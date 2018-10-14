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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Aman toksinlere dikkat!

14 Ekim 2018

Araştırmalar yiyeceklerimizin içinde yüksek oranda zararlı kimyasallar olduğunu göstermeye devam ediyor. Bu kimyasallar çocuklarımızın gelişimini tehdit ederken bizim de kalp hastalıkları, diyabet ve kanser riskimizi artırıyor. İyi haber şu ki; bu ölümcül zehirlerin etkisini azaltabilirsiniz.

Cıva: Okyanuslarımız, deniz ve göllerimiz zararlı maddelerle dolu. Bunların en etkililerinden biri; su yosunu tarafından emildiği anda bir zehirli akümülasyon zinciri başlatan metil cıva. Küçük balık, suyosununu yer, büyük balık küçük balığı... Bu zincir cıva dolu balıkları soframıza kadar getirir.
Aman toksinlere dikkat

Yüksek cıva içeren balıklardan uzak durmalısınız. Somon genellikle en az seviyede cıva içerir. Diğer harika seçenekler şunlar; karides, deniztarağı, sardalye, kalamar, pisi balığı ve alabalık. En yüksek cıva seviyesine sahip olanlarsa; tonbalığı, kılıçbalığı, kral uskumru ve köpekbalığıdır.
Bisfenol-A (BPA): BPA’nın etkileri tartışmalı çünkü çalışmalarda tutarsız sonuçlar bulundu. Birçok araştırma etkisi olmadığını ileri sürse de bazı çalışmalar yüksek BPA seviyelerine maruz kalmanın doğurganlık sorunları, diyabet ve hipertansiyonla ilişkili olabileceğini gösterdi.
Bu nedenle yedi numaralı kaplardan (üzerinde numara olmayan plastik şişelerin hepsi yedi numara olarak kabul edilir), PC ile başlayan (polikarbonat) ve sınıflandırılmamış, sert plastik kaplardan uzak durun. BPA içermeyen emzik ve biberonlar alın. Paslanmaz çelik veya alüminyum su mataralarını tercih edin. Yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken cam kap kullanın. Konservelenmiş yiyecek, içecek ve bebek mamalarına alternatifler bulun.
Tarım ilacı: Pestisitler zehirlidir. Çünkü yabani otları ve böcekleri öldürmeyi amaçlar. Devlet, bizi güvende tutmak için standartlar belirlerken bazı biliminsanları düşük dozlarda bile olumsuz bir etki yaratabileceğini söylüyor. Böcek ilacına maruz kalmayı önlemenin en kolay yolu; organik seçeneklere yönelmektir. Ne yazık ki organik yiyecekler daha pahalı olabilir. Bunun dışında düşük seviyede potansiyel toksik kalıntıları olan bazı seçenekler şunlar: Avokado, muz, yabanmersini, brokoli, mantar, lahana, armut, karnabahar, ahududu, mısır ve lahana.

‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart
52’nci Kanal’da yayımlanmaktadır.

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