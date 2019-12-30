Hayat bir bayrak yarışı gibidir. Nesilden nesile aktarılan bir bayrak. O bayrağı eline alan herkes bir emanetçidir aslında.
Emaneti evlatlarımıza kirletmeden, yok etmeden, betonlaştırmadan bırakmamız gerekirken; nefes alınamaz bir hava, kirletilmiş dereler, baltalanmış ormanlar, betonlaşmış şehirler oluşturduk.
Bırakalım çocuklar doğayı sevsin, toprağa çıplak ayakla bassın. Bir salyangozu eline alıp incelerken, kedinin köpeğin başını okşamaktan korkmasın. Aç bir hayvanı doyurmaya, susuz bir hayvana su vermeye heyecanla gitsin. Kuşların cıvıltılarını, martıların çığlıklarını duymaktan mahrum etmeyelim onları. Havada kuş, denizde balık, sokakta kedi, bahçede köpek, kırda at, çiçeklerin üstünde arı-kelebek, merada koyun keçi görme şanslarını ellerinden almayalım. Televizyonun, tabletin, cep telefonunun, okulun, kafenin dışında bir hayat olduğunu öğrensin, doğanın her gün yeniden uyanışına tanıklık edebilsinler.
*
Yarın acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Değişen tek şey takvimler değil elbette. Bizler birer yıl yaş alırken, çocuklarımız büyüyor. Yıllar sonra yaşlandığımızda hayat onların avuçlarında olacak. Doğaya, hayvanlara, insanlara karşı saygılı; onlara değer veren; koruyan, hayatı tüm canlılarla paylaşabilen bir evlat yetiştirebildiysek dünyaya gerçek bir miras bıraktık demektir.
Yeni yıl umutla, sevgiyle gelsin hoşgelsin. Mutlu yılar...
Yeni yıl umutla sevgiyle gelsin
Hayat bir bayrak yarışı gibidir. Nesilden nesile aktarılan bir bayrak. O bayrağı eline alan herkes bir emanetçidir aslında.
Emaneti evlatlarımıza kirletmeden, yok etmeden, betonlaştırmadan bırakmamız gerekirken; nefes alınamaz bir hava, kirletilmiş dereler, baltalanmış ormanlar, betonlaşmış şehirler oluşturduk.
Bırakalım çocuklar doğayı sevsin, toprağa çıplak ayakla bassın. Bir salyangozu eline alıp incelerken, kedinin köpeğin başını okşamaktan korkmasın. Aç bir hayvanı doyurmaya, susuz bir hayvana su vermeye heyecanla gitsin. Kuşların cıvıltılarını, martıların çığlıklarını duymaktan mahrum etmeyelim onları. Havada kuş, denizde balık, sokakta kedi, bahçede köpek, kırda at, çiçeklerin üstünde arı-kelebek, merada koyun keçi görme şanslarını ellerinden almayalım. Televizyonun, tabletin, cep telefonunun, okulun, kafenin dışında bir hayat olduğunu öğrensin, doğanın her gün yeniden uyanışına tanıklık edebilsinler.
*
Yarın acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Değişen tek şey takvimler değil elbette. Bizler birer yıl yaş alırken, çocuklarımız büyüyor. Yıllar sonra yaşlandığımızda hayat onların avuçlarında olacak. Doğaya, hayvanlara, insanlara karşı saygılı; onlara değer veren; koruyan, hayatı tüm canlılarla paylaşabilen bir evlat yetiştirebildiysek dünyaya gerçek bir miras bıraktık demektir.
Yeni yıl umutla, sevgiyle gelsin hoşgelsin. Mutlu yılar...