Bayramda kilo almamak için 7 yol

Herkes bayramın keyfini sürmek için hazırlanıyor. İkramlar; pastalar, kurabiyeler ve diğer cezbedici tatlılar... Ziyaret bol olunca tatlılardan uzak durmak da zorlaşıyor. İşte bayramda abartıya kaçmadan hayatta kalmak için size birkaç öneri...
Sadece 25 gram!
Genelde yetişkinlerin şeker alımını günlük 25 gramla sınırlandırmaları önerilir. Bu herhangi sıradan bir gün için bile zordur. Ancak şunu unutmayın: tek bir dilim baklavada yaklaşık 16 gram şeker vardır. Bu da günlük önerilen şeker alımı dozunun yarısından fazla demek.
Son 15 dakikada yiyin
Teyzenizin kapısından içeri girer girmez tatlılara koşmayın. Unutmayın, bayramın asıl amacı aile ve arkadaşlarla bir arada olmak. Ziyaretiniz ortalama 1 saatse, ilk 45 dakikayı konuşmaya ve özlem gidermeye ayırın. Eğer bu süre içinde biri size tatlı uzatırsa onlara biraz sonra alacağınızı söyleyin. Zaten kalkmanıza yakın yiyeceğiniz için çok fazla yeme şansınız da olmayacak. Ayrıca birinin size verdiği şeyi tamamen bitirmeniz gerektiğini söyleyen bir kural yok. Pastanın tadına bakabilirsiniz ama koca bir dilimi yemek zorunda değilsiniz.
İçeceklere odaklanın
Anlık olarak enerji kaynağına ihtiyaç duyduğumuzda şekerli şeylere yönelme eğilimi gösteririz. Ancak bunun yerine güzel demlenmiş bir çay veya kahveyle başlayabilirsiniz. Kafein size ihtiyacınız olan enerjiyi anında sağlayacak. Ancak çok fazla tüketmemeye dikkat edin çünkü kafein içeren içeceklerin fazlası asabiyet ve susuzluğa neden olabilir.
Seçim yapın
Bayramlar gibi özel günlerde irademiz bozulabilir. Önceden ne kadar yiyebileceğimize karar vermek bize yardımcı olabilir. İşe sadece gerçekten en çok sevdiğiniz tatlıları tüketip, normal bulduklarınızı yememeye çalışarak başlayabilirsiniz.
Gerçek öğünler tüketin
Çok aç olduğumuz zaman ne bulursak onu yeme eğilimi gösteririz. Oruç tutarken de bu genelde tatlı oluyor. Güne sağlıklı bir öğün entegre etmeye çalışın.Tabağınızı meyve, sebze ve yağsız protein ile doldurun. Bunu yaparak o kadar tok hissedeceksiniz ki tatlıya yeriniz bile kalmayacak.
Bol su için
Şeker sizi susatır. Vücudun susuz kalması da sizi bitkin ve uyuşuk bir hale sokar. Bu da yeniden enerji kazanmak için sizi tatlı yemeye iter. Bu bir kısır döngüdür. Bu yüzden daha fazla su içmeyi hedefleyin. Bol su içmek daha tok hissetmenizi de sağlayacak. Yeteri kadar su içip içmediğinizi anlamanın yollarından biri de tuvalete çıktıktan sonra rengine bakmaktır. İdrarınızın renginin şeffaf veya çok açık sarı olması gerekir.
Hayır demeyi öğrenin
Herkes size tatlı ikram edecek. Bundan çıkış yolu yok. Ancak insanlar sağlık konusunda artık daha bilinçli, bu yüzden bir dilim daha kek istememenizi anlayışla karşılayacaklardır. Eğer bunu anlamayan biri çıkarsa ona bir sonraki bayramda deneyeceğinize dair söz verebilirsiniz!
Bayramda kilo almamak için 7 yol
Herkes bayramın keyfini sürmek için hazırlanıyor. İkramlar; pastalar, kurabiyeler ve diğer cezbedici tatlılar... Ziyaret bol olunca tatlılardan uzak durmak da zorlaşıyor. İşte bayramda abartıya kaçmadan hayatta kalmak için size birkaç öneri...
Sadece 25 gram!
Genelde yetişkinlerin şeker alımını günlük 25 gramla sınırlandırmaları önerilir. Bu herhangi sıradan bir gün için bile zordur. Ancak şunu unutmayın: tek bir dilim baklavada yaklaşık 16 gram şeker vardır. Bu da günlük önerilen şeker alımı dozunun yarısından fazla demek.
Son 15 dakikada yiyin
Teyzenizin kapısından içeri girer girmez tatlılara koşmayın. Unutmayın, bayramın asıl amacı aile ve arkadaşlarla bir arada olmak. Ziyaretiniz ortalama 1 saatse, ilk 45 dakikayı konuşmaya ve özlem gidermeye ayırın. Eğer bu süre içinde biri size tatlı uzatırsa onlara biraz sonra alacağınızı söyleyin. Zaten kalkmanıza yakın yiyeceğiniz için çok fazla yeme şansınız da olmayacak. Ayrıca birinin size verdiği şeyi tamamen bitirmeniz gerektiğini söyleyen bir kural yok. Pastanın tadına bakabilirsiniz ama koca bir dilimi yemek zorunda değilsiniz.
İçeceklere odaklanın
Anlık olarak enerji kaynağına ihtiyaç duyduğumuzda şekerli şeylere yönelme eğilimi gösteririz. Ancak bunun yerine güzel demlenmiş bir çay veya kahveyle başlayabilirsiniz. Kafein size ihtiyacınız olan enerjiyi anında sağlayacak. Ancak çok fazla tüketmemeye dikkat edin çünkü kafein içeren içeceklerin fazlası asabiyet ve susuzluğa neden olabilir.
Seçim yapın
Bayramlar gibi özel günlerde irademiz bozulabilir. Önceden ne kadar yiyebileceğimize karar vermek bize yardımcı olabilir. İşe sadece gerçekten en çok sevdiğiniz tatlıları tüketip, normal bulduklarınızı yememeye çalışarak başlayabilirsiniz.
Gerçek öğünler tüketin
Çok aç olduğumuz zaman ne bulursak onu yeme eğilimi gösteririz. Oruç tutarken de bu genelde tatlı oluyor. Güne sağlıklı bir öğün entegre etmeye çalışın.Tabağınızı meyve, sebze ve yağsız protein ile doldurun. Bunu yaparak o kadar tok hissedeceksiniz ki tatlıya yeriniz bile kalmayacak.
Bol su için
Şeker sizi susatır. Vücudun susuz kalması da sizi bitkin ve uyuşuk bir hale sokar. Bu da yeniden enerji kazanmak için sizi tatlı yemeye iter. Bu bir kısır döngüdür. Bu yüzden daha fazla su içmeyi hedefleyin. Bol su içmek daha tok hissetmenizi de sağlayacak. Yeteri kadar su içip içmediğinizi anlamanın yollarından biri de tuvalete çıktıktan sonra rengine bakmaktır. İdrarınızın renginin şeffaf veya çok açık sarı olması gerekir.
Hayır demeyi öğrenin
Herkes size tatlı ikram edecek. Bundan çıkış yolu yok. Ancak insanlar sağlık konusunda artık daha bilinçli, bu yüzden bir dilim daha kek istememenizi anlayışla karşılayacaklardır. Eğer bunu anlamayan biri çıkarsa ona bir sonraki bayramda deneyeceğinize dair söz verebilirsiniz!