Annelerimizin ‘aman sıkı giyin hastalanırsın’, ‘üşütme hasta olursun’, ‘içme şunları soğuk soğuk’, ‘biraz ısınsın öyle yersin’ sözünü duymayanımız yoktur.
Annesi hala hayatta olan biz yetişkinler bile uyarıları almaya devam ederiz. Gerçekten soğuğa maruz kalmak ya da soğuk yiyecek ve içecekleri tüketmek başlı başına hastalık nedeni midir? Eğer öyleyse soğuk iklim ülkelerinde yaşayanların hastalıklardan başını kaldıramaması gerekmez miydi? Ya da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceleri gördüğü Kars, Erzurum gibi illerimizdeki yurttaşlarımızın sağlıklı olduğu bir gün olmaması.
Aynı durum hayvanlarımız için de geçerli elbette. Soğuğa maruz kalan hayvanlarımız sürekli hasta mı olacak, bunun nasıl önüne geçebiliriz?
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Soğuk hava başlı başına bir hastalık nedeni değilse de hastalıkların oluşumuna zemin hazırladığına yönelik araştırmalar mevcuttur. Karşı tezini savunan araştırmalar da olsa kış döneminde hastalıkların yaygınlaşması soğukla ilişki olduğuna yönelik tezleri güçlendirmektedir. Soğuk vücut direncini düşüren bir dış etkendir. Direncin düştüğü noktada vücuttaki hasta eden mikroorganizmalar hemen atağa geçer. Savunma sistemi ise sakat ve eksik oyunculu bir futbol takımı gibi güç kaybetmiştir, sahasını yeterince koruyamaz.
*
Evcil hayvanlarımızın hastalıklara karşı direncinin düşmemesi için sıcaklıklarını korumak önemlidir. Barındıkları ortamı sıcak tutmak, dış alanda kalıyorsa ıslanıp üşümemesi için yalıtımlı bir kulübe inşa etmek, köpekleri gezintiye sabah çok erken akşam çok geç çıkarmamak ve dolaşma sürelerini kısa tutmak gerekir. Kış aylarında evcil hayvanlarınızı yıkamamak doğrudur ancak mutlaka yıkanması gerekiyorsa önce havlu ardından saç kurutma makinesiyle iyice kurutmak faydalı olacaktır.
Sağlıkla kalın...
Soğuk hava hasta eder mi?
Annelerimizin ‘aman sıkı giyin hastalanırsın’, ‘üşütme hasta olursun’, ‘içme şunları soğuk soğuk’, ‘biraz ısınsın öyle yersin’ sözünü duymayanımız yoktur.
Annesi hala hayatta olan biz yetişkinler bile uyarıları almaya devam ederiz. Gerçekten soğuğa maruz kalmak ya da soğuk yiyecek ve içecekleri tüketmek başlı başına hastalık nedeni midir? Eğer öyleyse soğuk iklim ülkelerinde yaşayanların hastalıklardan başını kaldıramaması gerekmez miydi? Ya da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceleri gördüğü Kars, Erzurum gibi illerimizdeki yurttaşlarımızın sağlıklı olduğu bir gün olmaması.
Aynı durum hayvanlarımız için de geçerli elbette. Soğuğa maruz kalan hayvanlarımız sürekli hasta mı olacak, bunun nasıl önüne geçebiliriz?
*
Soğuk hava başlı başına bir hastalık nedeni değilse de hastalıkların oluşumuna zemin hazırladığına yönelik araştırmalar mevcuttur. Karşı tezini savunan araştırmalar da olsa kış döneminde hastalıkların yaygınlaşması soğukla ilişki olduğuna yönelik tezleri güçlendirmektedir. Soğuk vücut direncini düşüren bir dış etkendir. Direncin düştüğü noktada vücuttaki hasta eden mikroorganizmalar hemen atağa geçer. Savunma sistemi ise sakat ve eksik oyunculu bir futbol takımı gibi güç kaybetmiştir, sahasını yeterince koruyamaz.
*
Evcil hayvanlarımızın hastalıklara karşı direncinin düşmemesi için sıcaklıklarını korumak önemlidir. Barındıkları ortamı sıcak tutmak, dış alanda kalıyorsa ıslanıp üşümemesi için yalıtımlı bir kulübe inşa etmek, köpekleri gezintiye sabah çok erken akşam çok geç çıkarmamak ve dolaşma sürelerini kısa tutmak gerekir. Kış aylarında evcil hayvanlarınızı yıkamamak doğrudur ancak mutlaka yıkanması gerekiyorsa önce havlu ardından saç kurutma makinesiyle iyice kurutmak faydalı olacaktır.
Sağlıkla kalın...