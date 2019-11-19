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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Yiyebildiği her şeyi sindiremeyebilir

19 Kasım 2019

Kedi ve köpekler lezzetli buldukları her türlü gıda maddesini kabuk, kemik, kılçık, sap, çekirdek gibi yenilmeyen kısımları da dahil yiyebilirler.

Bunları sert, güçlü diş ve çene yapıları sayesinde kolayca kırıp yutabilirler. Hatta hayvanlar boğulma tehlikesi geçirmeden çok farklı maddeleri mideye indirebilirler. Bugüne kadar kedi ve köpeklerden çıkardığımız yabancı cisimlerden dikkat çekenleri iplik takılı dikiş iğnesi, inci dizili lastik toka, çakıl taşı, deste halinde ıslak mendil, düğümlü ayakkabı bağcıkları, halı püskülleri, oyuncak zil.

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Yabancı cisim vakalarında özellikle metal, keskin ve sivri uçlu bir cisim tespit edildiyse cerrahi müdahale şarttır. Bağırsaktan geçebilecek, saplanma riski olmayan yumuşak dokulu yabancı cisimleri vücuttan atmada cerrahi müdahale ikinci seçeneğimizdir. Öncelikle bağırsakların hareketlendirilmesi ve dışkıyla atılması için ilaç uygulamaları yaparız. Eğer vücuttan atılamazsa kaçınılmaz son operasyondur.
Bir yabancı cisimle bir gıda maddesi nasıl olur da aynı sorunu çıkarır diye merak edenler için söyleyelim; ‘bir şeyin yenilebilmesi onun sindirilebileceği anlamına gelmez.’
Özellikle köpeklere sıklıkla verilen kemiklerin her defasında mide ya da bağırsak geçişinde tıkanıklığa neden olmaması küçük parçalara ayrıldığı için daha kolayca boşaltım sistemine ulaşabilmesinden kaynaklanır. Yeterince parçalanamamış daha büyük ebattaki besin ögelerinin tıkanıklığa yol açması muhtemeldir.

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Bu durumdaki bir hastada kusma, iştahsızlık, dışkılamama gibi belirtiler görülür. Bu durumda veteriner hekiminize danışmanız fayda var. Sürekli oynadığı bir eşya varsa yerinde olup olmadığını ya da parçalarının eksilip eksilmediğini kontrol etmeniz yerinde olacaktır. Mama dışında yedirdiklerinizi saklamamanız evcil hayvanınıza hekimin daha hızlı yardım edebilmesini sağlar.
Sağlıkla kalın...

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