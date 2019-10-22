Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>M.Turgut Topaloğlu>Parazit küçüktür ama mide bulandırır
"M.Turgut Topaloğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "M.Turgut Topaloğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Parazit küçüktür ama mide bulandırır

22 Ekim 2019

Evcil hayvanlar, gerek beslenme alışkanlıkları gerekse sokakta buldukları her şeyi ağza alma, kemirme alışkanlığı nedeniyle bağırsak parazitlerine sıklıkla maruz kalırlar.

Özellikle salam, sosis, sucuk da dahil olmak üzere çiğ et ürünleri parazitler için bulunmaz bir kaynaktır. Parazitli hayvanlarla temas durumu, onların dışkı yaptıkları alanda ve çevresinde bir şeyler kemirmek parazit oluşumunu tetikler.
Kedi ve köpeklerde oldukça basit olan iç parazit ilaçlamasını düzenli yaptırmayan hayvanlar ve onlarla birlikte yaşayan insanlar da risk altındadır. Hayvandaki parazit varlığı bu parazitlerin sahiplerine de bulaşabileceği gibi parazitler iç organlara yerleşirse kiste neden olabilir. Parazit küçük ama yol açabileceği sorunlar oldukça büyüktür.
*
Kliniğimizi ilk kez ziyarete gelen her evcil hayvan sahibine bunu ısrarla anlatırız. Dinlemediğini fark edersek tekrar tekrar anlatmaktan çekinmeyiz. ‘Doktor bunlar para tuzağı, külahıma anlat’ tavrındaki hayvan sahiplerine kendilerinin ve çocuklarının taşıdığı riski de vurgularız. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra sorumluluk hayvan sahibindedir.
Hekimini can kulağı ile dinleyen, uygulamalarını ihmal etmeyen evcil hayvan sahiplerinin içleri her zaman rahattır. Diğerleri ise kedinin kumunda, köpeğin oturduğu koltukta, çocuğun battaniyesinin üstünde bağırsak solucanlarını görünce can havliyle veteriner kliniğine atarlar kendilerini. Sonunda onlar da hekimin sözüne itibar etmeye karar verirler.
*
Antiparaziter mücadele sadece evcil hayvanınızı ve sizi ilgilendirmez. Parazitler ortak kullanım alanlarına oradan başka hayvanlara o hayvanlardan diğerlerine taşınır durur. Bu sırada her fırsatta toprakla, kumla haşır neşir olan çocuklara da kolaylıkla bulaşır.
Antiparaziter mücadele toplumsal bir görevdir. Hayvanınızın ve başka hayvanların refahı, diğer insanların sağlığı açısından bu görevi yerine getirmek zorunluluktur.
Sağlıkla kalın...

X
M.Turgut Topaloğlu M.Turgut TopaloğluTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
“Ekim Zamanı”Ayşegül DOMANİÇ YELÇE“Ekim Zamanı”22.10.2019
İbrahim Çolak Sadece cimnastikte değil efendilikte de şampiyonAyşe ARMANİbrahim Çolak Sadece cimnastikte değil efendilikte de şampiyon!22.10.2019
Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur ÇebiÖmür GEDİKBeşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi 22.10.2019
Çatışmadan tekrar müzakereyeOğuz ÇelikkolÇatışmadan tekrar müzakereye22.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.