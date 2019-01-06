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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Acıkınca asabi bir insana dönüşmemek için beş öneri

6 Ocak 2019

Aç kaldığınızda kan şekeriniz aniden düşer. Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada araştırmacılar glikozdaki bu düşüşün ruh halinizi etkileyebildiğini keşfetti. Açlık kaynaklı asabiyetten kurtulmak için bu ipuçlarına göz atın.

Kahvaltıda lif ve protein alın
Bir dilim çavdar ekmeği üzerine avokado ve sahanda yumurta koyarak 12 gram lif ve neredeyse 9 gram proteinle güne başlayabilirsiniz. Yanında çiğ badem veya fıstık ezmesine batırılmış elma dilimleri veya üzerine frambuaz ve granola serpiştirilmiş bir kâse süzme yoğurt tüketebilirsiniz.
Acıkınca asabi bir insana dönüşmemek için beş öneri

Açlık belirtilerinizi keşfedin
Bedeninizin size ne zaman yemeniz ve ne zaman durmanız gerektiğini söylediğini anlamaya çalışın. Mide guruldaması, baş ağrısı, enerji düşüklüğü, sersemlik ve mide bulantısı gibi belirtileri göz ardı etmeyin. Ancak yemeğe koşmadan önce de gün içinde ne kadar su içtiğinizi düşünün. Çünkü aslında aç değil, susuz olabilirsiniz.
Acıkınca asabi bir insana dönüşmemek için beş öneri

Birkaç saatte bir bir şeyler atıştırın
Loma Linda Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik departmanında yardımcı profesör olan Dr. Edward Bitok’a göre, normal porsiyonda bir öğün yedikten sonra midenizin yediklerinizi bağırsaklara iletmesi üç-beş saat alır. Eğer öğünlerinizin arasındaki ara uzunsa odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz ve enerjiniz düşebilir.
Acıkınca asabi bir insana dönüşmemek için beş öneri
Sağlıklı atıştırmalık bulundurun
Bir sonraki öğününüze kadar modunuzu düşürmemek için çantanızda devamlı sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Tek kullanımlık humus paketleri size 4 gram protein ve 3 gram lif sağlar. Birkaç dilim havuç ve bademse günlük önerilen lif ve protein ihtiyacınızın bir kısmını karşılamanıza yardımcı olur.
Acıkınca asabi bir insana dönüşmemek için beş öneri
Kan şekerinizi kontrol altında tutun
Yüksek glisemiğe sahip besinler kan şekeri fırlamalarına sebep olabilir, o yüzden işlenmiş karbonhidratlardan uzak durun. Bunlar arasında; kahvaltılık gevrekleri, beyaz ekmeği ve şekeri sayabiliriz. Bunların yerine; mercimek, fasulye, tatlı patates, karnabahar, kinoa, ıspanak, frambuaz ve mor erik tüketin.
Acıkınca asabi bir insana dönüşmemek için beş öneri
‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel Digiturk 51’inci Kanal ve D-Smart 52’nci kanalda yayımlanmaktadır.

 

 

 

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