Nedir bu proteinler?

Yavruların proteince zengin besinler tüketmesi önemlidir. Yeterli protein alımında gelişim hızlı olur, en iyi biçimde tamamlanır.
Peki, protein nedir ve proteince zengin beslenmeyi nasıl sağlarız? Proteinler vücudun temel yapı taşlarıdır. Dokuları inşa etmek, onarmak, güçlendirmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirir. Proteinin en önemli kaynağı hayvansal gıdalardır. Özellikle et ürünleri protein açısından oldukça zengindir ve tam protein kaynağıdır. Kırmızı etin 100 gramında yaklaşık 36 gram protein vardır. Bitkisel besinler de protein içerirler ancak çoğu tam protein kaynağı değildir ve oranları düşüktür. Fasulyenin 100 gramındaki protein miktarı yaklaşık 8 gramdır. Hayvansal protein kaynakları B12 vitamini, D vitamini, omega-3 yağ asidi DHA, hem-demir ve çinko gibi bazı besinler açısından daha zengindir. Vücuda alınan protein miktarı kadar proteinin kaynağı da önemlidir.
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Kedi ya da köpeğiniz için mama tercihi yaparken özellikle yavrularda protein değerlerine bakmak gerekir. Ambalajların arkasında bu değerlerin yazılması zorunludur. Mama içindeki et oranı da dikkate alınması gerekenler arasındadır. Et oranının yüksek olması mamanın proteininin ağırlıklı etlerden elde edildiğini gösterir. Protein oranı ve et oranı yüksek bir mama yavru kedi ya da köpeğinizin en iyi biçimde yetişmesine katkı sağlar. Protein oranı yüksek ama et oranı düşük mamalarda protein bitkisel ürünlerden sağlanmış demektir ki; bitkisel proteinler gelişimi tam anlamıyla desteklemez. Protein oranı düşük bir mamanın et oranı da düşüktür. Aksi bir bilgilendirme varsa hatalı olduğunu bilerek o mamadan uzak durmanız gerekir.
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Yetişkin kedi ve köpek mamalarında protein oranı daha düşüktür. Gelişimleri tamamlandığı için yüksek proteine ihtiyaç duymazlar. Yüksek proteince beslenmeye devam edilmesi durumunda kabızlık, böbrek fonksiyon bozuklukları, kilo alımı, kalp hastalıkları, karaciğer sorunları ortaya çıkabilmektedir.
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Yeterli protein sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Anahtar doğru kullanılırsa hastalıklarla karşılaşma oranı da asgari seviyeye inecektir.
Sağlıkla kalın...
Nedir bu proteinler?
Yavruların proteince zengin besinler tüketmesi önemlidir. Yeterli protein alımında gelişim hızlı olur, en iyi biçimde tamamlanır.
Peki, protein nedir ve proteince zengin beslenmeyi nasıl sağlarız? Proteinler vücudun temel yapı taşlarıdır. Dokuları inşa etmek, onarmak, güçlendirmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirir. Proteinin en önemli kaynağı hayvansal gıdalardır. Özellikle et ürünleri protein açısından oldukça zengindir ve tam protein kaynağıdır. Kırmızı etin 100 gramında yaklaşık 36 gram protein vardır. Bitkisel besinler de protein içerirler ancak çoğu tam protein kaynağı değildir ve oranları düşüktür. Fasulyenin 100 gramındaki protein miktarı yaklaşık 8 gramdır. Hayvansal protein kaynakları B12 vitamini, D vitamini, omega-3 yağ asidi DHA, hem-demir ve çinko gibi bazı besinler açısından daha zengindir. Vücuda alınan protein miktarı kadar proteinin kaynağı da önemlidir.
*
Kedi ya da köpeğiniz için mama tercihi yaparken özellikle yavrularda protein değerlerine bakmak gerekir. Ambalajların arkasında bu değerlerin yazılması zorunludur. Mama içindeki et oranı da dikkate alınması gerekenler arasındadır. Et oranının yüksek olması mamanın proteininin ağırlıklı etlerden elde edildiğini gösterir. Protein oranı ve et oranı yüksek bir mama yavru kedi ya da köpeğinizin en iyi biçimde yetişmesine katkı sağlar. Protein oranı yüksek ama et oranı düşük mamalarda protein bitkisel ürünlerden sağlanmış demektir ki; bitkisel proteinler gelişimi tam anlamıyla desteklemez. Protein oranı düşük bir mamanın et oranı da düşüktür. Aksi bir bilgilendirme varsa hatalı olduğunu bilerek o mamadan uzak durmanız gerekir.
*
Yetişkin kedi ve köpek mamalarında protein oranı daha düşüktür. Gelişimleri tamamlandığı için yüksek proteine ihtiyaç duymazlar. Yüksek proteince beslenmeye devam edilmesi durumunda kabızlık, böbrek fonksiyon bozuklukları, kilo alımı, kalp hastalıkları, karaciğer sorunları ortaya çıkabilmektedir.
*
Yeterli protein sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Anahtar doğru kullanılırsa hastalıklarla karşılaşma oranı da asgari seviyeye inecektir.
Sağlıkla kalın...