Anti-enflamatuar beslenme taktikleri

Kalp hastalığı, diyabet, ciltte iritasyon, ağrı ve sancılar… Bunların hepsi kontrolden çıkmış enflamasyon yani iltihaptan kaynaklanıyor olabilir. İltihaba, başka birçok nedenin yanı sıra şeker ve işlenmiş gıdalar yol açabilir. Nasıl mı önlem alacağız?

Kahvaltıda orman meyveleri tüketin

Tam tahıllı gevrekler iyi bir tercih gibi görünse de aslında şeker oranı yüksek. Yani enflamatuar. Ani kan şekeri yükselmelerine sebep olabilir. Eğer güne tatlı ve kıtır bir şeylerle başlamak istiyorsanız biraz ceviz ve orman meyvesi tüketebilirsiniz.

Şeker yerine

tarçınla tatlandırın

Evet, artık o enflamatuar şeker paketlerini ortadan kaldırıp sabah kahvenizi tarçınla tatlandırmanın vakti geldi. Tarçın tatlı hissiyatı veren bir baharat ve enflamasyonun azalmasına yardımcı oluyor.

Sandviç yerine vejetaryen tabak

Birçok kişi öğlen yemeğinde kırmızı et, tavuk ya da balık yiyor. Ancak, eğer enflamasyonla savaşmak istiyorsanız protein zengini baklagil ve fasulye çeşitlerini tüketmeniz gerek. Düzenli baklagil tüketmek ani kan şekeri yükselmelerini azaltmaya yardımcı.

Ağır salata sosları yerine zeytinyağı

Hazır salata soslarının çoğu, enflamatuar etkiye yol açan şeker ve yağ deposu. Sebze ve salatanıza sos olarak bunları kullandığınızda sağlıklı bir öğünü zararlı hale getirmiş oluyorsunuz. Salatanızı bir kaşık ekstra sızma zeytinyağıyla soslayın.







Mayonez

yerine avokado

Bir dahaki sefere sandviç hazırlarken üzerine mayonez yerine avokado koyun. Mayonez zararlı yağ ve şeker içerir, avokadoysa sağlıklı yağ ve lif zengini.

Tuz yerine baharat

Aşırı sodyum tüketimi de enflamasyona sebep oluyor. Tuzu kesip yemeklerinizi acı toz biber, fesleğen ve zerdeçal gibi baharatla tatlandırmak enflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.

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