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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

B12’niz eksik mi?

7 Ekim 2018

B12 vitamini, vücudunuzun kırmızı kan hücreleri üretmesi ve sağlıklı bir sinir sistemi için gereken önemli bir besin maddesidir. B12 eksikliği; yaşlılar, veganlar, sık sık antiasit kullananlarla kilo verme ameliyatı geçirenlerde yaygındır. Aşağıdaki belirtiler sizde de varsa mutlaka doktorunuza başvurun.

Solgun beniz: Cildinizde veya gözünüzde sarılık olması karaciğeriniz kırmızı kan hücrelerinizi parçalamak için çok fazla çalıştığında meydana gelen ‘bilirubin’ isimli maddeden de kaynaklanabilir.

Güçsüzlük veya yorgunluk: B12 eksikliğinin en erken belirtilerinden biridir fakat aynı zamanda eksikliğin sıklıkla yanlış teşhis edilmesinin de bir sebebidir.

Denge problemleri: Bu durum en çok yaşlılarda görülür çünkü yaşlıların B12 eksikliğine yatkın olmaları düşmelere müsait olmalarına yol açar.

Diyabet ve ağız sağlığı: B12 eksikliğinin erken ve çoğunlukla yanlış tanı konulan belirtilerinden biri de şişmiş dildir. Ağız ülserleri de ağrılı bir belirtidir.

Karıncalanma: Güçsüzlük veya yorgunluktan sonra B12 eksikliği giderilmezse sinirlerinizi koruyan ‘miyelin’ maddesi vücudunuzda üretilmemeye başlar. Bu da karıncalanmaya yol açar.

Nefes darlığı ve sersemlik: Kırmızı kan hücresi dolaşımındaki bozukluk, nedensiz yere nefes darlığı veya baş dönmesi hissiyatına yol açabilir.

Ruh hali değişiklikleri: Düşük B12 seviyesi, bunama ve depresyon gibi birçok farklı beyin bozukluğu ve hatta ruh hali dalgalanmalarıyla bağdaştırılmaktadır.

Görme bozuklukları: Bu eksiklik sinir sisteminize zarar vermeye devam ederse optik sinirlere ulaşabilir ve bilginin gözden beyne iletilme şeklini etkiler.

‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci kanal ve D-Smart 52’nci kanalda yayımlanmaktadır.

 

 

 

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