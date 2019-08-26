Sokağın sesine kulak ver

Sahipli ya da sahipsiz hayvanlarla belirli kurallar çerçevesinde bir arada yaşamayı öğrenmek, insan dışındaki canlıların sesine kulak vermek insan olmanın gereğidir.
Şehir yaşamında insanların yanı sıra sahipli sahipsiz evcil hayvanlar, kuşlar ve daha nice hayvan türü yer alıyor. Her hayvan ekolojik dengenin doğal bir parçası aslında.
Sokağında kedilerin olmadığı bir şehirde farelerin cirit atması işten bile değil. Doğal yaşam alanlarını beton binalarla giderek yok ettiğimiz hayvanlarla bir arada yaşamak şehir insanı için ciddi bir sorun olmaya başladı. Sitenin bahçesine giren kediyi kovalayan, komşusunun köpeğini şikayet eden, evcil hayvan besleyen apartman sakinini atmak için imza toplayanların sayısı gün geçtikçe artıyor.
‘BU BİR ZORUNLULUKTUR’
Peki, bir arada yaşamak gerçekten bu kadar zor mu? Elbette zor değil ancak denetim, kontrol mekanizmalarının iyi biçimde çalışması şartıyla. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin belediyeler tarafından takibinin ciddiyetle yapılması, aşılanması, hasta olanların tedavi edilmesi, bulaşıcı hastalıklarda o bölgedeki hayvanların kontrol edilmesi, kısırlaştırma ile kontrollü üremeye izin verilmesi, nitelikli barınma ve beslenme odaklarının oluşturulması zorunluluktur.
Sahipli hayvanlarla ilgili de hem sahibi hem belediyelerce alınacak tedbirler ile daha konforlu bir yaşam sağlanabilir. Belediyelere düşen sorumluluk köpeklerin rahatça gezdirilebileceği yeşil alanlarını her mahallede yaygınlaştırmak ve toplu ulaşım araçlarında güvenli seyahat olanakları sunmaktır.
SAYGI GÖSTERMELİYİZ
Evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını sakin, sosyal, sevgi dolu yetiştirmesi önemlidir. Köpek gezdirmelerinin varsa onlar için planlanmış alanlarda yaptırılması, dışkıların mutlaka yerden alınarak çöpe atılması gereklidir. Köpeklerin mutlaka tasma ve gezdirme kayışı ile dolaştırılması olmazsa olmazdır. Herhangi bulaşıcı hastalık geçiren bir hayvanın diğer hayvanları enfekte etmemesi için sokağa çıkarılmaması dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.
Birlikte yaşama kültürü sadece hayvan sahiplerine kurallar getirmez. Evcil hayvan beslemeyenlerin de hayvan sahiplerine saygı göstermesi, ev yaşantılarına karışmaması, kedi ya da köpek sahibini sürekli gözetleyerek rahatsız etmemesi zorunludur. Bir evcil hayvanın rahatsız edici biçimde siteye koku yayması söz konusu olamaz. Evcil hayvanların zaman zaman sesi çıkar. Bunları bahane ederek tepki gösterilmesi, kavga edilmesi, şikayetçi olunması kişisel özgürlüklere müdahale anlamı taşır. Komşunuzun köpek besleyip besleyemeyeceğine karar verebilme hakkını kendinizde görmenizle, o komşunun sizin evinize kimlerin misafir olup olmayacağına müdahale etme hakkı görmesi arasında hiçbir fark yoktur. Hayvanları sevmek, beslemek zorunda olmasak bile onların yaşam haklarına saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Sağlıcakla kalın...
Sokağın sesine kulak ver
Sahipli ya da sahipsiz hayvanlarla belirli kurallar çerçevesinde bir arada yaşamayı öğrenmek, insan dışındaki canlıların sesine kulak vermek insan olmanın gereğidir.
Şehir yaşamında insanların yanı sıra sahipli sahipsiz evcil hayvanlar, kuşlar ve daha nice hayvan türü yer alıyor. Her hayvan ekolojik dengenin doğal bir parçası aslında.
Sokağında kedilerin olmadığı bir şehirde farelerin cirit atması işten bile değil. Doğal yaşam alanlarını beton binalarla giderek yok ettiğimiz hayvanlarla bir arada yaşamak şehir insanı için ciddi bir sorun olmaya başladı. Sitenin bahçesine giren kediyi kovalayan, komşusunun köpeğini şikayet eden, evcil hayvan besleyen apartman sakinini atmak için imza toplayanların sayısı gün geçtikçe artıyor.
‘BU BİR ZORUNLULUKTUR’
Peki, bir arada yaşamak gerçekten bu kadar zor mu? Elbette zor değil ancak denetim, kontrol mekanizmalarının iyi biçimde çalışması şartıyla. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin belediyeler tarafından takibinin ciddiyetle yapılması, aşılanması, hasta olanların tedavi edilmesi, bulaşıcı hastalıklarda o bölgedeki hayvanların kontrol edilmesi, kısırlaştırma ile kontrollü üremeye izin verilmesi, nitelikli barınma ve beslenme odaklarının oluşturulması zorunluluktur.
Sahipli hayvanlarla ilgili de hem sahibi hem belediyelerce alınacak tedbirler ile daha konforlu bir yaşam sağlanabilir. Belediyelere düşen sorumluluk köpeklerin rahatça gezdirilebileceği yeşil alanlarını her mahallede yaygınlaştırmak ve toplu ulaşım araçlarında güvenli seyahat olanakları sunmaktır.
SAYGI GÖSTERMELİYİZ
Evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını sakin, sosyal, sevgi dolu yetiştirmesi önemlidir. Köpek gezdirmelerinin varsa onlar için planlanmış alanlarda yaptırılması, dışkıların mutlaka yerden alınarak çöpe atılması gereklidir. Köpeklerin mutlaka tasma ve gezdirme kayışı ile dolaştırılması olmazsa olmazdır. Herhangi bulaşıcı hastalık geçiren bir hayvanın diğer hayvanları enfekte etmemesi için sokağa çıkarılmaması dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.
Birlikte yaşama kültürü sadece hayvan sahiplerine kurallar getirmez. Evcil hayvan beslemeyenlerin de hayvan sahiplerine saygı göstermesi, ev yaşantılarına karışmaması, kedi ya da köpek sahibini sürekli gözetleyerek rahatsız etmemesi zorunludur. Bir evcil hayvanın rahatsız edici biçimde siteye koku yayması söz konusu olamaz. Evcil hayvanların zaman zaman sesi çıkar. Bunları bahane ederek tepki gösterilmesi, kavga edilmesi, şikayetçi olunması kişisel özgürlüklere müdahale anlamı taşır. Komşunuzun köpek besleyip besleyemeyeceğine karar verebilme hakkını kendinizde görmenizle, o komşunun sizin evinize kimlerin misafir olup olmayacağına müdahale etme hakkı görmesi arasında hiçbir fark yoktur. Hayvanları sevmek, beslemek zorunda olmasak bile onların yaşam haklarına saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Sağlıcakla kalın...