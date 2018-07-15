Beynimizin çok sevdiği 4 yiyecek

Beyinimiz de yemek seçer. Üstelik aralarından bazılarını çok sever. Hangi besinlerin beyniniz için faydalı, hangilerinin zararlı olabileceğini bilirseniz, ona daha iyi davranmış olursunuz.
* Yabanmersini:
Yabanmersini sadece güzel bir kek malzemesi olmakla kalmıyor aynı zamanda son zamanlarda yapılan araştırmalar yaban mersininin beyinde meydana gelen yaş kaynaklı değişikliklere ve hatta Alzheimer’a karşı koruyabileceğini gösteriyor. Biz bunun sebebinin içeriğindeki antioksidanlardan kaynaklandığını düşünüyoruz çünkü antioksidanlar yaşlanma sürecinde hücrelerdeki en büyük hasara sebep olan serbest radikalleri yok ediyor.
* Bitter çikolata:
Sürekli tatlı krizi gelenlere müjde: Yapılan araştırmalar bitter çikolatadaki kakao flovonollerinin hem sağlıklı hem de orta dereceli bilişsel bozukluğa sahip yaşlı insanlarda düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürdüğü ve kan pıhtılarını önlediği de kanıtlandı. Bilim insanları hâlâ flavonollerin insan beynini nasıl etkilediğini anlamaya çalışsa da arada bir yemenin hiçbir zararı olmaz. Sütlü çikolatanın şekeri fazlar ve faydalı olan kısmı daha az. Kakao tozu gibi kakao flavonollerinin en az işlenmiş hali tabii ki en faydalısı…
* Balık: Yapılan birçok araştırma düzenli olarak balık tüketen insanların bilişsel gerileme risklerinin, tüketmeyenlere oranla daha düşük olduğunu gösterdi. Balık, beyinde koruyucu etki yapan sağlıklı yağlar içeriyor. Çiğ kuruyemişler de harika birer yağ asidi kaynağı. Her gün bir avuç dolusu çiğ kuruyemiş ve haftada birkaç defa balık tüketmeye çalışın.
* Yeşil çay: Yeşil çay teknik olarak bir yiyecek olmasa da beyne olan faydalarını duyduktan sonra hemen içmek isteyeceksiniz: 2014’te yayımlanan bir çalışma, sağlıklı erkeklerde yeşil çay özünün beyindeki bağlantıları geliştirerek bilişsel performansı ve hafıza görevlerini arttırabileceğini gösterdi. Bunlara ek olarak yeşil çay kalbinizdeki kalsiyum birikimini önleyerek kalp sağlığınızı da koruyabilir.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanal) yayımlanmaktadır.
Beynimizin çok sevdiği 4 yiyecek
Beyinimiz de yemek seçer. Üstelik aralarından bazılarını çok sever. Hangi besinlerin beyniniz için faydalı, hangilerinin zararlı olabileceğini bilirseniz, ona daha iyi davranmış olursunuz.
* Yabanmersini:
Yabanmersini sadece güzel bir kek malzemesi olmakla kalmıyor aynı zamanda son zamanlarda yapılan araştırmalar yaban mersininin beyinde meydana gelen yaş kaynaklı değişikliklere ve hatta Alzheimer’a karşı koruyabileceğini gösteriyor. Biz bunun sebebinin içeriğindeki antioksidanlardan kaynaklandığını düşünüyoruz çünkü antioksidanlar yaşlanma sürecinde hücrelerdeki en büyük hasara sebep olan serbest radikalleri yok ediyor.
* Bitter çikolata:
Sürekli tatlı krizi gelenlere müjde: Yapılan araştırmalar bitter çikolatadaki kakao flovonollerinin hem sağlıklı hem de orta dereceli bilişsel bozukluğa sahip yaşlı insanlarda düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürdüğü ve kan pıhtılarını önlediği de kanıtlandı. Bilim insanları hâlâ flavonollerin insan beynini nasıl etkilediğini anlamaya çalışsa da arada bir yemenin hiçbir zararı olmaz. Sütlü çikolatanın şekeri fazlar ve faydalı olan kısmı daha az. Kakao tozu gibi kakao flavonollerinin en az işlenmiş hali tabii ki en faydalısı…
* Balık: Yapılan birçok araştırma düzenli olarak balık tüketen insanların bilişsel gerileme risklerinin, tüketmeyenlere oranla daha düşük olduğunu gösterdi. Balık, beyinde koruyucu etki yapan sağlıklı yağlar içeriyor. Çiğ kuruyemişler de harika birer yağ asidi kaynağı. Her gün bir avuç dolusu çiğ kuruyemiş ve haftada birkaç defa balık tüketmeye çalışın.
* Yeşil çay: Yeşil çay teknik olarak bir yiyecek olmasa da beyne olan faydalarını duyduktan sonra hemen içmek isteyeceksiniz: 2014’te yayımlanan bir çalışma, sağlıklı erkeklerde yeşil çay özünün beyindeki bağlantıları geliştirerek bilişsel performansı ve hafıza görevlerini arttırabileceğini gösterdi. Bunlara ek olarak yeşil çay kalbinizdeki kalsiyum birikimini önleyerek kalp sağlığınızı da koruyabilir.
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel’da (Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanal) yayımlanmaktadır.