Kuduz/Çocuklar Çiçektir filmini bilir misiniz?
Kuduz/Çocuklar Çiçektir filmini bilir misiniz? Tarık Akan, Necla Nazır, Tuncer Necmioğlu gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı 1983 yapımı bu filmi 80 ve öncesi doğumlu hemen herkes hatırlar. Güneydoğu Anadolu’nun bir köyünün konu edildiği filmde 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle eli silah tutan herkes askere alınmış köyde sadece kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bir ayağını kaybetmiş Topal Yakup kalmıştır. Köy ağasının Almanya’dan getirdiği köpek köyün tüm çocuklarını ısırır. Köpek kuduzdur ve çocukların aşıya götürülmesi gerekir. Tüm yalvarmalara rağmen köy ağası araç vermeyince Topal Yakup, çocuklarla birlikte yaya yollara düşer. Bu çocukların arasında tek eksik Haşim Bey’in ısırıldığını gizleyen oğludur. Binbir güçlükle hastane ulaşmayı başaran tüm çocuklar kurtulur. Haşim Bey’in oğlu kuduz belirtileri göstermeye başlayınca iş işten geçmiştir. ‘Baba beni kurtar’ yalvarışlarıyla yollara düşen Haşim Bey oğlunu kuduzun pençesinden kurtaramaz. Kuduz çocuğun çığlıkları beni de derinden etkilemiştir. Bugün nerede bir aşı karşıtı görsem o çocuğun çığlıklarını hatırlarım.
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Evcil hayvanların temel aşıları arasında yer alan kuduzla ilgili sosyal medyada hatalı bilgiler sıklıkla dolaşıma giriyor. Özellikle kuduz aşısı karşıtlığında “Şehir merkezinde kuduz ne arar” argümanı ortaya atılıyor. Her yıl inek ve köpeklerde görülen kuduz nedeniyle kırsal köyler karantina altına alınıyor. Bunlardan bazısı haber oluyor, olmayanları ise meslek mensupları olarak yakından biliyoruz. Geçen haftalarda da merkez ilçelerden Nilüfer’in yakın bir köyü kuduz karantinasına alındı. Zoonoz bir hastalık olan kuduz tehlikesi kırsaldan şehir merkezine doğru yaklaşırken, sağlık çalışanı kedi köpek sahiplerimizin verdiği bilgiler durumun ciddiyetini gösteriyor. İnsanlarda da kuduza rastlandığını birinci ağızdan dinlemek sorumluluğumuzu daha da artırıyor.
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Evcil hayvanların bakım ve tedavilerini üstlenirken, toplum sağlığına da olumlu katkılar sunuyoruz. Bunların başında da zoonoz yani insanla hayvanlar arasında karşılıklı bulaşabilen hastalıklara karşı mücadele geliyor. Bu mücadelede elimizdeki en iyi koz ise elbette aşılar. Aşılama oranı ne kadar yükselirse hastalıkların yayılma oranları da bir o kadar düşüyor. Aşılama hayvan sahibinin ciddiyetine bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur bu nedenle de kuduz aşısını yaptırmanın yasal zorunluluğu vardır. Bu görevin yerine getirilmesi noktasında taşın altına elimizi değil vücudumuzu koymaya hazırız. Yeter ki bilimin referansından ayrılmayalım.
Kuduz/Çocuklar Çiçektir
Kuduz/Çocuklar Çiçektir filmini bilir misiniz?
Kuduz/Çocuklar Çiçektir filmini bilir misiniz? Tarık Akan, Necla Nazır, Tuncer Necmioğlu gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı 1983 yapımı bu filmi 80 ve öncesi doğumlu hemen herkes hatırlar. Güneydoğu Anadolu’nun bir köyünün konu edildiği filmde 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle eli silah tutan herkes askere alınmış köyde sadece kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bir ayağını kaybetmiş Topal Yakup kalmıştır. Köy ağasının Almanya’dan getirdiği köpek köyün tüm çocuklarını ısırır. Köpek kuduzdur ve çocukların aşıya götürülmesi gerekir. Tüm yalvarmalara rağmen köy ağası araç vermeyince Topal Yakup, çocuklarla birlikte yaya yollara düşer. Bu çocukların arasında tek eksik Haşim Bey’in ısırıldığını gizleyen oğludur. Binbir güçlükle hastane ulaşmayı başaran tüm çocuklar kurtulur. Haşim Bey’in oğlu kuduz belirtileri göstermeye başlayınca iş işten geçmiştir. ‘Baba beni kurtar’ yalvarışlarıyla yollara düşen Haşim Bey oğlunu kuduzun pençesinden kurtaramaz. Kuduz çocuğun çığlıkları beni de derinden etkilemiştir. Bugün nerede bir aşı karşıtı görsem o çocuğun çığlıklarını hatırlarım.
*
Evcil hayvanların temel aşıları arasında yer alan kuduzla ilgili sosyal medyada hatalı bilgiler sıklıkla dolaşıma giriyor. Özellikle kuduz aşısı karşıtlığında “Şehir merkezinde kuduz ne arar” argümanı ortaya atılıyor. Her yıl inek ve köpeklerde görülen kuduz nedeniyle kırsal köyler karantina altına alınıyor. Bunlardan bazısı haber oluyor, olmayanları ise meslek mensupları olarak yakından biliyoruz. Geçen haftalarda da merkez ilçelerden Nilüfer’in yakın bir köyü kuduz karantinasına alındı. Zoonoz bir hastalık olan kuduz tehlikesi kırsaldan şehir merkezine doğru yaklaşırken, sağlık çalışanı kedi köpek sahiplerimizin verdiği bilgiler durumun ciddiyetini gösteriyor. İnsanlarda da kuduza rastlandığını birinci ağızdan dinlemek sorumluluğumuzu daha da artırıyor.
*
Evcil hayvanların bakım ve tedavilerini üstlenirken, toplum sağlığına da olumlu katkılar sunuyoruz. Bunların başında da zoonoz yani insanla hayvanlar arasında karşılıklı bulaşabilen hastalıklara karşı mücadele geliyor. Bu mücadelede elimizdeki en iyi koz ise elbette aşılar. Aşılama oranı ne kadar yükselirse hastalıkların yayılma oranları da bir o kadar düşüyor. Aşılama hayvan sahibinin ciddiyetine bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur bu nedenle de kuduz aşısını yaptırmanın yasal zorunluluğu vardır. Bu görevin yerine getirilmesi noktasında taşın altına elimizi değil vücudumuzu koymaya hazırız. Yeter ki bilimin referansından ayrılmayalım.