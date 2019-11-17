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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Beyniniz için birbirinden lezzetli üç tarif

17 Kasım 2019

Seçtiğiniz besinler diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi hastalıkların riskini artırdığı gibi, beyninizi de etkileyebilir. Bu tariflerle beyin sağlığınızın kontrolünü ele alın. Üstelik o kadar lezzetliler ki mecburen değil, zevkle yiyip içeceksiniz.

1 - Kavanozda altın sütlü yulaf

Bu kahvaltıyı beyniniz için iyi yapan anahtar malzeme ‘altın süt’. Bu, aslında badem sütü. Altın renginiyse zerdeçaldan (antioksidan açısından zengindir ve antienflamatuar içerir) alıyor. Zerdeçalda bulunan bileşenler nişasta plakalarına (beyninizde doğal yollarla oluşan ve anormal yüksek oranlarda alzheimer hastalığına sebep olabilen bir protein) bağlanır. Zerdeçal bu proteinle birleştiğinde, onun üretimini durdurup fazladan üretilmiş plakaları vücuttan atmaya yardımcı olur. Yulaf yüksek lif içeriyor ve kötü kolesterol değerlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor. Bu da kalp için olduğu kadar beyin sağlığı için de bir artı.

Beyniniz için birbirinden lezzetli üç tarif

2 - Zekâ geliştiren salata

Polifenol, beyne kan akışını artırdığı bulunan bir bileşen ve mutfağınızdaki yiyeceklerin çoğunda var. Kâsenize hepsi polifenol içeren avokado, kırmızı soğan, fındık ve siyah fasulye koyun. Avokado yüksek yoğunluklu lipoprotein (atardamar tıkanma riskini azaltmaya yardımcı) açısından zengin. Sonra somon ekleyin. Balık Omega-3 yağ asidiyle doludur; bu da enerji üretiminiz ve kalbinizle beyninizi koruyan bağışıklık sisteminizin kontrolüyle direkt bağlantılıdır. Son olarak, kırmızı şarap sirkesi, zeytinyağı ve sarmısaktan oluşan sostan iki çorba kaşığı gezdirin. Kırmızı şarap sirkesi favori zekâ geliştirici bileşenimize sahip. Evet, doğru bildiniz: Polifenoller!

Beyniniz için birbirinden lezzetli üç tarif

3 - Naneli sıcak bitter çikolata

Nanenin, beynin bilişsel işlev için ihtiyacı olan ve zihin yorgunluğunu uzakta tutan antioksidanlarla dolu olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca bazı araştırmalar, naneyle gelişmiş zihin arasında bağ olduğunu gösteriyor. Daha cazip hale getirebilmek için, beynin yararına olan faydalı yanları kesinleşmiş bitter çikolata ekliyoruz. Ancak bu çikolata az şeker oranına sahip olmalı ve en az yüzde 70 kakao içermeli. Biraz badem veya yulaf sütünü ısıtın, yarım bardak kadar düzgünce kesilmiş bitter çikolata ekleyin, bir-iki damla nane yağı damlatın. İyice karıştırın. Düşünmeden duramayacağınız bir sıcak içeceğiniz olacak!
Beyniniz için birbirinden lezzetli üç tarif

 

 

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