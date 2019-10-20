Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet ÖZ>Ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasındaki bağlantı nedir?
"Mehmet Öz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Öz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasındaki bağlantı nedir?

20 Ekim 2019

Düzenli diş kontrolüne gitmek sağlığınız açısından çok önemli. Ağız sağlığınızın bozuk olması uzun zamandır kalp hastalığı ve diyabetle ilişkilendirilmekteydi. Yeni araştırmalar, ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasında da bağlantı olabileceğini gösteriyor..

Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, ağız sağlığının bozuk olması ve gastrointestinal kanserler (sindirim sistemi kanserleri) arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Araştırmacılar altı yıl boyunca 469 binden fazla kişi üzerinde çalışarak ağız ülseri, diş sallanmaları ve diş eti kanamaları gibi sorunları inceledi. Altı yılın sonunda karaciğer, rektum, kolon ve pankreas kanseri gibi belirli gastrointestinal ve bununla bağlantılı kanserlerin varlığına baktılar.

Ağız sağlığı ile karaciğer kanseri arasındaki bağlantı nedir

Yılda 4 bin kişinin ölümünden sorumlu

4 bin 69 kişinin gastrointestinal kansere yakalandığını gördüler. Aynı zamanda karaciğer kanserinin en yaygın türü olan ‘hepatoselüler karsinom’un yine ağız sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olduğunu öneren araştırmalar da mevcut.

Çalışma, sağlık uzmanları tarafından günlük olarak düzenli bir şekilde diş fırçalama ve diş ipi kullanma rutininin karaciğer üzerinde neden bu kadar büyük etkileri olabileceğini su yüzüne çıkardı. Teorilerden biri, insan vücudunda bakterileri elimine etmede karaciğerin rolünü ve ağızdaki bakteri oluşumunun karaciğerin nasıl fazla mesai yapmasına sebep olduğunu içeriyor. Queen’s University Belfast’ta Halk Sağlığı Merkezi’nde araştırmacı olan ve bu çalışmanın başyazarı Dr. Haydée WT Jordão, “‘Fusobakteri (fusobacterium) nucleatum’ isimli bir bakteri, ağız boşluğunda yaşar ancak karaciğer kanserindeki rolü belli değildir. Bu yüzden mikrobiyom ve karaciğer kanserini araştıran daha fazla çalışma gereklidir” yorumunda bulundu.

Karaciğer kanseri her yıl Türkiye’de yaklaşık 4 bin kişinin ölümünden sorumlu. Avrupa Birliği’nde kanserle ilişkili ölümler arasında altıncı sırada yer alıyor ve yılda 60 bin kişinin canına mal olmaktadır. Bu da ağız sağlığınızı ciddiye almanız için bir başka sebep.

Yapılan birçok çalışma, diş hekiminizi yılda en az bir kere ziyaret etmeniz gerektiğini söylüyor. İyi bir ağız hijyeni genelde yeterli oluyor. Ancak eğer mevcutta periyodontal (diş ve diş eti hastalıkları) hastalık, diş erozyonu ve ağız yaraları gibi sorunlar yaşıyorsanız kontrol ve temizleme seanslarınıza daha sık gitmeniz gerekiyor. Aile hekiminiz veya diş hekiminizle konuşarak sağlığınızı korumak ve bilgi sahibi olmak adına sizin için doğru aksiyon planına karar verin.

X
Mehmet ÖZ Mehmet ÖZTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Beşiktaş üretemiyorGÜNTEKİN ONAYBeşiktaş üretemiyor20.10.2019
Ortalama yaşımız 19.5, yatırımcı için büyük fırsatVahap MUNYAROrtalama yaşımız 19.5, yatırımcı için büyük fırsat20.10.2019
Astroloji bilimsel düşünme biçimidir.Aygül AydınAstroloji bilimsel düşünme biçimidir.  20.10.2019
Mevsime göre giyinirseniz ağrılarınız azalırAysun KABAMevsime göre giyinirseniz ağrılarınız azalır20.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.