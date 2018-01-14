Ağrı dindirici 5 doğal yöntem

Balık yağı

Esbabı mucibesi şu: Vücudu prostaglandin gibi ağrılı süreçlere sebep olan proteinleri daha az üretmesine yardımcı olarak ağrılı şişlikleri azaltır. Bunun nedeni de Omega-3.

Özellikle kireçlenmesi olanlarda, Omega-3 yağ asidi takviyeleri bazı ilaçlar kadar etkili olabiliyor. Bazı vakalarda boyun ve sırt ağrısı olan kişilerin Omega-3 takviyesi sayesinde ilaçlarının dozlarını bile düşürdüğü görülüyor.



Isı ve soğuk terapisi

Ağrıyı hafifletmenin harika bir yolu da, duştan geçiyor. Ilık tuz banyosu ağrı duyularınızı düşürüp zihninizin rahatlamasına yardımcı olur. Ağrı olan bölgeye lokal buz uygulaması da enflamasyonu azaltan bir yöntemdir. Ama önemli olan hangisini ne zaman uygulayacağınızı bilmektir. Bilek burkulması gibi incinme söz konusu olduğunda tam üzerine buz koyun. Eğer kronik sırt ağrınız varsa ısı daha iyi bir seçim olacaktır. Ağrıyan yere sıcak su tutun ya da sıcak bir duşu deneyin.



Taze Zencefil

Zencefilin ufak bir miktarı bile enflamasyon ve ağrı giderirken kullanılan bir doğa harikasıdır. Kas rahatlatıcı özelliğiyle bilinir ve herhangi bir öğünde tüketeceğiniz, günde bir yemek kaşığı taze zencefil kas ağrısına iyi gelir. Hem uygun fiyatlı bir ağrı kesicidir hem de birçok haliyle bulmak mümkündür.



Meditasyon

Sırt ağrısına çözüm olarak zihinsel meditasyon yapmak ağrı algınızı değiştirebilir ve ağrıya daha dayanıklı hale gelmenize yardımcı olabilir. Kronik ağrıya sahip hastalara zihinsel meditasyon yaptıran araştırmacılar, meditasyon yapan kişilerin yapmayanlara oranla ağrılarında daha fazla rahatlama, daha az anksiyete ve depresyon seviyesi ile daha sağlam bir zihin sağlığı bildirdiler. Meditasyonun ayrıca ağrı beynin ağrı hissetme duyusunu kontrol etme merkezini aktive ettiği gösterilmiştir.

Köpük Rulo

Bu ruloyu terapist ve fitness uzmanları özel olarak iyileşme veya koruma aleti olarak değerlendirseler de, bu yöntem aynı zamanda kronik kas ağrısı veya sertleşmesini iyileştirmede de kullanılıyor. Köpük rulo kaslara kan akışını artırır, bu da ısı ve nem akışını sağlar. Rulo kasları gevşetir ve aynı zamanda ruh halini yükseltip ağrıyı hafifleten endorfin salgılanmasına yardımcı olur.