10 adımda ailece güvenle yüzün

Yüzmeden yazın tadı çıkmaz. Ancak, yüzmek canlandırıcı ve eğlenceli olsa da, bazı önlem ve tedbirler olmadan da tehlikeli içerir. İyi haber şu ki, ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin gençleri korumak için yapabilecekleri birçok şey var.
· Yüzerken, yüzmeyi bilen en az bir yetişkinin, çocuklarını denetlemesi ve asla gözetimsiz bırakmaması gerekir. Havuzdaki çocukları denetlerken dikkatinizin dağılmasını önleyin. Telefonunuzla oynamayın veya okumayın. Boğulma hızlı bir şekilde gerçekleşir ve çocuklar suya batarsa yardım çağırabilmeleri çok düşük bir olasılıktır.
· Halka açık havuz veya plaj gibi ortak yüzme alanlarında, sadece cankurtaranların bulunduğu belirlenmiş alanlarda yüzmek ve çocuklarınızın, nöbetçi bir cankurtaran olmadığı zamanlarda, mesai saatleri dışında suya girmelerine izin vermeyin.
· Acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilecek yapay solunum ve kalp masajını öğrenin. Ücretsiz veya düşük maliyetli yapay solunum ve kalp masajı derslerini sağlayabilecek halk eğitim merkezlerine danışın. Suda küçük çocuklarınızla sıkça oynayan genç çocuklarınız varsa, onların da yapay solunum ve kalp masajı tekniklerini öğrenmeleri gerekir.
· Temel yüzme dersleri almayan yetişkinler, bu dersleri almayı düşünmelidir. Sudaki teknik yeteneklerimizi olduğundan daha iyi zannederiz. Küçük bir çocuğa bakıyorsak veya ebeveyniysek bu çok riskli olabilir.
· Büyük çocuklar dahil, hiçbir çocuğunuzun yalnız yüzmesine izin vermeyin. Yüzerken yanında bir arkadaş olması kolay bir güvenlik önlemidir, çünkü tehlikeli bir durumda çığlık atarak yardım isteyebilir. Yüzme arkadaşları aynı zamanda çok da eğlencelidir.
· Evinizde bir havuz varsa, mutlaka etrafına dört taraflı bir çit yerleştirin. Ayrıca, herhangi bir kişi, bilginiz olmadan havuza girdiyse sizi uyarması için havuz kapısına bir alarm sistemi kurmayı düşünebilirsiniz.
· Havuzu kullanırken çocuğunuzu kanalizasyon, borular ve tuzak riski taşıyan açıklıklardan uzak tutun.
· Evdeki havuz için mutlaka uygun ekipmanları bulundurun. Buna atma ekipmanı, can yeleği ve ilkyardım çantası dahildir. Kurtarma ekipmanı satın alırken, cam lifinden yapılmış olanları seçin, böylece elektrik iletmezler.
· Şişme havuz oyuncaklarını boş verin. Yüzmeyi geliştirmek için güvenli bir alternatif değillerdir. Aslında, eğer yeterince büyük ve ağırlarsa, bir çocuğun altındaki suya sıkışıp boğulmasına bile yol açabilir.
· Bulunduğunuz yerdeki halk sağlığı merkezinden kuralları öğrenin, yönergeleri takip edin. Karadeniz’de, kumsallarda şiddetli gelgitler oldukça yaygındır. Bunlar kişiyi suyun altına itmez. Suyun üstüne atar. Plaj koşullarına mutlaka dikkat edin ve rüzgârlı günlerde yüzmeye gitmemeyi düşünün.
10 adımda ailece güvenle yüzün
Yüzmeden yazın tadı çıkmaz. Ancak, yüzmek canlandırıcı ve eğlenceli olsa da, bazı önlem ve tedbirler olmadan da tehlikeli içerir. İyi haber şu ki, ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin gençleri korumak için yapabilecekleri birçok şey var.
· Yüzerken, yüzmeyi bilen en az bir yetişkinin, çocuklarını denetlemesi ve asla gözetimsiz bırakmaması gerekir. Havuzdaki çocukları denetlerken dikkatinizin dağılmasını önleyin. Telefonunuzla oynamayın veya okumayın. Boğulma hızlı bir şekilde gerçekleşir ve çocuklar suya batarsa yardım çağırabilmeleri çok düşük bir olasılıktır.
· Halka açık havuz veya plaj gibi ortak yüzme alanlarında, sadece cankurtaranların bulunduğu belirlenmiş alanlarda yüzmek ve çocuklarınızın, nöbetçi bir cankurtaran olmadığı zamanlarda, mesai saatleri dışında suya girmelerine izin vermeyin.
· Acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilecek yapay solunum ve kalp masajını öğrenin. Ücretsiz veya düşük maliyetli yapay solunum ve kalp masajı derslerini sağlayabilecek halk eğitim merkezlerine danışın. Suda küçük çocuklarınızla sıkça oynayan genç çocuklarınız varsa, onların da yapay solunum ve kalp masajı tekniklerini öğrenmeleri gerekir.
· Temel yüzme dersleri almayan yetişkinler, bu dersleri almayı düşünmelidir. Sudaki teknik yeteneklerimizi olduğundan daha iyi zannederiz. Küçük bir çocuğa bakıyorsak veya ebeveyniysek bu çok riskli olabilir.
· Büyük çocuklar dahil, hiçbir çocuğunuzun yalnız yüzmesine izin vermeyin. Yüzerken yanında bir arkadaş olması kolay bir güvenlik önlemidir, çünkü tehlikeli bir durumda çığlık atarak yardım isteyebilir. Yüzme arkadaşları aynı zamanda çok da eğlencelidir.
· Evinizde bir havuz varsa, mutlaka etrafına dört taraflı bir çit yerleştirin. Ayrıca, herhangi bir kişi, bilginiz olmadan havuza girdiyse sizi uyarması için havuz kapısına bir alarm sistemi kurmayı düşünebilirsiniz.
· Havuzu kullanırken çocuğunuzu kanalizasyon, borular ve tuzak riski taşıyan açıklıklardan uzak tutun.
· Evdeki havuz için mutlaka uygun ekipmanları bulundurun. Buna atma ekipmanı, can yeleği ve ilkyardım çantası dahildir. Kurtarma ekipmanı satın alırken, cam lifinden yapılmış olanları seçin, böylece elektrik iletmezler.
· Şişme havuz oyuncaklarını boş verin. Yüzmeyi geliştirmek için güvenli bir alternatif değillerdir. Aslında, eğer yeterince büyük ve ağırlarsa, bir çocuğun altındaki suya sıkışıp boğulmasına bile yol açabilir.
· Bulunduğunuz yerdeki halk sağlığı merkezinden kuralları öğrenin, yönergeleri takip edin. Karadeniz’de, kumsallarda şiddetli gelgitler oldukça yaygındır. Bunlar kişiyi suyun altına itmez. Suyun üstüne atar. Plaj koşullarına mutlaka dikkat edin ve rüzgârlı günlerde yüzmeye gitmemeyi düşünün.