Seviyorsanız gözlerinin içine bakın

Gözlerinizde bozukluk, ağrı, enfeksiyon, katarakt ya da başka bir problem olduğunu düşünün.
Görme fonksiyonlarınız git gide azalıyor. Çevrenizi, sevdiklerinizi flu görmeye başladınız ne hissedersiniz? Tüm organlarımız hayati değere sahiptir ancak günlük hayata açılan pencere olan gözlerimizdeki sorunlar endişe vericidir.
Gözler tüm canlılar için çok çok önemlidir. Kedi ve köpekler temel ihtiyaçlarını gidermek, avlanmak ya da tehlikelerden kendini korumak için keskin gözlerini bir kullanırlar. Karşı karşıya kaldıkları göz hastalıklarının görme kayıplarına neden olmaması için tedavisi şarttır.
Konjonktivit; enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığıdır. Her yere burnunu sokan kedilerde daha ağırlıklı olmak üzere köpeklerde de görülebilir. Gözlerde çapaklanmanın artışı, gözyaşı artışı, göz içinde kızarıklık gibi belirtiler göz enfeksiyonuna işaret eder. Vakit kaybetmeden veteriner hekimiyle buluşturmanız önemlidir. Erken yakalanan konjonktivitin tedavisi kolaydır, tedavi sonrası gözler eski sağlığına geri kavuşur.
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Entropium; kedi ve köpeklerde göz kapaklarının içeri dönmesi bozukluğudur. Göz kapağının kenarındaki kirpiklerin göze batar. Batma hissi rahatsız edicidir fakat daha önemli orun korneada ülserlere ve delinmelere yol açabilir. İlaç tedavisi mümkün değildir, cerrahi müdahale ile göz kapağı eski haline döndürülebilir.
Harder bezi hiperplazisi; halk arasında kiraz göz olarak da bilinir. 3. göz kapağının altında bulunan ve göz yaşı üretiminin yüzde 40’ını üstlenen glandula nictitansın luksasyonu yani büyüyerek yer değiştirmesi ve dışarıdan görülebilir hale gelmesidir. Cerrahi müdahale gerektiren bir hastalıktır.
Göz tümörleri: Gözlerin kenarında göz kapaklarının içinde sivilce benzeri yapılar görülmesi tümör habercisi olabilir. Bunlar olduğunda vakit kaybetmeden veteriner hekime götürmek önemlidir. Tümörler erken yakalandığında tedavi edilebilmesi mümkün olabilmektedir.
Evcil hayvanlarınızın gözünün içine bakın ki; hastalıklardan uzak hep mutlu olsunlar.
Sağlıkla kalın...
Seviyorsanız gözlerinin içine bakın
Gözlerinizde bozukluk, ağrı, enfeksiyon, katarakt ya da başka bir problem olduğunu düşünün.
Görme fonksiyonlarınız git gide azalıyor. Çevrenizi, sevdiklerinizi flu görmeye başladınız ne hissedersiniz? Tüm organlarımız hayati değere sahiptir ancak günlük hayata açılan pencere olan gözlerimizdeki sorunlar endişe vericidir.
Gözler tüm canlılar için çok çok önemlidir. Kedi ve köpekler temel ihtiyaçlarını gidermek, avlanmak ya da tehlikelerden kendini korumak için keskin gözlerini bir kullanırlar. Karşı karşıya kaldıkları göz hastalıklarının görme kayıplarına neden olmaması için tedavisi şarttır.
Konjonktivit; enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığıdır. Her yere burnunu sokan kedilerde daha ağırlıklı olmak üzere köpeklerde de görülebilir. Gözlerde çapaklanmanın artışı, gözyaşı artışı, göz içinde kızarıklık gibi belirtiler göz enfeksiyonuna işaret eder. Vakit kaybetmeden veteriner hekimiyle buluşturmanız önemlidir. Erken yakalanan konjonktivitin tedavisi kolaydır, tedavi sonrası gözler eski sağlığına geri kavuşur.
*
Entropium; kedi ve köpeklerde göz kapaklarının içeri dönmesi bozukluğudur. Göz kapağının kenarındaki kirpiklerin göze batar. Batma hissi rahatsız edicidir fakat daha önemli orun korneada ülserlere ve delinmelere yol açabilir. İlaç tedavisi mümkün değildir, cerrahi müdahale ile göz kapağı eski haline döndürülebilir.
Harder bezi hiperplazisi; halk arasında kiraz göz olarak da bilinir. 3. göz kapağının altında bulunan ve göz yaşı üretiminin yüzde 40’ını üstlenen glandula nictitansın luksasyonu yani büyüyerek yer değiştirmesi ve dışarıdan görülebilir hale gelmesidir. Cerrahi müdahale gerektiren bir hastalıktır.
Göz tümörleri: Gözlerin kenarında göz kapaklarının içinde sivilce benzeri yapılar görülmesi tümör habercisi olabilir. Bunlar olduğunda vakit kaybetmeden veteriner hekime götürmek önemlidir. Tümörler erken yakalandığında tedavi edilebilmesi mümkün olabilmektedir.
Evcil hayvanlarınızın gözünün içine bakın ki; hastalıklardan uzak hep mutlu olsunlar.
Sağlıkla kalın...