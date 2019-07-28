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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Astım ve alerji hakkında bilmeniz gerekenler

28 Temmuz 2019

Alerji ve astım genelde birlikte meydana gelen hastalıklar. Bedenimiz polen gibi zararsız bir şeye karşı alerjik tepki gösterdiğinde bağışıklık sistemi savunmaya geçer. Ancak astımı olanlar için mevsimsel alerjiler tehlikeli olabilir.

Astım ve alerji hakkında bilmeniz gerekenler

Astım, solunum sistemini etkileyen çok yaygın kronik bir hastalık. Astımlı kişilerin akciğerindeki hava yollarında kronik iltihaplanma vardır. Bu da orta veya yüksek derecede nefes almada güçlüğe sebep olur.

Türkiye’de en az 4 milyon kişiye astım tanısı konduğu tahmin ediliyor. Ancak hastalık çoğu zaman tedavi edilmemiş veya farkına varılmamış olduğu için bu rakam dışında birçok insanın da mevsimsel alerjilerde daha kötü hale gelen solunum problemleri yaşadığı anlamına geliyor.

Astımlı kişilerin ciğerlerinde kronik iltihaplanma olduğu için akar, küf, polen ve kanaryaotu gibi çevresel alerjenlere karşı aşırı hassastırlar. Astımı daha da kötü hale getiren diğer faktörler arasında, kimyasallar, parfüm, sigara dumanı ve hava değişikliği (özellikle soğuk hava) gibi şeyleri sayabiliriz. Asit reflü, nezle, sinüs enfeksiyonları, bazı gıdalar ve hayvanlar da astımı daha da ateşleyebilir.

◊ Mevsimsel alerjilerin semptomlarını rahatlatmanın en etkili yollarından biri de sinüsü temizlemek. Ilık tuzlu su çözeltisi, polen gibi alerjenlerin dışarı çıkmasına, mukusun temizlenmesine ve sinüs iltihaplanmasının rahatlamasına yardımcı olur.

Akşam eve girer girmez kıyafetlerinizi çıkarıp duş alın ve başka kıyafetler giyin. Ağaç polenleri özellikle de alerji mevsimlerinde saçınıza yapışır ve kıyafetlerinize tutunur. Yatağa bu polenlerle girmek, siz uyumaya çalışırken alerjinizi daha da kötü hale getirebilir.

◊ Çevresel alerjenlerin astımlarını ciddi ölçüde tetiklediği kişilerin bu alerjenlerden uzak durmak için ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Elektrik süpürgesiyle evi temizleyin, toz alın ve çarşaflarınızı en azından haftada bir değiştirin. 

Herkes evinde hoş bir yaz esintisi ve temiz hava olsun ister ancak bu alerjileri daha kötü hale getirebilir. Bu yüzden sıcak günlerde yatak odası pencerenizi kapatın ve eğer varsa klimayı açın. Özellikle de gece pencereyi açmayın çünkü polenler gün doğarken coşmaya başlar.

◊ Polenler gün içinde daha fazladır, bu yüzden koşunuzu akşama saklayın ve sonrasında duş alın. Bölgedeki polen miktarını takip etmeyi sağlayan bazı akıllı telefon uygulamaları var. Bu uygulamalar aynı zamanda alerji semptomlarınızı da takip etmenize yardımcı oluyor. Bu sayede polen akımlarını görebilir, semptomlarınızı minimum hale getirebilirsiniz.

İlkbahar ve yazın coşan polenlere karşı mevsimsel alerjisi olan kişilerin çoğu bazı çiğ meyve ve sebzeleri yedikten sonra ağız ve boğazlarında kaşıntı/tahriş hissi olduğunu fark ediyor. Ağaç poleni alerjisi olan kişiler şeftali gibi çekirdekli meyvelerden uzak durmalıdır. Kanaryaotu alerjisi olanlar da kavundan uzak durabilir. Çimen alerjisi olanlarsa bira içmeden ve domates yemeden önce iki kez düşünmeli.

◊ Süzme yoğurt, kimçi ve sauerkraut denilen Alman turşusu gibi gıdalar sağlıklı bakterilerle dolu. Sindirime iyi gelir ve bağışıklığı kuvvetlendirirler.

 

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