Evcil hayvanlar, gerek beslenme alışkanlıkları gerekse sokakta buldukları her şeyi ağza alma, kemirme alışkanlığı nedeniyle bağırsak parazitlerine sıklıkla maruz kalırlar.
Özellikle salam, sosis, sucuk da dahil olmak üzere çiğ et ürünleri parazitler için bulunmaz bir kaynaktır. Parazitli hayvanlarla temas durumu, onların dışkı yaptıkları alanda ve çevresinde bir şeyler kemirmek parazit oluşumunu tetikler.
Kedi ve köpeklerde oldukça basit olan iç parazit ilaçlamasını düzenli yaptırmayan hayvanlar ve onlarla birlikte yaşayan insanlar da risk altındadır. Hayvandaki parazit varlığı bu parazitlerin sahiplerine de bulaşabileceği gibi parazitler iç organlara yerleşirse kiste neden olabilir. Parazit küçük ama yol açabileceği sorunlar oldukça büyüktür.
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Kliniğimizi ilk kez ziyarete gelen her evcil hayvan sahibine bunu ısrarla anlatırız. Dinlemediğini fark edersek tekrar tekrar anlatmaktan çekinmeyiz. ‘Doktor bunlar para tuzağı, külahıma anlat’ tavrındaki hayvan sahiplerine kendilerinin ve çocuklarının taşıdığı riski de vurgularız. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra sorumluluk hayvan sahibindedir.
Hekimini can kulağı ile dinleyen, uygulamalarını ihmal etmeyen evcil hayvan sahiplerinin içleri her zaman rahattır. Diğerleri ise kedinin kumunda, köpeğin oturduğu koltukta, çocuğun battaniyesinin üstünde bağırsak solucanlarını görünce can havliyle veteriner kliniğine atarlar kendilerini. Sonunda onlar da hekimin sözüne itibar etmeye karar verirler.
*
Antiparaziter mücadele sadece evcil hayvanınızı ve sizi ilgilendirmez. Parazitler ortak kullanım alanlarına oradan başka hayvanlara o hayvanlardan diğerlerine taşınır durur. Bu sırada her fırsatta toprakla, kumla haşır neşir olan çocuklara da kolaylıkla bulaşır.
Antiparaziter mücadele toplumsal bir görevdir. Hayvanınızın ve başka hayvanların refahı, diğer insanların sağlığı açısından bu görevi yerine getirmek zorunluluktur.
Sağlıkla kalın...
Parazit küçüktür ama mide bulandırır
Evcil hayvanlar, gerek beslenme alışkanlıkları gerekse sokakta buldukları her şeyi ağza alma, kemirme alışkanlığı nedeniyle bağırsak parazitlerine sıklıkla maruz kalırlar.
Özellikle salam, sosis, sucuk da dahil olmak üzere çiğ et ürünleri parazitler için bulunmaz bir kaynaktır. Parazitli hayvanlarla temas durumu, onların dışkı yaptıkları alanda ve çevresinde bir şeyler kemirmek parazit oluşumunu tetikler.
Kedi ve köpeklerde oldukça basit olan iç parazit ilaçlamasını düzenli yaptırmayan hayvanlar ve onlarla birlikte yaşayan insanlar da risk altındadır. Hayvandaki parazit varlığı bu parazitlerin sahiplerine de bulaşabileceği gibi parazitler iç organlara yerleşirse kiste neden olabilir. Parazit küçük ama yol açabileceği sorunlar oldukça büyüktür.
*
Kliniğimizi ilk kez ziyarete gelen her evcil hayvan sahibine bunu ısrarla anlatırız. Dinlemediğini fark edersek tekrar tekrar anlatmaktan çekinmeyiz. ‘Doktor bunlar para tuzağı, külahıma anlat’ tavrındaki hayvan sahiplerine kendilerinin ve çocuklarının taşıdığı riski de vurgularız. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra sorumluluk hayvan sahibindedir.
Hekimini can kulağı ile dinleyen, uygulamalarını ihmal etmeyen evcil hayvan sahiplerinin içleri her zaman rahattır. Diğerleri ise kedinin kumunda, köpeğin oturduğu koltukta, çocuğun battaniyesinin üstünde bağırsak solucanlarını görünce can havliyle veteriner kliniğine atarlar kendilerini. Sonunda onlar da hekimin sözüne itibar etmeye karar verirler.
*
Antiparaziter mücadele sadece evcil hayvanınızı ve sizi ilgilendirmez. Parazitler ortak kullanım alanlarına oradan başka hayvanlara o hayvanlardan diğerlerine taşınır durur. Bu sırada her fırsatta toprakla, kumla haşır neşir olan çocuklara da kolaylıkla bulaşır.
Antiparaziter mücadele toplumsal bir görevdir. Hayvanınızın ve başka hayvanların refahı, diğer insanların sağlığı açısından bu görevi yerine getirmek zorunluluktur.
Sağlıkla kalın...