Küçük ama can sıkıcılar

Kedi ve köpeklerde paraziter, deri hastalıkları yaygın olarak görülmektedir.
En sık karşılaşılan pire kaynaklı problemlerdir. Dünya üzerinde 2 bin 500’ün üzerinde farklı pire türü olduğu tahmin edilmektedir. Bu pirelerin sadece insan, kedi, ve ya köpekte bulunabilenlerin olduğu gibi her üç canlıda bulunabilenri de vardır. İnsanlarda kedi tırmalama hastalığının nedeni bu tür pirelerdir.
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Kedi ve köpeklerde pirelerden kaynaklanan başlıca sorunlar pire ısırığı alarjisi, pire dermatiti, pire anemisidir.
Önceleri küçük ve beyaz renkte olan pireler kan emdikçe koyulaşır ve irileşir. Erişkin pireler gözle görülebilir ancak çok hızlı hareket ettiğinden kıllar arasında tespiti zordur. Erişkin pireler sadece küçük bir kısımdır pireli bir hayvandaki pirelerin yüzde 5’i erişkinken, yüzde 50 yumurta, yüzde 35 larva ve yüzde 10’u ise pupa şeklindedir. Uygun nem ve ısı ortamında kolayca çoğalırlar. Sadece hayvan üzerinde yaşamazlar ortamda da uygun koşullar bulunduğu sürece çoğalmaya devam ederler.
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Pire kaynaklı hastalıkların başlıca belirtileri deri döküntüleri, şiddetli kaşıntıdır. Pire varlığı veteriner hekim muayenesinde kolaylıkla tespit edilir. Tedavide ilk koşul hastalık etkenini ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle dış parazit ilaç uygulaması yapılır. Ortamda pire varlığı söz konusu ile uygun ilaçlarla ortamın temizlenmesi önemlidir. Pirelere karşı ilaçlamanın 2 aydan 2 aya düzenli olarak yapılması koruyuculuk sağlar.
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Bit enfestasyonu da zayıf, bakımsız kedi ve köpeklerde yanı sıra yaşlı ve yavrularda görülebilir. Köpeklerde 2 tür sokucu bir adet emici; kedilerde bir adet sokucu bit türü bulunur. Konakçı olmadan dış ortamda birkaç gün süreyle canlı kalabilirler. Deri döküntüleri, kan ve kıl döküntüleri ile beslenirler. Hayvandan hayvana temas yoluyla ya da halı, yatak örtüsü, tarak gibi ürünler aracılığı ile de bulaşabilir. Kaşıntı, deride kabuklanma, kepek, anemiye neden olabilir. Anemi mukozaların porselen beyazı bir rengi dönüşmesiyle anlaşılır.
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Keneler örümcekgiller sınıfına ait parazitlerdir. Köpek ve kedilerde kan emdikleri gibi neden oldukları hastalıkların başında köpeklerde görülen lyme gelmektedir.
Bu üç parazit türüne karşı etkili ilaçlar ve köpeklerde kullanılabilen ilaçlı tasmalar mevcuttur. Hastalığın tedavisinin yanı sıra koruyucu sağlık uygulamaları kapsamında veteriner hekiminizden antiparaziter ilaçlamaları 2 ayda bir talep ediniz. Parazitsiz sağlıklı günler dileriz...
Küçük ama can sıkıcılar
Kedi ve köpeklerde paraziter, deri hastalıkları yaygın olarak görülmektedir.
En sık karşılaşılan pire kaynaklı problemlerdir. Dünya üzerinde 2 bin 500’ün üzerinde farklı pire türü olduğu tahmin edilmektedir. Bu pirelerin sadece insan, kedi, ve ya köpekte bulunabilenlerin olduğu gibi her üç canlıda bulunabilenri de vardır. İnsanlarda kedi tırmalama hastalığının nedeni bu tür pirelerdir.
*
Kedi ve köpeklerde pirelerden kaynaklanan başlıca sorunlar pire ısırığı alarjisi, pire dermatiti, pire anemisidir.
Önceleri küçük ve beyaz renkte olan pireler kan emdikçe koyulaşır ve irileşir. Erişkin pireler gözle görülebilir ancak çok hızlı hareket ettiğinden kıllar arasında tespiti zordur. Erişkin pireler sadece küçük bir kısımdır pireli bir hayvandaki pirelerin yüzde 5’i erişkinken, yüzde 50 yumurta, yüzde 35 larva ve yüzde 10’u ise pupa şeklindedir. Uygun nem ve ısı ortamında kolayca çoğalırlar. Sadece hayvan üzerinde yaşamazlar ortamda da uygun koşullar bulunduğu sürece çoğalmaya devam ederler.
*
Pire kaynaklı hastalıkların başlıca belirtileri deri döküntüleri, şiddetli kaşıntıdır. Pire varlığı veteriner hekim muayenesinde kolaylıkla tespit edilir. Tedavide ilk koşul hastalık etkenini ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle dış parazit ilaç uygulaması yapılır. Ortamda pire varlığı söz konusu ile uygun ilaçlarla ortamın temizlenmesi önemlidir. Pirelere karşı ilaçlamanın 2 aydan 2 aya düzenli olarak yapılması koruyuculuk sağlar.
*
Bit enfestasyonu da zayıf, bakımsız kedi ve köpeklerde yanı sıra yaşlı ve yavrularda görülebilir. Köpeklerde 2 tür sokucu bir adet emici; kedilerde bir adet sokucu bit türü bulunur. Konakçı olmadan dış ortamda birkaç gün süreyle canlı kalabilirler. Deri döküntüleri, kan ve kıl döküntüleri ile beslenirler. Hayvandan hayvana temas yoluyla ya da halı, yatak örtüsü, tarak gibi ürünler aracılığı ile de bulaşabilir. Kaşıntı, deride kabuklanma, kepek, anemiye neden olabilir. Anemi mukozaların porselen beyazı bir rengi dönüşmesiyle anlaşılır.
*
Keneler örümcekgiller sınıfına ait parazitlerdir. Köpek ve kedilerde kan emdikleri gibi neden oldukları hastalıkların başında köpeklerde görülen lyme gelmektedir.
Bu üç parazit türüne karşı etkili ilaçlar ve köpeklerde kullanılabilen ilaçlı tasmalar mevcuttur. Hastalığın tedavisinin yanı sıra koruyucu sağlık uygulamaları kapsamında veteriner hekiminizden antiparaziter ilaçlamaları 2 ayda bir talep ediniz. Parazitsiz sağlıklı günler dileriz...