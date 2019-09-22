Beyaz et gerçekten kırmızı etten daha mı sağlıklı?

Yeni bir araştırma, salatasından bifteği çıkarıp yerine tavuk ekleyenlerin aklını karıştırmak üzere. 21-65 yaş arası 113 yetişkinle yapılan çalışmada tavuk etiyle dana etinin kolesterol üzerinde benzer etkileri olduğu tespit edildi. İşte sonuçlar ve beslenmeniz hakkında yapmanız gerekenler...
American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan araştırmada 21-65 yaş arası sağlıklı kadın ve erkeklerden oluşan bir grupla çalışıldı. Katılımcılara dört ay süreyle, her bir ay için, zengin kırmızı et içeren, beyaz et içeren ve hiç et içermeyen (bitkisel beslenme) protein ağırlıklı üç farklı diyet uygulandı (Dördüncü ayda rutin beslenmelerine devam ettiler).
LDL kolesterol (‘kötü kolesterol’ olarak da bilinir) de dahil tüm kolesterol oranları test edilen 113 yetişkin katılımcının yarısı diğer yarısına oranla daha fazla doymuş yağ (tereyağı ve tam yağlı yiyecekler) tüketti.
Beklendiği üzere, bitkisel protein bazlı beslenme biçimini uygulayan katılımcıların LDL kolesterol düzeylerinde ciddi bir artış olmadığı gözlemlendi. Ancak kolesterol üzerindeki etkilerine gelince, tavuk etinin dana etiyle benzer sonuçlar verdiği görüldü. Hatta bitkisel beslenme diyetine göre her iki tür etin de kolesterolü daha fazla yükselttiğini söylemek mümkündü (üstelik bu durum daha fazla doymuş yağ tüketimine göre de değişmedi).
Genel olarak beyaz et, dana etinden daha iyi bir seçim olmasına rağmen yine de bazı sağlık risklerine sahip bir hayvansal üründür. Tüm et türleri, iltihaplanma sebebi proteinler olan karnitin, lesitin (yağ asidi) veya kolin içerir. Vücut bu proteinleri işlemden geçirirken, trimetilamin oksit (TMAO) seviyesi yükselir ve bu, kardiyovasküler rahatsızlıklar da dahil tüm olası sağlık sorunlarına direkt etki eder.
Bırakmanız anlamına gelmez
Genel kardiyovasküler sağlık düzeyini geliştirmek isteyen kişiler için beyaz eti tercih etmek yine de faydalı olabilir zira araştırmanın kapsamadığı diğer açılardan bakılınca kırmızı et, kalp rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir.
Ancak bu çalışmanın bazı sınırlamaları var: Araştırmacılar otla beslenen kırmızı hayvan eti, balık eti ve domuz pastırması veya sosis gibi işlenmiş etin etkilerini test etmediler. Ayrıca katılımcılar çoğunlukla tavuk but tükettiler. Tavuk etinde bile hangi kısmın seçildiği ve ne şekilde hazırlandığı fark eder.
Fakat bu, kümes hayvanlarından elde edilen et tüketimini bırakmalısınız anlamına gelmiyor. Beyaz et her zaman kırmızı etten daha sağlıklı bir seçenektir.
Hangi et türünü seçerseniz seçin, onu yemeğinizin yıldızı yapmayın. Hayvansal ürün servisinizi daima her servis için üç-altı parçayla kısıtlayın; küçük porsiyonlar her zaman daha iyidir. Yağsız ve derisiz beyaz etle (kemiksiz tavuk göğsü gibi), sağlıklı Omega yağlarıyla dolu somon ve alabalık gibi besinleri bırakmayın. Ve tabağınızın geri kalanını sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllı besinlerle doldurun.
Beyaz et gerçekten kırmızı etten daha mı sağlıklı?
Yeni bir araştırma, salatasından bifteği çıkarıp yerine tavuk ekleyenlerin aklını karıştırmak üzere. 21-65 yaş arası 113 yetişkinle yapılan çalışmada tavuk etiyle dana etinin kolesterol üzerinde benzer etkileri olduğu tespit edildi. İşte sonuçlar ve beslenmeniz hakkında yapmanız gerekenler...
American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan araştırmada 21-65 yaş arası sağlıklı kadın ve erkeklerden oluşan bir grupla çalışıldı. Katılımcılara dört ay süreyle, her bir ay için, zengin kırmızı et içeren, beyaz et içeren ve hiç et içermeyen (bitkisel beslenme) protein ağırlıklı üç farklı diyet uygulandı (Dördüncü ayda rutin beslenmelerine devam ettiler).
LDL kolesterol (‘kötü kolesterol’ olarak da bilinir) de dahil tüm kolesterol oranları test edilen 113 yetişkin katılımcının yarısı diğer yarısına oranla daha fazla doymuş yağ (tereyağı ve tam yağlı yiyecekler) tüketti.
Beklendiği üzere, bitkisel protein bazlı beslenme biçimini uygulayan katılımcıların LDL kolesterol düzeylerinde ciddi bir artış olmadığı gözlemlendi. Ancak kolesterol üzerindeki etkilerine gelince, tavuk etinin dana etiyle benzer sonuçlar verdiği görüldü. Hatta bitkisel beslenme diyetine göre her iki tür etin de kolesterolü daha fazla yükselttiğini söylemek mümkündü (üstelik bu durum daha fazla doymuş yağ tüketimine göre de değişmedi).
Genel olarak beyaz et, dana etinden daha iyi bir seçim olmasına rağmen yine de bazı sağlık risklerine sahip bir hayvansal üründür. Tüm et türleri, iltihaplanma sebebi proteinler olan karnitin, lesitin (yağ asidi) veya kolin içerir. Vücut bu proteinleri işlemden geçirirken, trimetilamin oksit (TMAO) seviyesi yükselir ve bu, kardiyovasküler rahatsızlıklar da dahil tüm olası sağlık sorunlarına direkt etki eder.
Bırakmanız anlamına gelmez
Genel kardiyovasküler sağlık düzeyini geliştirmek isteyen kişiler için beyaz eti tercih etmek yine de faydalı olabilir zira araştırmanın kapsamadığı diğer açılardan bakılınca kırmızı et, kalp rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir.
Ancak bu çalışmanın bazı sınırlamaları var: Araştırmacılar otla beslenen kırmızı hayvan eti, balık eti ve domuz pastırması veya sosis gibi işlenmiş etin etkilerini test etmediler. Ayrıca katılımcılar çoğunlukla tavuk but tükettiler. Tavuk etinde bile hangi kısmın seçildiği ve ne şekilde hazırlandığı fark eder.
Fakat bu, kümes hayvanlarından elde edilen et tüketimini bırakmalısınız anlamına gelmiyor. Beyaz et her zaman kırmızı etten daha sağlıklı bir seçenektir.
Hangi et türünü seçerseniz seçin, onu yemeğinizin yıldızı yapmayın. Hayvansal ürün servisinizi daima her servis için üç-altı parçayla kısıtlayın; küçük porsiyonlar her zaman daha iyidir. Yağsız ve derisiz beyaz etle (kemiksiz tavuk göğsü gibi), sağlıklı Omega yağlarıyla dolu somon ve alabalık gibi besinleri bırakmayın. Ve tabağınızın geri kalanını sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllı besinlerle doldurun.