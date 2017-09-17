Ağrı deyip geçme!

Bazen kas ağrısı çekeriz, bazen mide, bazen baş... Çoğu zaman da ciddiye almayız. Bu sinir bozucu küçük sancılar bazen ciddi hastalıkların belirtileri olabilir. Ağrınıza sebep olan şeyi bulamıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. İşte size kısa sürede yardım almanızı gerektirecek ağrılarla ilgili ipuçları...

Ani ve şiddetli baş ağrısı

Hiçbir şeyiniz yokken, birdenbire giren o ağrı... Hayatınızda yaşadığınız en şiddetli baş ağrısı hissi... Bu durum beyinde anevrizma yırtılması veya zayıflamış bir damar anlamına gelebilir. Bu da kolayca beyin kanamasına yol açabilir. Eğer aniden beyninizde şimşek gibi çakan çok şiddetli bir ağrı yaşarsanız doktorunuzu aramak yerine anında hastaneye gidin.

Kalf (baldır) ağrısı

Baldırlarınızda hissettiğiniz ağrı veya kramp hissi ‘derin ven trombozu’ (bacak toplardamarında tıkanma) belirtisi de olabilir. Derin ven trombozu, bacak toplardamarında kan pıhtısı oluşmasıyla meydana gelir. Pıhtılar birbirinden koparak akciğerlerinizde dolaşabilir; bu da göğüs ağrısı, nefes alma güçlüğü ve hatta ölüme neden olabilir. Bacağınız veya ayağınızda kırmızılık ya da şişlik, dokunmaya karşı hassasiyet varsa daha dikkatli olmalısınız.

Göğüs veya karında yanma hissi

Göğüs ya da karın bölgenizdeki yanma hissi, reflü yanması veya hazımsızlık olabilir. Ancak ağrı tekrar ediyor, ilaçla geçmiyor veya kilo kaybı, koyu renk dışkı gibi diğer belirtiler gösteriyorsa bunun sorumlusu ülser olabilir. Peptik ülser veya mide ya da onikiparmak bağırsağının iç yüzündeki açık yaralar mide asidinin bu narin sindirim dokusunu yavaş yavaş tahriş etmesiyle meydana gelir. Ülser tedavi edilmezse ciddi kanama veya enfeksiyon riski oluşabilir.

Kol veya omuz ağrısı

Kol ya da omuzda aniden oluşan ağrı, gerginlik ya da basınç kalp krizi belirtisi olabilir. Özellikle de kol ağrısı göğüsten kalbe giriyor ve sol taraftaysa... Kalp krizinin diğer belirtileri arasında terleme, göğüste ağrı veya baskı, çene veya kulağa yayılan ağrı, yorgunluk, nefes darlığı, sersemlik hissi ve mide bulantısı gibi belirtiler vardır.

Sağ alt karın ağrısı

Göbek bölgesinde hafif başlayıp giderek artan ve sağ tarafta yoğunlaşan ağrı apandisit belirtisi olabilir. Ağrı, hareketle kötüleşebilir ve ateş, iştah kaybı, mide bulantısı gibi belirtiler eşlik edebilir. Apandisitinizin yırtılmasını önlemek için anında tıbbi müdahaleye başvurmalısınız. Kadınsanız sağ alt kasık ağrısı kist ya da rahim dönüklüğü gibi bir yumurtalık problemine işaret ediyor olabilir.

Boyun ağrısı

Kas gerginliği veya strese bağlı boyun ağrısı yaygın görülmektedir ancak eğer ağrı beraberinde hissizlik, karıncalanma, girip çıkan ağrı veya kollarda, ellerde kuvvet kaybı gibi belirtiler de varsa bu, boyunda sinir sıkışması anlamına gelebilir. Hareket ettiğinizde ağrıyan boyun sertliğiyse menenjit belirtisi olabilir. Son derece tehlikelidir.

Göz ağrısı

Gözlerden biri veya ikisinde meydana gelen ağrı, şişlik ya da görme değişikliği; orbital selülit ve akut glokom gibi görme yetinizi tehdit eden tehlikeli durumların habercisi olabilir. Orbital selülit, gözü çevreleyen dokularda enfeksiyon oluşmasıdır.

Sağ üst karın ağrısı

Göğüs kafesinin altında, sağ üst karın bölgesindeki ağrı bir safrakesesi problemine işaret ediyor olabilir. Girip çıkan ve özellikle yağlı yemek yedikten sonra kötüleşen ağrı, safrakesesi yolunu periyodik olarak tıkayan safrakesesi taşlarına bağlı olabilir. Ayrıca sarılık veya göz ya da cildinizde sarı rengine dönme varsa, ana safra yolunun enfeksiyonu yani kolanjit riski taşıyor olabilirsiniz.

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