1 dakikadan kısa sürede yaşamınızı uzatmanın 5 yolu

Küçük dokunuşlar ömür uzatır. Daha uzun ve daha sağlıklı yaşamak için yapabileceğimiz birçok şey var. İşin iyi tarafı ise; bütün bu alışkanlıklar bir dakikadan bile az sürede yapılabilir. Nasıl mı?
1. Sağlığa hediye: balıkyağı
Felç, bilinen en yaygın ölüm sebeplerinden biridir. Neyse ki, kanlarında yüksek oranda Omega-3 yağ asidine sahip kişilerin belli felç türlerine karşı taşıdıkları risklerin daha az olduğu kanıtlandı.1 dakikanızı almayacak öneri: Bir restorana gittiğinizde başlangıç olarak balıklı bir alternatif seçerek balıkyağının faydalarını kendinize hediye edin.
2. D Vitamini reçetesi
İnsanların neredeyse yüzde 42’sinde D Vitamini eksikliği olduğu belirtiliyor. D Vitamini güçlü ve sağlıklı kemiklerin gelişiminde yapı taşıdır. Bu kronik durumu önlemek için doğal yoldan güneş ışığı almak en kolay ve pratik yöntemlerden biridir.1 dakikanızı almayacak öneri: Günde birkaç defa güneş ışığının etkin olduğu saatlerde dışarıda yürüyüş yapın.
3. 10 saniyelik kontrol
Her gün kalbinizin atış hızını kontrol ederek kendinizi kalp krizi veya felç riskine karşıkoruyabilirsiniz. Sayım işlemi ise çok basit: işaret ve orta parmağınızı tambaşparmağınızın altından, el bileği kemiğinize yerleştirin. 10 saniye boyunca atışlarısayın. Bu sayıyı 6 ile çarparak dinlenme halindeki nabzınızı elde edersiniz. Yetişkinler için ortalama dinlenik kalp atışı dakikada 60-80 arasındadır. 1 dakikanızı almayacak öneri: Dinlenir haldeki nabzınızı her sabah yataktan kalkmadan önce ölçün. Eğer yüksekse veya her ay artmaya devam ediyorsa, doktorunuza başvurun.
4. Sihirli reçete
Yeşil sebzeleri tüketiyorsunuz, tamam. Ancak kırmızılara da yer vermeniz gerekiyor.Pancar, kan damarlarının genişlemesineyardımcı olarak vücut boyunca kan akışının düzenlenmesini sağlıyor. Ayrıca vücudaoksijen sağlanmasına yardımcı olan ve kansızlığı önleyen demir bakımındanzengindir. 1 dakikanızı almayacak öneri: Pancar suyunuza, havuç, maydanoz ve elma da ekleyerek her gün içebilirsiniz. Yapımı da hem basit hem de masrafsızdır.
5. Stressavar masaj
Stres, vücudunuzun her bölümüne zarar verebilir ve kronik hastalıklara neden olabilir.İşte kendi kendinize uygulayarak stresinizi azaltabileceğiniz masaj: Ellerinizi iki başparmağınızı havaya kaldırmışsınız gibi yapın. Sonra bu şekildeyken ellerinizi yatay pozisyona getirin ve başparmaklarınızı burun köprüsünün yanlarına, kaş kemiğinin altına gelecek şekilde yerleştirin. 8-10 saniye boyunca bastırın ve nefes alın. Daha sonra başparmaklarınızı ve işaret parmaklarınızı kaşlarınızın başlangıç yerinin az üzerine getirin. 8-10 saniye boyunca nazikçe sıkın ve nefes alın. 1 dakikanızı almayacak öneri: Bu tekniği gün boyunca örneğin bilgisayar başında uzun süre boyunca oturduğunuz gibi zamanlarda uygulayın.
'The Dr: Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’de Sony Channel Digitürk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanmaktadır.
1 dakikadan kısa sürede yaşamınızı uzatmanın 5 yolu
Küçük dokunuşlar ömür uzatır. Daha uzun ve daha sağlıklı yaşamak için yapabileceğimiz birçok şey var. İşin iyi tarafı ise; bütün bu alışkanlıklar bir dakikadan bile az sürede yapılabilir. Nasıl mı?
1. Sağlığa hediye: balıkyağı
Felç, bilinen en yaygın ölüm sebeplerinden biridir. Neyse ki, kanlarında yüksek oranda Omega-3 yağ asidine sahip kişilerin belli felç türlerine karşı taşıdıkları risklerin daha az olduğu kanıtlandı.1 dakikanızı almayacak öneri: Bir restorana gittiğinizde başlangıç olarak balıklı bir alternatif seçerek balıkyağının faydalarını kendinize hediye edin.
2. D Vitamini reçetesi
İnsanların neredeyse yüzde 42’sinde D Vitamini eksikliği olduğu belirtiliyor. D Vitamini güçlü ve sağlıklı kemiklerin gelişiminde yapı taşıdır. Bu kronik durumu önlemek için doğal yoldan güneş ışığı almak en kolay ve pratik yöntemlerden biridir.1 dakikanızı almayacak öneri: Günde birkaç defa güneş ışığının etkin olduğu saatlerde dışarıda yürüyüş yapın.
3. 10 saniyelik kontrol
Her gün kalbinizin atış hızını kontrol ederek kendinizi kalp krizi veya felç riskine karşıkoruyabilirsiniz. Sayım işlemi ise çok basit: işaret ve orta parmağınızı tambaşparmağınızın altından, el bileği kemiğinize yerleştirin. 10 saniye boyunca atışlarısayın. Bu sayıyı 6 ile çarparak dinlenme halindeki nabzınızı elde edersiniz. Yetişkinler için ortalama dinlenik kalp atışı dakikada 60-80 arasındadır. 1 dakikanızı almayacak öneri: Dinlenir haldeki nabzınızı her sabah yataktan kalkmadan önce ölçün. Eğer yüksekse veya her ay artmaya devam ediyorsa, doktorunuza başvurun.
4. Sihirli reçete
Yeşil sebzeleri tüketiyorsunuz, tamam. Ancak kırmızılara da yer vermeniz gerekiyor.Pancar, kan damarlarının genişlemesineyardımcı olarak vücut boyunca kan akışının düzenlenmesini sağlıyor. Ayrıca vücudaoksijen sağlanmasına yardımcı olan ve kansızlığı önleyen demir bakımındanzengindir. 1 dakikanızı almayacak öneri: Pancar suyunuza, havuç, maydanoz ve elma da ekleyerek her gün içebilirsiniz. Yapımı da hem basit hem de masrafsızdır.
5. Stressavar masaj
Stres, vücudunuzun her bölümüne zarar verebilir ve kronik hastalıklara neden olabilir.İşte kendi kendinize uygulayarak stresinizi azaltabileceğiniz masaj: Ellerinizi iki başparmağınızı havaya kaldırmışsınız gibi yapın. Sonra bu şekildeyken ellerinizi yatay pozisyona getirin ve başparmaklarınızı burun köprüsünün yanlarına, kaş kemiğinin altına gelecek şekilde yerleştirin. 8-10 saniye boyunca bastırın ve nefes alın. Daha sonra başparmaklarınızı ve işaret parmaklarınızı kaşlarınızın başlangıç yerinin az üzerine getirin. 8-10 saniye boyunca nazikçe sıkın ve nefes alın. 1 dakikanızı almayacak öneri: Bu tekniği gün boyunca örneğin bilgisayar başında uzun süre boyunca oturduğunuz gibi zamanlarda uygulayın.
'The Dr: Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’de Sony Channel Digitürk 51. Kanal ve D-Smart 52. Kanal’da yayımlanmaktadır.