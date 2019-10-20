Ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasındaki bağlantı nedir?

Düzenli diş kontrolüne gitmek sağlığınız açısından çok önemli. Ağız sağlığınızın bozuk olması uzun zamandır kalp hastalığı ve diyabetle ilişkilendirilmekteydi. Yeni araştırmalar, ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasında da bağlantı olabileceğini gösteriyor..
Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, ağız sağlığının bozuk olması ve gastrointestinal kanserler (sindirim sistemi kanserleri) arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Araştırmacılar altı yıl boyunca 469 binden fazla kişi üzerinde çalışarak ağız ülseri, diş sallanmaları ve diş eti kanamaları gibi sorunları inceledi. Altı yılın sonunda karaciğer, rektum, kolon ve pankreas kanseri gibi belirli gastrointestinal ve bununla bağlantılı kanserlerin varlığına baktılar.
Yılda 4 bin kişinin ölümünden sorumlu
4 bin 69 kişinin gastrointestinal kansere yakalandığını gördüler. Aynı zamanda karaciğer kanserinin en yaygın türü olan ‘hepatoselüler karsinom’un yine ağız sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olduğunu öneren araştırmalar da mevcut.
Çalışma, sağlık uzmanları tarafından günlük olarak düzenli bir şekilde diş fırçalama ve diş ipi kullanma rutininin karaciğer üzerinde neden bu kadar büyük etkileri olabileceğini su yüzüne çıkardı. Teorilerden biri, insan vücudunda bakterileri elimine etmede karaciğerin rolünü ve ağızdaki bakteri oluşumunun karaciğerin nasıl fazla mesai yapmasına sebep olduğunu içeriyor. Queen’s University Belfast’ta Halk Sağlığı Merkezi’nde araştırmacı olan ve bu çalışmanın başyazarı Dr. Haydée WT Jordão, “‘Fusobakteri (fusobacterium) nucleatum’ isimli bir bakteri, ağız boşluğunda yaşar ancak karaciğer kanserindeki rolü belli değildir. Bu yüzden mikrobiyom ve karaciğer kanserini araştıran daha fazla çalışma gereklidir” yorumunda bulundu.
Karaciğer kanseri her yıl Türkiye’de yaklaşık 4 bin kişinin ölümünden sorumlu. Avrupa Birliği’nde kanserle ilişkili ölümler arasında altıncı sırada yer alıyor ve yılda 60 bin kişinin canına mal olmaktadır. Bu da ağız sağlığınızı ciddiye almanız için bir başka sebep.
Yapılan birçok çalışma, diş hekiminizi yılda en az bir kere ziyaret etmeniz gerektiğini söylüyor. İyi bir ağız hijyeni genelde yeterli oluyor. Ancak eğer mevcutta periyodontal (diş ve diş eti hastalıkları) hastalık, diş erozyonu ve ağız yaraları gibi sorunlar yaşıyorsanız kontrol ve temizleme seanslarınıza daha sık gitmeniz gerekiyor. Aile hekiminiz veya diş hekiminizle konuşarak sağlığınızı korumak ve bilgi sahibi olmak adına sizin için doğru aksiyon planına karar verin.
Ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasındaki bağlantı nedir?
Düzenli diş kontrolüne gitmek sağlığınız açısından çok önemli. Ağız sağlığınızın bozuk olması uzun zamandır kalp hastalığı ve diyabetle ilişkilendirilmekteydi. Yeni araştırmalar, ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasında da bağlantı olabileceğini gösteriyor..
Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, ağız sağlığının bozuk olması ve gastrointestinal kanserler (sindirim sistemi kanserleri) arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Araştırmacılar altı yıl boyunca 469 binden fazla kişi üzerinde çalışarak ağız ülseri, diş sallanmaları ve diş eti kanamaları gibi sorunları inceledi. Altı yılın sonunda karaciğer, rektum, kolon ve pankreas kanseri gibi belirli gastrointestinal ve bununla bağlantılı kanserlerin varlığına baktılar.
Yılda 4 bin kişinin ölümünden sorumlu
4 bin 69 kişinin gastrointestinal kansere yakalandığını gördüler. Aynı zamanda karaciğer kanserinin en yaygın türü olan ‘hepatoselüler karsinom’un yine ağız sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olduğunu öneren araştırmalar da mevcut.
Çalışma, sağlık uzmanları tarafından günlük olarak düzenli bir şekilde diş fırçalama ve diş ipi kullanma rutininin karaciğer üzerinde neden bu kadar büyük etkileri olabileceğini su yüzüne çıkardı. Teorilerden biri, insan vücudunda bakterileri elimine etmede karaciğerin rolünü ve ağızdaki bakteri oluşumunun karaciğerin nasıl fazla mesai yapmasına sebep olduğunu içeriyor. Queen’s University Belfast’ta Halk Sağlığı Merkezi’nde araştırmacı olan ve bu çalışmanın başyazarı Dr. Haydée WT Jordão, “‘Fusobakteri (fusobacterium) nucleatum’ isimli bir bakteri, ağız boşluğunda yaşar ancak karaciğer kanserindeki rolü belli değildir. Bu yüzden mikrobiyom ve karaciğer kanserini araştıran daha fazla çalışma gereklidir” yorumunda bulundu.
Karaciğer kanseri her yıl Türkiye’de yaklaşık 4 bin kişinin ölümünden sorumlu. Avrupa Birliği’nde kanserle ilişkili ölümler arasında altıncı sırada yer alıyor ve yılda 60 bin kişinin canına mal olmaktadır. Bu da ağız sağlığınızı ciddiye almanız için bir başka sebep.
Yapılan birçok çalışma, diş hekiminizi yılda en az bir kere ziyaret etmeniz gerektiğini söylüyor. İyi bir ağız hijyeni genelde yeterli oluyor. Ancak eğer mevcutta periyodontal (diş ve diş eti hastalıkları) hastalık, diş erozyonu ve ağız yaraları gibi sorunlar yaşıyorsanız kontrol ve temizleme seanslarınıza daha sık gitmeniz gerekiyor. Aile hekiminiz veya diş hekiminizle konuşarak sağlığınızı korumak ve bilgi sahibi olmak adına sizin için doğru aksiyon planına karar verin.