attır. Kalçalar denge merkezi olduğundan astrologlar Yay burçlarının siyatik veya başka kalça problemleri yaşayabileceğini düşünüyor.

OĞLAK: Diz

Oğlaklar sorumluluk sahibi ve azimli olsalar da haddinden fazla sorumluluk alma veya aşırı çalışmaya da meyillidirler. Birçok Oğlak dizde güçsüzlük veya başka diz problemleri yaşayabilir.

KOVA: Bilek

Birçok Kova bireyselliği çok önemser. Güçlü ayak bilekleri, inandığımız şey için dimdik dikilmemize yardımcı olurlar. Eğer içinizdeki Kova ölmüşse ayak bileği problemleri yaşayabilirsiniz.

BALIK: Ayak

Balık burçları sıra dışı, yaratıcı ve ‘başka dünyalı’ olmalarıyla bilinirler. Ruhsal ve fiziksel arasındaki dengeyi temsil ederler ve bu denge kaybolduğunda ayaklarda ağrı meydana gelebilir.

Önlem alabilirsiniz

Belirli burçlar Vitruvius diyagramında denk geldikleri yerlerde gerginlik veya ağrı hissetmeye meyilliler. Ama tedbir almak mümkün. Örneğin burcunuz bilekte kuvvetsizliği gösteriyorsa tek ayak üzerinde durarak bilek kuvvetlendirme egzersizi yapabilirsiniz. Yahut daha güçlü bir beden için de zencefil çayı içebilirsiniz.

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