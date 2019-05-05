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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

40’ından sonra metabolizmayı hızlandırma yolları

5 Mayıs 2019

Metabolizma, vücudun besinleri enerjiye dönüştürme süreci. Vücut bu yakıtı ya hemen kullanıyor ya da yağ olarak depoluyor. Yaş 40 olunca ise sistem yavaşlıyor. Ama başa çıkmak için yollar var.

Farklı bölgelere kilo alırsınız

Besinleri enerjiye dönüştüren hücre içindeki yapılar olan mitokondri, 40 yaş civarında yavaşlar veya ölür. Böylece eskisi gibi kalori yakamaz ve kilo almaya başlayabilirsiniz. Mitokondri kaybını önlemek için günde 100 kaloriyi azaltın. Bunun kolay yolu olarak tavuğun derisini ayırabilir, kahvenizi sütsüz içebilir, sandvicinizde mayonez yerine hardal kullanabilirsiniz.

Her zamankinden fazla acıkırsınız
35 yaş civarında östrojen seviyeniz düşerek insülin direncine ve artan iştaha yol açar. En iyi savunma hızlı doyurup tok tutan çözülebilir liftir. 50 yaş altı kadınlar günde 25, üzerindekiler 21 gr lif tüketmeli. Erkeklerde bu miktarlar 38 ve 30 gr civarı olmalı. İşte basit bir formül: 1 kâse ezilmemiş yulaf (9 gr lif)+1 küçük kâse ahududu (8 gr lif)+1 küçük kâse kinoa (5 gr lif)=22 gr lif... 

Bir kilo bile vermek imkânsız hale gelir
Kas, yağ hücrelerinden üç kat fazla kalori yakar. Bu da kas kaybının kilo alma ve vermede güçlüğe yol açması demek. Sırt ve omuzlar için ‘plank’ egzersizini deneyin. Basit ‘squat’ yani teknik çömelme hareketleri ise kalça kaslarını sıkılaştırmak için harika bir egzersiz. Spor arasında bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Sadece 500 ml su, dinlenme metabolizmanızı yaklaşık bir saat artırmaya yardımcı olur.

40’ından sonra metabolizmayı hızlandırma yolları
Beslenme rutininize mutlaka lif katın.

 

 

 

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