AŞIRI kilolu kişilerin sık sık başvurduğu ‘su içsem bile yarıyor’ sözü evcil hayvanlar için de kullanılır oldu.
Kilosu normal değerlerin üstüne çıkan, obezite sınırlarını zorlayan, aşırı kilolu evcil hayvanlarla ilgili sorgulanması gereken ilk şey beslenme düzenidir. Nasıl beslendiği konusunda hayvan sahiplerinin çok azı doğru bilgi verir. Diğerleri ise hatalı beslediklerinin farkında olduklarından gerçekleri saklar. ‘Sadece kuru mama yiyor’ deyince aklıma hep o meşhur ‘su içse bile yarıyor’ sözünü hatırlatır.
BESLENMEDE SORUN VARDIR
Oysa ki; obezite riski altındaki bir hayvanda hayati sorunlar yavaş yavaş başlamış demektir. Karaciğer yağlanması, kalp sorunları bunlardan en önemlileri arasındadır.
Bir evcil hayvanda süregelen bir kilo artışı varsa ve bu bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa kesinlikle beslenmede sorun vardır.
Hayvan muhtemelen kuru mama yemiyordur. Mama yiyorsa yaşına ve durumuna uygun bir mama seçilmemiştir. Yemesi gereken günlük miktarın çok çok üstünde öğünleri vardır. Temel beslenmesinin yüzde 20’sini geçmemesi gereken yaş mama ve ödül grupları beslenmenin yüzde 50-60’lık bölümünü oluşturuyordur.
HERKESİ İKNA ETMELİSİNİZ
Mamanın yanında pasta ve börekler gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler de dahil ev yemeklerine dahil ediliyordur.
Bütün bu senaryo sizin obez köpeğiniz için geçerli değilse geriye tek sorun kalıyor.
Sizin bilginiz olmadan diğer aile bireyleri bu hatalardan birini ya da bir kaçını yapıyordur.
Hatta komşularınız da suça ortak oluyordur.
Onları sorgulamaya başlamanızda, kabul etmezlerse dedektifliğe soyunmanızda fayda var.
Sonuca ulaşmanız çok da zor olmayacaktır.
Evinizin değerli üyesinin hayati fonksiyonları zarar görmeden herkesi kurallarınıza uymaya ikna etmeniz gerekir.
KARARLI OLUN
Aşırı kilolu bir hayvanı ideal kilo sınırına indirmek zor ve stresli bir süreçtir.
Havlayarak ya da masum masum bakarak her istediğini mideye indiren ev arkadaşınıza sınırlı miktarda, diyet içerikli mama yedirmek sandığınız kadar kolay olmayacaktır.
Bu süreçte kararlı olmak, duygularınıza yenilmemek gerekirse katı davranarak yeni beslenme düzenine alıştırmanız zorunludur.
O bilmese de her şeyin sağlığı için olduğunu siz bilin yeter.
Sağlıkla kalın...
Su içse bile yarıyor
AŞIRI kilolu kişilerin sık sık başvurduğu ‘su içsem bile yarıyor’ sözü evcil hayvanlar için de kullanılır oldu.
Kilosu normal değerlerin üstüne çıkan, obezite sınırlarını zorlayan, aşırı kilolu evcil hayvanlarla ilgili sorgulanması gereken ilk şey beslenme düzenidir. Nasıl beslendiği konusunda hayvan sahiplerinin çok azı doğru bilgi verir. Diğerleri ise hatalı beslediklerinin farkında olduklarından gerçekleri saklar. ‘Sadece kuru mama yiyor’ deyince aklıma hep o meşhur ‘su içse bile yarıyor’ sözünü hatırlatır.
BESLENMEDE SORUN VARDIR
Oysa ki; obezite riski altındaki bir hayvanda hayati sorunlar yavaş yavaş başlamış demektir. Karaciğer yağlanması, kalp sorunları bunlardan en önemlileri arasındadır.
Bir evcil hayvanda süregelen bir kilo artışı varsa ve bu bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa kesinlikle beslenmede sorun vardır.
Hayvan muhtemelen kuru mama yemiyordur. Mama yiyorsa yaşına ve durumuna uygun bir mama seçilmemiştir. Yemesi gereken günlük miktarın çok çok üstünde öğünleri vardır. Temel beslenmesinin yüzde 20’sini geçmemesi gereken yaş mama ve ödül grupları beslenmenin yüzde 50-60’lık bölümünü oluşturuyordur.
HERKESİ İKNA ETMELİSİNİZ
Mamanın yanında pasta ve börekler gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler de dahil ev yemeklerine dahil ediliyordur.
Bütün bu senaryo sizin obez köpeğiniz için geçerli değilse geriye tek sorun kalıyor.
Sizin bilginiz olmadan diğer aile bireyleri bu hatalardan birini ya da bir kaçını yapıyordur.
Hatta komşularınız da suça ortak oluyordur.
Onları sorgulamaya başlamanızda, kabul etmezlerse dedektifliğe soyunmanızda fayda var.
Sonuca ulaşmanız çok da zor olmayacaktır.
Evinizin değerli üyesinin hayati fonksiyonları zarar görmeden herkesi kurallarınıza uymaya ikna etmeniz gerekir.
KARARLI OLUN
Aşırı kilolu bir hayvanı ideal kilo sınırına indirmek zor ve stresli bir süreçtir.
Havlayarak ya da masum masum bakarak her istediğini mideye indiren ev arkadaşınıza sınırlı miktarda, diyet içerikli mama yedirmek sandığınız kadar kolay olmayacaktır.
Bu süreçte kararlı olmak, duygularınıza yenilmemek gerekirse katı davranarak yeni beslenme düzenine alıştırmanız zorunludur.
O bilmese de her şeyin sağlığı için olduğunu siz bilin yeter.
Sağlıkla kalın...