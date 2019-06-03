Kalça ekleminin normal şeklinin değişmesi ve buna bağlı olarak kemiklerin formunun bozulması ile şekillenen bir hastalıktır.
Kalça çıkığı olarak bilinen hastalıkta eklem kıkırdağı da hasar görerek şiddetli ağrılara ve beraberinde hareket kısıtlamasına neden olur.
Kalça displazisi açısından bazı köpek ırkları genetik yatkınlık göstermektedir. Alman kurdu, rottweiler, golden retriewer, doberman, kangal gibi ırklarda risk daha fazla olmasına rağmen her köpekte görülebilir.
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Yavruların ilk 3 aylık döneminde kalça dizplazisine ilişkin bulgular ortaya çıkmaz ancak büyümenin atağa kalktığı 4-12. aylık dönemde şekillenir. Genetik yatkınlığa eklenen bakım ve beslemeye ilişkin yetersizlikler yavruyu hastalığa karşı savunmasız hale getirir. Yavruluk döneminde protein değerince yüksek, kaliteli mamalar tercih edilmeli, riskli gruplarda gerekiyorsa destek ürünleri kullanılmalıdır Bu dönemde özellikle hiç belirtisi olmasa bile genetik yatkınlığı olan köpeklerin düzenli veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi önemlidir. Radyografi ile hastalığın başlangıç safhasında yakalanması mümkün olabilmektedir. Kalça displazisi başlangıcındaki bir yavru için uygulanabilecek bir ilaç tedavisi yoktur, sadece hastalık seyrinin yavaşlatılması sağlanabilir. Hastalığın kesin tedavisi cerrahi müdahaledir.
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Köpeğinizde merdiven çıkamama, yürümekte zorlanma, hareket isteksizliği, harekete zorlandığında ağrı belirtileri varsa vakit kaybetmeden veteriner hekimine götürmeniz önemlidir. Sağlıkla kalın..
Köpeklerde kalça displazisi
Kalça ekleminin normal şeklinin değişmesi ve buna bağlı olarak kemiklerin formunun bozulması ile şekillenen bir hastalıktır.
Kalça çıkığı olarak bilinen hastalıkta eklem kıkırdağı da hasar görerek şiddetli ağrılara ve beraberinde hareket kısıtlamasına neden olur.
Kalça displazisi açısından bazı köpek ırkları genetik yatkınlık göstermektedir. Alman kurdu, rottweiler, golden retriewer, doberman, kangal gibi ırklarda risk daha fazla olmasına rağmen her köpekte görülebilir.
*
Yavruların ilk 3 aylık döneminde kalça dizplazisine ilişkin bulgular ortaya çıkmaz ancak büyümenin atağa kalktığı 4-12. aylık dönemde şekillenir. Genetik yatkınlığa eklenen bakım ve beslemeye ilişkin yetersizlikler yavruyu hastalığa karşı savunmasız hale getirir. Yavruluk döneminde protein değerince yüksek, kaliteli mamalar tercih edilmeli, riskli gruplarda gerekiyorsa destek ürünleri kullanılmalıdır Bu dönemde özellikle hiç belirtisi olmasa bile genetik yatkınlığı olan köpeklerin düzenli veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi önemlidir. Radyografi ile hastalığın başlangıç safhasında yakalanması mümkün olabilmektedir. Kalça displazisi başlangıcındaki bir yavru için uygulanabilecek bir ilaç tedavisi yoktur, sadece hastalık seyrinin yavaşlatılması sağlanabilir. Hastalığın kesin tedavisi cerrahi müdahaledir.
*
Köpeğinizde merdiven çıkamama, yürümekte zorlanma, hareket isteksizliği, harekete zorlandığında ağrı belirtileri varsa vakit kaybetmeden veteriner hekimine götürmeniz önemlidir. Sağlıkla kalın..