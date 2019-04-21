Kalp hastalığı, diyabet, cilt bozulıkları, ağrı ve sancılar… Bunların hepsi kontrolden çıkmış enflamasyon yani iltihaptan kaynaklanıyor olabilir. Vücuttaki bu tür enflamasyon, dokulara hasar verebileceğinden dolayı tehlikeli. Peki neler tüketerek riski azaltırız?
Kahvaltıda orman meyveleri
Tam tahıllı gevreklerin şeker oranı yüksektir. Ani kan şekeri yükselmelerine sebep olabilir. Eğer güne tatlı ve bir şeylerle başlamak istiyorsanız biraz ceviz ve orman meyvesi tüketebilirsiniz.
Tavuk yerine baklagil
Birçok kişi öğlen yemeğinde kırmızı et, tavuk ya da balık yiyor. Ancak, eğer enflamasyonla savaşmak istiyorsanız protein zengini baklagil ve fasulye çeşitlerini tüketmeniz gerek. Düzenli baklagil tüketmek ani kan şekeri yükselmelerini azaltmaya yardımcı.
Beyaz pirinç yerine kinoa
Makarna ve pirinç gibi beyaz nişastalar enflamasyon riskini artıran besinlerdir. Kinoa, esmer pirinç, karabuğday diğerleri gibi tam tahılların enflamasyon önleyici
özellikleri olduğundan bunları tercih edin.
Mayonez yerine avokado
Bir dahaki sefere sandviç hazırlarken üzerine mayonez yerine avokado koyun. Mayonez zararlı yağ ve şeker içerir, avokadoysa sağlıklı. Üstelik yağ ve lif zengini.
Tuz yerine zerdeçal
Aşırı sodyum tüketimi de enflamasyona sebep oluyor. Tuzu kesip yemeklerinizi acı toz biber, fesleğen ve zerdeçal gibi baharatla tatlandırmak enflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.
Anti-enflamatuar alışveriş listesi
Kalp hastalığı, diyabet, cilt bozulıkları, ağrı ve sancılar… Bunların hepsi kontrolden çıkmış enflamasyon yani iltihaptan kaynaklanıyor olabilir. Vücuttaki bu tür enflamasyon, dokulara hasar verebileceğinden dolayı tehlikeli. Peki neler tüketerek riski azaltırız?
Kahvaltıda orman meyveleri
Tam tahıllı gevreklerin şeker oranı yüksektir. Ani kan şekeri yükselmelerine sebep olabilir. Eğer güne tatlı ve bir şeylerle başlamak istiyorsanız biraz ceviz ve orman meyvesi tüketebilirsiniz.
Tavuk yerine baklagil
Birçok kişi öğlen yemeğinde kırmızı et, tavuk ya da balık yiyor. Ancak, eğer enflamasyonla savaşmak istiyorsanız protein zengini baklagil ve fasulye çeşitlerini tüketmeniz gerek. Düzenli baklagil tüketmek ani kan şekeri yükselmelerini azaltmaya yardımcı.
Beyaz pirinç yerine kinoa
Makarna ve pirinç gibi beyaz nişastalar enflamasyon riskini artıran besinlerdir. Kinoa, esmer pirinç, karabuğday diğerleri gibi tam tahılların enflamasyon önleyici
özellikleri olduğundan bunları tercih edin.
Mayonez yerine avokado
Bir dahaki sefere sandviç hazırlarken üzerine mayonez yerine avokado koyun. Mayonez zararlı yağ ve şeker içerir, avokadoysa sağlıklı. Üstelik yağ ve lif zengini.
Tuz yerine zerdeçal
Aşırı sodyum tüketimi de enflamasyona sebep oluyor. Tuzu kesip yemeklerinizi acı toz biber, fesleğen ve zerdeçal gibi baharatla tatlandırmak enflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.